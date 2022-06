Hejtmanství opraví silnici, Slatinky postaví chodník.

"Správa silnic Olomouckého kraje udělá rekonstrukci silnice od křížku až po křižovatku v centru obce. Položí i kanalizaci a odvodnění, ale to už platíme napůl. My vydláždíme chodník a silnici od Větřáku po začátek obce," vysvětluje starostka.

Opravená cesta u Lovecké chaty už slouží cyklistům i turistům

Celý projekt málem pohřbila válka na Ukrajině. V ohrožení bylo osm milionů na účtu u Sberbank.

Záchrana financí z ruské banky

"Měli jsme velké štěstí. V úterý 24. února začala válka, ale ekonom byl na dovolené. Když se ve čtvrtek večer vrátil, volala jsem mu, že bychom ty peníze měli převést jinam. Udělal to hned v noci. Převedl je na naše konto v České národní bance," popisuje záchranu obecních rezerv, které byly připravené právě na tuto investici, starostka Monika Prokopová.

V současnosti se buduje chodník od hlavní silnice po značku na začátku Slatinek.

"Máme harmonogram. Jako první se dělá chodník, následně se začne s odbouráváním svahu, který zpevní opěrná zeď. S její stavbou by se mělo začít počátkem července, aby nebyly ohroženy děti. Jedná se totiž o jedinou přístupovou cestu do obce od Slatinic, kam naše děti chodí do školy," podotýká Prokopová. Na celou výstavbu má firma 110 dnů.

Silnice odbočující z hlavní silnice ze Slatinic na Prostějov bude uzavřena od úterý 21. června.

"Od toho dne přestanou do Slatinek jezdit i autobusy. Uzavírka by měla trvat do 15. září 2022. Doufám, že se nic nepředvídatelného nestane a začátkem podzimu už budeme jezdit a chodit po novém," uzavírá Monika Prokopová.