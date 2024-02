Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

OLOMOUCKO

Bystřický masopust

KDY: sobota 10. února od 10 hodin

KDE: Zámecké náměstí, Velká Bystřice

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Bujarý hanácký masopust se spoustou lahůdek a muziky. Ukázka zabijačky, vystoupení bystřických folklorních souborů a hostujícího souboru Púčik i kejklíře. V prodeji budou studené i teplé zabijačkové dobroty, „prdelačka“ i maso z kotla, masopustní koblihy a koláče, pivo Tvarg, bystřické Tvargle a další. Ve 12 hod. vyrazí průvod maškar i s medvědem ulicemi 8. května, Jana Pospíšila, Na svobodě, Příční, Ohrada.

Lidový bál v Karibiku

KDY: sobota 10. února, od 19.30 hodin

KDE: Pavilon A, Výstaviště Flora Olomouc

ZA KOLIK: 450 Kč dospělí / 300 Kč studenti

PROČ PŘIJÍT: Populární „ples pro všechny“, tentokrát na karibské téma. Hrát budou kapely New Street Band a The Gardeners, na programu je i vystoupení hvězd Stardance Kristýny Coufalové a Jana Tománka. Bohatá tombola a občerstvení.

Burger víkend na Poděbradech

KDY: sobota 10. a neděle 11. února, od 10 hodin

KDE: Restaurace Terasa, přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Gril u vody bude srvírovat vymazlené burgrrové lahůdky. Těšit se můžete na hovězí, vepřové trhané Vindaloo, kachní se zelím, klokaní i vege. Nebudou chybět ani domácí hranolky a sladká tečka v podobě domácích donutů.

Masopustní obchůzka v Neředíně

KDY: sobota 10. února od 15 hodin

KDE: Ulice Letců, Olomouc-Neředín

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Tradiční masopustní obchůzka ulicemi olomucké čtvrti Neředín. Rozverný průvod masek s muzikou se vydá v 15 hodin od restaurace Rigani (na ul. Letců) ulicemi J. Jabůrkové, Na Vyhlídce, Lomená a Na vršku zpět k výchozímu místu u restaurace.

Bramborákovíkend v pivovaru

KDY: sobota 10. a neděle 11. února

KDE: Pivovar Twinberg, Olomouc – Řepčín

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Víkend v řepčínském řemeslném pivovaru plný bramboráků. Servírovat se budou různé krajové variace. Vyzkoušejte jihočeský bramborák se zelím, starou dobrou klasiku, sladkou variantu z Krkonoš nebo jiné úpravy. Užijte si bramborák, bandorák, cmundu, sejkoru, vošouch či křapáč.

PROSTĚJOVSKO

Hudební a taneční večer

KDY: pátek 9. února, od 19 hodin

KDE: sokolovna, Určice

ZA KOLIK: 400 korun v předprodeji, 450 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Zábavný večer s hudbou a tancem se známým bavičem a moderátorem Vladimírem Hronem. Zajímavou kulturní akci pořádá Obecní úřad Určice, kde lze zakoupit i vstupenky. V ceně předem zakoupené vstupenky je místenka a láhev vína. K tanci i poslechu zahraje i skupina Naostro.

Sportovní ples

KDY: pátek 9. února, od 20 hodin

KDE: sokolovna, Prostějov – Čechovice

ZA KOLIK: 222 korun

PROČ PŘIJÍT: Vyhlášený sportovní ples TJ Sokol Čechovice nabídne opět neopakovatelnou atmosféru. Míchané drinky, bohatí tombola, karibské rumy a dobroty z Kovárny. K tanci a poslechu zahraje Eši Band z Olomouce.

Masopust v Prostějově

KDY: sobota 10. února, od 10 do 16 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Lidová veselice, která v Prostějově zapustila hluboké kořeny. Věšení prasátka, vyprávění řezníka Krkovičky, průvod maškar okolo rynku. K tomu všemu zabijačkové pochoutky a dobrá nálada, vyvrcholí závěrečnou prdelačkou za kačku. Prostějov provoní prdelačka. V sobotu bude na rynku masopust

Košt slivovice a pálenek

KDY: sobota 10. února, od 16 hodin

KDE: Multifunkční budova, Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: 50 korun soutěžící, 80 korun návštěvníci

PROČ PŘIJÍT: V pořadí již XI. ročník populárního koštu ovocných pálenek provoní Multifunkční budovu v Čechách pod Kosířem. Koštovat se budou všechny zaregistrované vzorky, které mohou soutěžící odevzdávat na Obecním úřadu. Soutěžit se bude v kategoriích švestka, hruška, jablko, meruňka, třešně a višně nebo směsky.

