Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

Velikonoční jarmark v Olomouci, 31. března 2023 | Video: Vránová Magda

OLOMOUCKO

For Model

KDY: pátek 22. až neděle 24. března (pá+so 9-18, ne 9-17)

KDE: Výstaviště Flora Olomouc

ZA KOLIK: na místě: plné 170 Kč / studenti, senioři, děti 6-15 let 120 Kč / rodinné vstupné 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Velká interaktivní výstava modelů, sběratelství, digitálních technologií, her, hraček a stavebnic. Unikátní modely letadel, lodí, automobilů, stavebních strojů, vlaků, ponorek či bojových plavidel. Hlavní expozice v pavilonu A, expozice železničních modelů v pavilonu E. Námořní bitvy se světelnými a zvukovými efekty a spousta dosud nevystavovaných taháků. Vojenská technika, dětské atrakce, gastrozóna.

Výstava For Model na olomouckém výstavišti Flora, 18. března 2023Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Olomoucké Velikonoce na náměstí

KDY: 22. března – 1. dubna

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Farmářský a řemeslný trh, stánky s velikonoční tématikou, Olomoucký gril, regionální dobroty. Výtvarná dílnička, divadelní představení. Na podiu vystoupí: v pátek 22.3. v 17 hodin Isbina, v sobotu 23.3. v 16 hodin Lukáš Mareček Voice&Hands, v 17:30 Blues power, v neděli 24.3. v 15 hodin Zpívánky Strýčka Líčka – představení pro děti. Velikonoční jarmark, 31. března 2023Zdroj: Deník/Magda Vránová

Den vody na náplavce

KDY: pátek 22. března, od 14 hodin

KDE: náplavka - nábřeží Josefa Jařaba, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Zábavný program ke Dni vody u řeky Moravy. Zahrají: Eliška Spáčilová (14:00 – 15:00), Daniel Režný (15:30 – 16:30), The Middle of the Sandwich (17:00 – 18:00), Stracené ráj (18:30 – 19:30)

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Rockový ples ve Slovanu

KDY: pátek 22. března od 18 hodin

KDE: Slovanský dům Olomouc

ZA KOLIK: na místě 490 Kč / předprodej 390 Kč

PROČ PŘIJÍT: Obleky můžete nechat doma a provětrejte své džisky a křiváky. Na rockovém plesání ve Slovanském domě to rozjede Stracené ráj, Iron Maiden Brno, Hustej guláš a Sarkonia. Celým večerem vás provede a taky přidá skvělou DJ show - Martina Qweetko Procházková.

Tvořivá Olomouc

KDY: sobota 23. (9-18 hodin) - neděle 24. března (9-17 hodin)

KDE: Střední škola polytechnická - technologická hala, Rooseveltova ul., Olomouc

ZA KOLIK: Dospělí jednodenní 80 Kč / dospělí dvoudenní 120 Kč / Studenti, senioři jednodenní 40 Kč / studenti, senioři dvoudenní 60 Kč / děti do 150 cm zdarma

PROČ PŘIJÍT: Velká prodejní výstava kreativních technik pro celou rodinu. Široké spektrum materiálů, nástrojů a nářadí pro tvoření, ukázky, jak s nabízenými materiály pracovat. Kreativní dílny a wokshopy.

Čokoládový festival

KDY: pátek 22. března 14 – 18 hodin, sobota 23. března 10 – 18 hodin, neděle 10 – 17 hodin

KDE: OC Šantovka Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Tři dny plné čokolády z jedinečných rodinných čokoládoven, ochutnávky tradičních i opravdu netradičních čokoládových produktů, velká řada zajímavých soutěží, aktivity pro děti. Čokoládový festival v olomoucké Šantovce, 2020Zdroj: Deník / František Berger

Zabijačkové hody na fortu

KDY: sobota 23. března, od 10 hodin

KDE: Fort XVII Křelov

PROČ PŘIJÍT: Zabijačkové dobroty v působivém areálu křelovské pevnůstky. Ovary, jelítka, prejty, jitrnice, uzené maso, klobásy… Za příznivého počasí dorazí i motoroví veteráni.

