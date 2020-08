Silné lijáky provázené větrem, které udeřily v pátek odpoledne, strhly zhruba šestnáct hektarů kokorských chmelnic. Hospodáři vyčíslili škodu na dvacet milionů korun.

„Nad Kokorami se prohnala blesková bouřka, během které spadlo za pouhých třicet minut 43 milimetrů srážek. Konstrukce chmelnic pod náporem silných poryvů větru nevydržely a spadly. Přišli jsme o šestnáct hektarů chmelnic v Žeravicích, Nelešovicích a Kokorách. A byly to zrovna ty, které vypadaly nejlépe,“ popsal předseda Zemědělského družstva v Kokorách Vladimír Lichnovský.

Ztráty bolí o to více, že je těsně před sklizní - a ta letos vypadala opravdu slibně. Hospodáři počítali s nadprůměrným výnosem.

„Předpokládali jsme letos i díky jarním srážkám nadprůměrnou úrodu. Příroda to ale vždycky srovná,“ posteskl si.

Družstvo narychlo zorganizovalo zahraniční brigádu.

„Už v neděli by nám měli pomoci přijet stříhat a vynášet chmelnice Bulhaři. Pokud by totiž chmel chytl plíseň, byl by už bezcenný. Na místo dorazí i zástupci pojišťovny,“ řekl.

Škoda na konstrukci chmelnice je 15 milionů korun, na vlastní úrodě pak 5 milionů.

Sklizeň chmele začne v Zemědělském družstvu v Kokorách, které obhospodařuje celkem 196 hektarů chmelnic, v sobotu 22. srpna.