Valentýnský výstup na Kosíř

KDY: neděle 11. února, od 10 do 16 hodin

KDE: Velký Kosíř, Slatinky

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční valentýnská akce se zajímavým programem na vrcholu nejvyšší hanácké hory. Vítány jsou nejen zamilované páry, ale všichni, kdo věří v čistou lásku.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Masopust v Přerově

KDY: sobota 10. února od 8 do 13 hodin

KDE: náměstí TGM, Přerov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Období masopustu v Přerově už tradičně zahajuje Folklorní soubor Haná Přerov se spolkem Cukrle masopustní obchůzkou. Masky do ulic vyrazí i letos a přidat se k nim může každý, kdo chce zažít ulice města trochu jinak a netradičně. Vychází se z Velké Dlážky 44 v 8.30 hodin. Letos budou poprvé na náměstí již od 8 hodin masopustní trhy.

Eagle Eye – Tarja tribute

KDY: sobota 10. února od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: v předprodeji 140 korun, na místě 190 korun

PROČ PŘIJÍT: Koncert kapely Eagle Eye se uskuteční v sobotu 10. února v Zámeckém klubu. Eagle Eye, jak už napovídá název, je projekt postavený na tvorbě ledové královny Tarji Turunen. V jejich repertoáru najdete ty největší pecky z Tarjiny sólové dráhy. Na koncertech však často hrají i akustické verze některých skladeb z dílny finské metalové divy a v setlistu nikdy nechybí ani hity legendární kapely Nightwish, se kterou Tarja před mnoha lety začínala.

Končinová zábava

KDY: sobota 10. února od 20 hodin

KDE: Sokolovna, Skalička

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: U příležitosti rozloučení se s Basou Muzikantskou pořádá Sbor dobrovolných hasičů Skalička tradiční Končinovou zábavu. K tanci a poslechu zahraje kapela MultiSins, připravená je bohatá tombola a zabijačkové speciality.

Prázdninové tvoření

KDY: neděle 11. února od 14 hodin

KDE: Ateliér Hant, Hranice

ZA KOLIK: 45 korun

PROČ PŘIJÍT: Prázdninové tvoření se uskuteční hned ve třech termínech. První termín bude v neděli 11. února od 14 hodin v Ateliéru Hant. Další tvoření se koná v pátek 16. února a v sobotu 17. února, začátek vždy ve 14 hodin. Těšit se můžete na mandaly a obrázky pro pískování.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Klasika Viva: Sào Soulez Larivière v Šumperku

KDY: neděle 11. února od 19 hodin

KDE: Vlastivědné muzeum v Šumperku

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Francouzsko-nizozemský violista a zároveň vítěz Pražského jara Sào Soulez Larivière v Šumperku představí díla německých skladatelů - Paula Hindemitha, Maxe Regera a Johanna Sebastiana Bacha. Jeho hudební vývoj hluboce obohatila spolupráce s mnoha významnými hudebníky, jako jsou Jean Sulem, Nobuko Imai, Antoine Tamestit, Boris Garlitsky a Steven Isserlis.

Nikoločava v podání ochotníků ve Václavově

KDY: sobota 10. února od 17 hodin

KDE: Kulturní dům Václavov

PROČ PŘIJÍT: Koločava není jen místo na pomezí existence, kde snad baladicky pobíhal po kopcích Nikola Šuhaj a loupil pro chudé (a pro sebe). Přijďte se v sobotu podívat na představení Nikoločava aneb Zpráva o Koločavě v průběhu věků v podání divadla V.A.D. Kladno.

Miloš Knor: Valentýnská show v zábřežském Retru

KDY: pátek 9. února od 19 hodin

KDE: kino Retro Zábřeh

ZA KOLIK: 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Miloš Knor jako vztahový guru? Ano, i to je možné. Jeho zbrusu nové stand up comedy představení nabídne v pátek zábřežské kino Retro. Valentýnskou show přiveze Knor exkluzivně ve speciální limitované tour do vybraných měst a sálů právě v termínu kolem svátku všech zamilovaných, svatého Valentýna. S diváky probere nejen to, jak se na takový svátek připravit, ale i jak ho zvládnout s bravurou, elegancí a vtipem a zavděčit se své ženě, přítelkyni, příteli nebo sousedovi… Nezapomene ani na vytříbenou etiketu k ženě či muži a projde s nimi vše, co se vztahů a svátků týká. Pořadatelé upozorňují, že devadesátiminutová show může způsobit zdravotní rizika, náhlé nutkání seznámit se, ženit se, vdávat se nebo mít děti.