Pravou domácí zabíjačku si v sobotu mohli užít a ochutnat návštěvníci Fortu XVII. v Křelově na Olomoucku. Organizátoři nabídli i komentované prohlídky pevnosti, 12. února 2022Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Rybí hody na Poděbradech

KDY: sobota 23. března, neděle 24. března, od 10 hodin

KDE: koupaliště Poděbrady u Olomouce, bistro Terasa

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Čtvrtý ročník rybích hodů u olomouckého moře. Čerstvé ryby a slávky i čerstvá domáci focaccia.

Rockový ples Na Letním

KDY: sobota 23. března 2023 od 19 hodin

KDE: KD Na Letním Hlubočky – Mariánské Údolí

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Velká rocková party na které zahrají kapely Perseus, Judas Priest Moravia a Negativ. Půlnoční překvapení, bohaté občerstvení, netradiční tombola, soutěž v pití piva a mnoho dalšího. Vstup ve společenském oblečení není podmínkou.

PROSTĚJOVSKO

Divadelní pátek: Mrzák inishmaanský

KDY: pátek 22. března, od 19.30 hodin

KDE: Kino Oko, Němčice nad Hanou

ZA KOLIK: 80 korun

PROČ PŘIJÍT: V rámci tradičních Divadelních pátků v němčickém Kino Oko, se představí Divadelní spolek Sputnik z Havířova. Hra Mrzák inishmaanský, je černá komedie o tom, co se stane, když do odlehlého monotónního regionu přijedou mezi farmáře lidé z USA a o tom, že ne u každého se hned pozná, jaký je mrzák.

Maškarní bál a Dětské šibřinky

KDY: pátek 22. a sobota 23. března, od 20 a 14 hodin

KDE: Sportovně relaxační centrum, Nezamyslice

ZA KOLIK: 150 korun bál, 100 korun šibřinky, děti zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční vyvrcholení plesové sezony v Nezamyslicích, obstará populární dvojboj pro dospělé i děti. V pátek se koná Maškarní bál pro dospělé, se skupinou Funny. V sobotu ovládnou sál děti, pro které jsou od 14 hodin připraveny šibřinky. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Den otevřených dveří na přehradě

KDY: sobota 23. března, od 9 do 14 hodin

KDE: Vodní nádrž Plumlov, Mostkovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: U příležitosti Světového dne vody uspořádá Povodí Moravy den otevřených dveří na přehradě Plumlov. Zájemci mohou nahlédnout do vnitřních prostor přehrady. Prohlídky s průvodcem začnou vždy v celou hodinu v čase od 9 do 14 hod. Sraz zájemců bude na koruně hráze u ovládací věže.

Hráz plumlovské přehradyZdroj: Deník / Jiří Kopáč

Jarní slavnost

KDY: sobota 23. března, od 14 hodin

KDE: Farní dvůr, Olšany u Prostějova

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vítání jara má v Olšanech dlouhou tradici. V krásném areálu Farního dvora vystoupí v odpoledním programu děti z místní mateřské i základní školy. Pro malé návštěvníky jsou připraveny i tvořivé dílničky nebo jarmark. Pro dospělé bohaté občerstvení.

Vítání jara na Zámku Plumlov

KDY: neděle 24. března, od 14 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Město Plumlov a Zámek Plumlov, si dovolují pozvat širokou veřejnost na oblíbené Vítání jara. Program nabízí výrobu velikonočních ozdob a zdobení kraslic pod vedením zkušených lektorů. Od 14 zahraje kapela Hubertus, o hodinu později se představí tanečníci a zpěváci ze ZUŠ Plumlov. Na závěr dojde k vynešení smrtky.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Kateřina Pětrošová

Keltský telegraf v Malém Hradisku Keltský telegraf v Malém HradiskuZdroj: Se svolením Lucie Pospíšilové

