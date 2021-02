Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) způsobily kyanidy, postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím po Přerov loni 20. září. V ten den ráno se v Deze, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO), stala havárie.

Podle Klicpery ale s otravou řeky nesouvisela. "To je zmatená stopa, která vás odvádí někam jinam úplně zbytečně," podotkl. "Byli jsme v Deze, víme, jak to tam je, a Deza skutečně je mimo podezření, tak jak to řekla inspekce hned na začátku," řekl Klicpera České televizi. ČIŽP vyloučila Dezu jako možného původce otravy již dříve v tiskové zprávě.

V on-line debatě "Vodárenské čtvrtky" z 21. ledna pak Klicpera prohlásil, že viníka již zná. "Bečva je úplně zvláštní případ. Já ho znám toho viníka. Ale my ho musíme dostat do rukou usvědčeného. Musíme mít důkazy. Proto to trvá tak dlouho," sdělil.

Tlak na vyšetřování

Podle právníka Petra Svobody se z případu otravy Bečvy stala dokonalá fraška. "Zatímco policie a Česká inspekce životního prostředí, které by měly poskytnout veřejnosti informace, mlčí, tak začal mluvit znalec, který by měl mlčet," řekl České televizi.

Upozornil na povinnost mlčenlivosti, kterou znalci podle zákona mají. "Je prolomena jenom v případě, že ho zadavatel znaleckého posudku té povinnosti zprostí," dodal.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) minulý týden v rozhovoru s ČTK uvedl, že znalecký posudek vzorků by snad mohl být v březnu.

Tlak na vyšetřování je podle něj velký, jednotlivé kroky se pitvají v přímém přenosu. Opoziční strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09 již dříve informovaly o tom, že budou usilovat o zřízení sněmovní vyšetřovací komise. Pokud neuspějí, založí expertní tým.

Brabec zdůraznil, že od 25. září řeší případ policie, nikoli ČIŽP. Inspekce přitom čelí v případu kritice. Podle vyjádření odborníků v pořadu Reportéři ČT bylo odebrání vzorků po havárii nedostatečné a opožděné. U chemičky Deza bylo navíc provedeno až čtyři dny po havárii, řekl již dříve v uvedeném pořadu ČT chemik Ivan Holoubek.

Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři více než 40 tun ryb.