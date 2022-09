Vláda schválila, aby poslední dva úseky dálnice D35 byly zařazeny do PPP projektu. Jedná se o systém, kdy stavbu dálnice zaplatí soukromý sektor. Stát ji začne splácet až po dokončení a předání stavby. Následně bude firma silnici 26 let provozovat. Pro stát je to výhodné v tom, že se staví, i když na to ve veřejném rozpočtu nejsou peníze. V Pardubickém kraji jde o dva úseky dálnice, a to Opatovec – Staré Město a Staré Město – Mohelnice, což je celkem 32 kilometrů.