KDY: sobota 23. března, od 18 hodin

KDE: Lokalita "Hradiska" - Keltské opidum, Malé Hradisko

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Celorepubliková akce s názvem Keltský telegraf, kdy se po celé zemi na desítkách míst zapálí ohně, má právě v Malém Hradisku na Prostějovsku již několikaletou tradici. Zde se již tradičně účastníci sejdou v šest hodin večer u místní hospody a pak se vycházkou přesunou na Keltské opidum. Tam je čeká "rituál probouzení" se skupinou Roo Tribe a následně vysílání světelných signálů do okolí. Nebude chybět ani parádní občerstvení.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Elán Revival

KDY: pátek 22. března od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 250 korun v předprodeji, 290 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Známé hity slovenské stálice Elán si můžete v podání kapely Elán Revival Morava poslechnout v Zámeckém klubu už tento pátek. Kapela byla založena v roce 2005 a od té doby uskutečnila desítky vystoupení na různých pódiích. Kapela Elán Revival Morava nepoužívá při vystoupeních žádný playback, všechno je hráno díky skvělým instrumentalistům živě, a navíc jako jediný revival Elánu hraje vše v originálních tóninách.

Gentlemen’s Club

KDY: pátek 22. března od 20 hodin

KDE: Divadlo Stará střelnice, Hranice

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Koncert kapely Gentlemen’s Club se uskuteční v pátek v Divadle Stará střelnice. Tahle hranická ska úderka vznikla v roce 2003 a za sebou tak má dvě dekády na pódiích nejen u nás, ale i v zahraničí a stovky odehraných koncertů. „Milujeme ska a přesahy do stylů jako reggae, soul, rocksteady…. a taky punk!,“ tvrdí o sobě na svých webových stránkách živelná partička Gentlemen’s Club. Hranická kapela Gentlemen´s ClubZdroj: Deník/Liba Mátlová

Vítání jara a Velikonoční farmářské trhy

KDY: sobota 23. března od 10 do 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Stánky plné dobrot, kraslice, proutěné košíky, medovina, svíčky, hračky, dekorace, výrobky šikovných řemeslníků, hudba i tanec. To vše čeká na návštěvníky akce Vítání jara, která je spojená s Velikonočními farmářskými trhy, tuto sobotu od 10 do 17 hodin na Masarykově náměstí v Hranicích. Připraven je opět bohatý program pro celé rodiny. Těšit se můžete na ukázky řemesel, předení na kolovrátku, pletení pomlázky a kováře, malování na obličej, kolotoč, dílničky pro děti

10.00 – Cimbál Moravians – Folkrocková kapela hrající lidové písně v osobitých úpravách

13.00 – Kapela Vzduch – Čtyřčlenná alternativní folk – popová kapela, soustředěná kolem novojičínského písničkáře Martina Chovance

14.30 – Vystoupení žáků ZUŠ Hranice

15.00 – Michal Tučný Revival – zazní nejlepší pecky českého krále country hudby

Vítání jara 2022 v Hranicích.Zdroj: Jiří Necid

Pohádkový karneval

KDY: sobota 23. března od 14 hodin

KDE: Klub Teplo, Přerov

ZA KOLIK: v předprodeji dítě 50 korun, dospělý 50 korun, na místě 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Duha klub Dlažka chystá na tuto sobotu Pohádkový karneval. Těšit se můžete na hraví odpoledne plné hudby, tance, masek, soutěží a zábavy. Připraveno je malování na obličej, tetování pro děti, výtvarné dílničky i ukázky stolní her.

Džínový bál

KDY: sobota 23. března od 20 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Na tradiční Džínový bál můžete vyrazit tuto sobotu do Městského domu. K tanci a poslechu hraje skupina Re-Vox, připravena je také bohatá tombola.

Džínový bál 2023 v Přerově.Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Velikonoční koncert

KDY: neděle 24. března od 18 hodin

KDE: sál Církve československé husitské, Přerov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Velikonoční koncert sboru ADD Gospel se uskuteční tuto neděli v sále Církve československé husitské v ulici Havlíčkova 11.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Tereza Mašková s kapelou

KDY: pátek 22. března od 19:30 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: 450 - 550 Kč

PROČ PŘIJÍT: Česká zpěvačka Tereza Mašková, která je nepřehlédnutelná díky svým růžovým vlasům, se vrací po čtyřech letech zpět do Šumperka, kde vám s kapelou předvede zcela nový program. Těšit se můžete i na její největší hity, jako je Náš Příběh, Tam za řekou, Láskou se splést nebo O Nás Dvou. Koncem roku 2023 se jí podařilo vyprodat slavnou pražskou Lucernu a nyní se chystá dobýt šumperský velký sál Domu kultury.

