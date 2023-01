„Týden jsme slyšeli v rádiu, ať lidi přijedou podpořit rekord. Tak jsme tady. A je to paráda! Helfštýn známe a po rekonstrukci se nám líbí ještě víc,“ těšili se z vydařeného výletu Michal Měcháček a jeho přátelé z Moravské Třebové.

Zimní akce se koná už od roku 1983 a každoročně si ji nenechají ujít tisíce lidí. Od 8 do 15 hodin byl hrad opět v obležení. Proudy lidí se dopoledne valily po asfaltce z Týna nad Bečvou k památce, kde se u vstupu tvořily nekončící fronty.

Organizátoři výstupu byli na nápor připraveni. Vzhledem k příznivému počasí je obrovský zájem lidí nezaskočil. Otevřeli proto dvě pokladny, kde návštěvníci zaplatili symbolické vstupné ve výši 20 korun.

Loučení s vánoční výzdobou. Strom na Horním náměstí pokácí v neděli

Dosud nejvíce návštěvníků, 4717, zavítal na Novoroční výstup v roce 2020. Rok nato se výšlap na hrad nekonal kvůli pandemii covidu. Loni přišlo na Helfštýn opět více než 4000 lidí, přesně 4077.

„Rekord padl. Dorazilo 5265 osob,“ prozradila mluvčí hradu Eva Lehnertová po 15. hodině, kdy se brány vyhledávané památky uzavíraly.

VIDEO: V Líšné se konají dodatečné volby, zájem je velký

Hrad Helfštýn patří mezi největší turistická lákadla na střední Moravě. Vloni památku navštívilo 116 511 lidí, což bylo nejvíce od zpřístupnění hradu.

Památka po rekonstrukci

Zájem o Helfštýn se ještě zvedl po zpřístupnění torza renesančního paláce. Náročnou rekonstrukcí, která stála přes 90 milionů korun, prošla památka v letech 2017 až 2020. Do té doby zchátralý palác znovu získal jednotlivá patra a navíc prosklenou střechu. Po ocelových lávkách se návštěvníci vydávají do míst, kam se předchůdci nepodívali. Turisty láká nová vyhlídková plošina nabízející jedinečné pohledy do Moravské brány. Proměna paláce posbírala řadu ocenění.