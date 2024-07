Nově zřízený Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) vydal ve čtvrtek ve společném řízení na umístění a povolení stavby na úsek Staré Město - Mohelnice stavební povolení. Řízení trvalo přes půl roku. ŘSD už je na konci projektových příprav a má vykoupeno 70 procent potřebných pozemků.

Stavba však bude mít roční zpoždění i v případě, že se proti vydanému stavebnímu povolení nikdo neodvolá. Původně se měl tento poslední 18kilometrový úsek D35 před Mohelnicí začít stavět v roce 2025. To, že příprava poslední části dálnice D35 ze Svitav do Mohelnice nabírá skluz, přiznal v květnu ministr dopravy Martin Kupka.

Informační leták ŘSD včetně map úseku Opatovec - Staré Město najdete ZDE, úseku Staré Město - Mohelnice ZDE. Zatím je na obou starý termín zahájení výstavby, rok 2025.

Důvodem jsou komplikace při výběru tzv. koncesionáře, který je nutný kvůli výběru soukromého investora. Poslední dva úseky z Opatovce u Svitav přes Staré Město k Mohelnici totiž bude narozdíl od většiny jiných dálnic stavět soukromník formou PPP (public - private partnership - pozn. red.). Jde o systém výstavby dálnice na dluh. Dálnici postaví soukromý investor, bude se o pak ni i vybranou dobu starat. Stát mu pak bude platit za užívání silnice.

Do země se tak hrábne až v roce 2026, nikoliv už příští rok, jak ŘSD doposud slibovalo. Přesto nadále platí původní termín jejího zprovoznění v roce 2029, v červnu ministerstvo tento termín znovu potvrdilo.

Ještě na jaře to vypadalo na zahájení stavby v roce 2025:

"Výběrové řízení na dodavatele (koncesionáře) bude zahájeno v létě letošního roku. Jedná se o kvalifikační fázi, kde jednotliví uchazeči budou muset doložit zejména své zkušenosti s obdobnými projekty. Zadavatel hodlá posoudit předloženou kvalifikaci a do dalšího kola řízení vybrat několik nejlépe kvalifikovaných účastníků," uvedlo v polovině června ministerstvo dopravy.

„Dálnice D35 do Mohelnice bude hotová do konce tohoto desetiletí,“ ujišťuje Kupka. Ve hře je podle něho stále i rok 2029. Stavba dvou úseků o celkové délce 34 kilometrů - z Opatovce u Svitav do Starého Města u Moravské Třebové a odsud pak k Mohelnici - v režii soukromníka začne však až v roce 2026 místo původně avizovaného roku 2025.

Vizualizace dálnice D35 Staré Město - Mohelnice:

Dálnice D35 Staré Město - Mohelnice | Video: ŘSD

Ještě na začátku března si ministerstvo dopravy trvalo na svém, že se poslední dva úseky dálnice D35 z Opatovce do Mohelnice začnou stavět už příští rok. Přípravy však zdrželo výběrové řízení na tzv. transakčního poradce pro stavbu dálnice. Nyní je vše jinak a zahájení výstavby dálničních úseků Opatovec (u Svitav - pozn. red.) – Staré Město a dál k Mohelnici se posunulo na rok 2026.