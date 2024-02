Zabijačka na Poděbradech

KDY: sobota 24. února, od 10 hodin

KDE: restaurace Terasa, koupaliště Poděbrady u Olomouce

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Tlačenky, jitrničky, jelita, uzené, ovárky, i škvarky nebudou chybět na tradiční poděbradské zabijačce u vody. Dobroty se budou servírovat na místě i k odnesení domů, v nabídce budou i frgály a svatební koláčky. Zahraje cimbálovka Hejčíňan.

Zabijačka na Poděbradech, 26. listopadu 2022Zdroj: Petr Pelíšek

Reprezentační ples UP KDY: pátek 23. února, od 19 hodin KDE: NH Collection Congress Olomouc ZA KOLIK: 1290 Kč (v ceně raut) / student 790 Kč (590 Kč bez místenky) PROČ PŘIJÍT: Velký bál olomoucké univerzity, k tanci a poslechu zahraje Moondance Orchestra Martina Kumžáka známý z televizní soutěže Stardance, rozjede to i moderní cimbálovka Cimbal HellBand či akustické Unotrio. Večerem provází Natálie Tichánková.

Ples s Petrou Janů

KDY: pátek 23. února, od 19:30 hodin

KDE: sokolovna Štěpánov

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Plesání ve štěpánovské sokolovně s atraktivním programem. Hrát bude poprocková kapela Fantajm, vystoupí česká mistryně v pole dance a jako hlavní host zpěvačka Petra Janů.

Petra Janů.Zdroj: Deník/Miroslava Kameníková

Ples TJ Ohrozim

KDY: pátek 23. února, od 20 hodin

KDE: Kulturní dům, Ohrozim

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Aktivní sportovci z Ohrozimi přichystali další ročník populárního plesu. V ceně vstupného je drink, k tanci a poslechu hraje kapela Spectrum II. Zajištěno teplé i studené občerstvení, bohatá tombola.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Radek Strnad

Dětský karneval

KDY: neděle 25. února, od 14.30 hodin

KDE: sokolovna, Čechovice

ZA KOLIK: 100 korun, děti zdarma

PROČ PŘIJÍT: TJ Sokol Čechovice a Mateřská škola Čechovice pořádají oblíbený dětský karneval v místní sokolovně. Pestrý zábavný program, bohatá tombola a občerstvení zajištěny.

Dětský karneval v ČechovicíchZdroj: archiv TJ Sokol Čechovice

II. judistický ples

KDY: pátek 23. února od 19 hodin

KDE: Sokolovna, Hrabůvka

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník Judistického plesu se uskuteční v pátek 23. února od 19 hodin v Sokolovně v Hrabůvce. K tanci a poslechu zahraje kapela PHS – Poctivý Hudební Spolek. Bude připraven nabitý program a bohatá tombola.

Ples Brutálních borců IV. KDY: pátek 23. února od 19 hodin KDE: Klub Teplo, Přerov ZA KOLIK: 250/200 korun PROČ PŘIJÍT: Tradiční ples Brutálních borců tentokráte ve stylu divokého západu se koná už tento pátek. Vytáhněte své kovbojské klobouky, kožené rukavice a revolvery a připojte se na westernový ples plný zábavy, her, vystoupení, tance a dobrodružství. Bude to výjimečná příležitost pro všechny, kdo milují kovbojskou kulturu a chtějí si užít ten pravý divoký západ! K tanci a poslechu zahraje i tentokrát kapela Kanci paní nadlesní (Brno), připraveno je samozřejmě občerstvení, alko-nealko nápoje a bohatá tombola! Přijďte buď jako šerif, pistolník či jako krásná dcera kmene Apačů.

Jan Hrubý a přátelé – Turné „75“

KDY: pátek 23. února od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Koncert Jana Hrubého a přátel se uskuteční v pátek 23. února v Zámeckém klubu. Návštěvníky čeká barevný koncert plný překvapení, spontánní improvizace a nestárnoucích písní Večernice, Špejchar, Funebráci, Astrolog, Scarborough… Koncert je provázaný smyčcovými tahy nezmara a sedmdesátníka Jana Hrubého, který je na pódiu pořád tak trochu klukem. Od února 2021 je i zachycen na live albu Kouzlo okamžiku. V akustické sestavě se představí český rockový houslista Jan Hrubý se zpěvákem, klávesistou a kytaristou Ondřejem Fenclem, fenomenálním hráčem na keltskou harfu Seanem Barrym a perkusistou Michalem Hnátkem.

Míša Růžičková: Minidiskotéka pro prince a princezny

KDY: neděle 25. února od 10 hodin

KDE: Divadlo Stará střelnice, Hranice

ZA KOLIK: 320 korun

PROČ PŘIJÍT: Na písničkovou a taneční show pro nejmenší diváky můžete zavítat v neděli 25. února od 10 hodin v Divadle Stará střelnice. Tentokrát se přenesete přímo do pohádky. Procvičíte si hlásek u Rozcvičky v pohádkových kulisách krásného zámku. Děti zavítají do královského paláce mezi prince a princezny, potkají vylíhnutého dráčka Žofíka, do podzámčí přiletí různá strašidla a možná uvidí i Trpaslíky a víly. Těšit se můžete také na písničku na přání a novou písničku Policejní. Během vystoupení jsou děti zapojovány do písniček a mohou si zatančit před pódiem nebo s Míšou na pódiu.

Show Míši Růžičkové.Zdroj: Deník/Michal Bílek