V úterý 17. ledna dopoledne je v centru Vápenné téměř liduprázdno. Po silnici první třídy projíždí těžká nákladní auta od Jeseníku k polským hranicím a zpět. Po chodníku podél rušné cesty jde seniorka s taškou s nákupem.

„Asi mu všichni fandí,“ odpovídá na otázku, čím je Andrej Babiš místním sympatický. „Ta ženská, co tam byla, a ten Pavel, k nim tu lidi nemají důvěru. Říkají, Pavel je generál, bude fandit vojsku. A to tu lidé nechtějí,“ rozvádí svou odpověď.

Do holdingu Agrofert, který bývalý premiér vložil do svěřeneckých fondů, patří i nedaleký zemědělský podnik. „Babiš má firmu ve Skorošicích, jednou nebo dvakrát tam byl. Já osobně mu taky fandím. Nic mi neudělal a snažil se. Když to tak vezmu, ať je to kdokoli, každý má něco za nehtem,“ doplňuje sedmasedmdesátiletá žena.

Před Zemanem se uklízelo

Před pěti lety Vápennou navštívil prezident Miloš Zeman. Na setkání s ním v kulturním domě seniorka nebyla. „Než měl přijet, to se tady uklízelo. Říkala jsem si, a jéje. Mrzí mě, že jsem se s ním nepotkala. Zrovna jsem měla odjíždět na dovolenou do Maďarska. Ale lidí tam bylo dost,“ vybavuje si.

Hodiny vápenského kostela odbíjejí půl desátou a na poštu pod ním se trousí místní. Mezi nimi i starší žena. Ta se setkání s prezidentem účastnila. „Jistě, byla jsem tam. Pokaždé chodím k volbám, beru to jako povinnost. Tak jsem šla i tam,“ říká.

Proč mají místní v oblibě Andreje Babiše, má jasno. „Tak jak to všichni vykládají. Přidal na důchodech, hodně ho podporují důchodci. Jak to říkají v televizi, to je pravda. Ale každý má svůj názor, který může vyjádřit,“ říká žena, která poprosí, ať její jméno v novinách nezazní. „Kvůli vnukům,“ vysvětluje.

Řidič kamionu má jasno

Svůj názor na bývalého premiéra se nebojí vyjádřit Jaroslav Řídký. „Je to ubožák, nic jiného. Lidem akorát lže, neudělal pro ně nic. My jsme dali peníze důchodcům, ne on, od nás na to mají vydělané. Co si o něm myslím, to se nedá ani vyslovit,“ povídá muž z balkonu paneláku stojícího naproti kulturnímu domu.

Živí se jako řidič kamionu, se kterým jezdí do zahraničí. Koho by v druhém kole volil, má jasno. Jestli se ale k volbám dostane, neví. „Na první kolo to vyšlo, že jsem byl doma. Jestli budu moct volit v druhém, to nemůžu říct. Záleží na tom, co bude,“ dodává.

Ze vchodu panelového domu vychází jeho soused. Babiš je podle něj místním sympatický, protože řeší ekonomickou situaci. „Tahle vláda to absolutně nezvládá. Myslím si, že Babiš tomu rozumí, proto má sympatie vesničanů. Pavel tady dostal myslím jen dvacet procent. Vojáky ve vládě nikdo nemá rád,“ míní muž ve středním věku.

Málo práce je velký problém

Velký problémem na Jesenicku je nezaměstnanost. Pracovních míst drasticky ubylo i v průmyslovém areálu, který stojí přes cestu.

„Fabrika naproti bývaly rudné doly. Celkově tam pracovalo čtyři sta lidí. Dnes tam je jedna firma, kde je možná sto lidí. Ostatní se přestěhovalo, Terranova šla do Prostějova. Javornicko je na tom strašně bídně. Lidi z Bílé Vody jezdí až padesát kilometrů do Jeseníku. Ráno vstávají ve tři ve čtyři a večer přijíždí v šest hodin,“ loučí se.

Reportáž ze Samotišek u Olomouce, kde první kolo prezidentských voleb ovládl Petr Pavel, přineseme na našem webu zítra ráno.