Tereza MaškováZdroj: Deník/Martin Divíšek

Festival Expediční kamera

KDY: sobota 23. března od 16 hodin

KDE: kino Retro, Zábřeh

ZA KOLIK: v předprodeji 140 Kč, v den akce 180 Kč, děti do 15 let 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Ani letos milovníci dobrodružství a objevování nepřijdou o překrásné záběry divoké přírody, tipy pro vlastní cestování a také obdivuhodné sportovní výkony. „Festival nabídne exkluzivně nový film Lezci s Adamem Ondrou, návrat české expedice k indiánskému kmeni Matsés ztraceném v hlubinách Amazonie nebo kajakáře Vavřince Hradilka sjíždějícího na vypůjčeném kajaku řeku Gangu v Bangladéši. V rámci doprovodného programu letos promítneme film Černobyl na kolečkách, na který naváže beseda s účastníky výpravy na Ukrajinu: handicapovaným sportovcem Honzou Duškem, který bojuje s roztroušenou sklerózou, a spoluautorem filmu Petrem Hirschem,“ láká na taháky závěrečné akce letošního Welzlování ředitel Domu kultury Zábřeh Zdeněk David. Součástí programu bude i losování o zajímavé ceny a nabídka originálního občerstvení. Festival Expediční kamera.Zdroj: se svolením organizátorů

Noc divadel 2024 v Jeseníku

KDY: pátek 22. března od 19 hod. a sobota 23. března od 10 hod.

KDE: Divadlo Petra Bezruče, Jeseník

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Dvanáctý ročník Noci divadel proběhne v Jeseníku 22. a 23. března. Tématem je „PROMĚNA“, které odkazuje nejen ke 100. výročí úmrtí Franze Kafky, ale také ke společenským proměnám probíhajícím v kontextu současného globálního dění. V Divadle Petra Bezruče začne Noc divadel v pátek večer zahájením a prostorovou instalací PROMĚNA VR umělce a režiséra Mika Johnsona inspirovanou povídkou Franze Kafky. Následovat bude divadelní představení, čtení básní a koncert na dobrou noc. Druhý den ráno je věnováno dětem, proběhnou prohlídky divadlem s místními ochotníky. Určitě si nenechte ujít RADIO KAFE nebo si přijďte vytvořit svoje osobní divadlo.

Městský bál v Jeseníku

KDY: sobota 23. března od 20 hodin

KDE: Sál IPOS, Jeseník

ZA KOLIK: 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Město Jeseník srdečně zve milovníky tance, hudby a dobré zábavy na Městský bál ve svěžím jarním duchu. K tanci a poslechu vám zahraje jedinečná kapela The People a těšit se můžete, že vystoupí Eva Burešová & pianista. Chybět nebude ani welcome drink, bohatá tombola, taneční vystoupení Klubu sportovního tance Jesenicka, 360° fotokoutek, prodej a možná degustace vín. Eva Burešová.Zdroj: Deník/VLP Externista

Slavnosti sněženek v Sobotíně

KDY: sobota 23. března od 13:30 hod.

KDE: Areál U Pařeza, Sobotín

PROČ PŘIJÍT: Spolek přátel Sobotína pořádá už tuto sobotu akci nazvanou Slavnosti sněženek. Milovníky dobrého jídla potěší jarmark s nabídkou zabijačkových specialit a zvěřinových pochoutek, ochutnat můžete dršťkovou polévku nebo si vybrat, zda si dáte kančí se šípkovou, nebo se zelím. Na jarmarku budete moci zakoupit také velikonoční výrobky a jarní dekorace. Vystoupí cimbálová muzika Vincúch, pro děti zde bude střelnice a na akci nebude chybět ani bohatá tombola. Vše večer završí retro zábava.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Drahomír Stulír