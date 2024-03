Knedlíkfest na Poděbradech

KDY: sobota 9. a neděle 10. března, od 10 hodin

KDE: Koupaliště Poděbrady u Olomouce, bistro Terasa

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Knedlíkový víkend u vody nabídne různé varianty národní potraviny naslano i nasladko. „Tak neknedli doma a stav se za náma na Gebech,“ zvou pořadatelé.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/archiv

Zumba Latin Vibes

KDY: sobota 9. března, 15-18 hod

KDE: Sportovní hala UP Olomouc

ZA KOLIK: 440 Kč

PROČ PŘIJÍT: Velká Zumba party v Olomouci. Sobotní odpoledne nabité tancem a energií se spoustou hostů a s partou Zumba instruktorů z různých koutů Čech, Moravy, Slezska i Slovenska.

Možná přijde Hurvajs i s Taťuldou

KDY: čtvrtek 7. a pátek 8. března, od 15.30 hodin

KDE: Divadelní sál ZUŠ zámek, Prostějov

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: V rámci Loutkofestu 2024, výstavy loutek s hranými pohádkami divadla Pronitka, se uskuteční představení Možná přijde Hurvajs i s Taťuldou. Nesmrtelné loutky Spejbla a Hurvínka představí Martin Klásek i s focením a autogramiádou. Výstava nabízí zajímavý denní program. V dopoledních hodinách (10-12) pro mateřské a základní školy, pro veřejnost od 14 do 22 hodin. Vstup zdarma.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Martin Divíšek

1. Rockový charitativní ples

KDY: sobota 9. března, od 20 hodin

KDE: Společenský dům, Prostějov

ZA KOLIK: 250 korun v předprodeji, 300 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Premiérová akce v Prostějově na podporu Nadačního fondu Kočkomilov. K tanci a poslechu zahraje legendární olomoucká zábavovka Trifid. Speciálním hostem bude někdejší zpěvačka kapely Citron – Tanja Krauerová – Pořízková. Bohaté občerstvení a tombola samozřejmostí.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Klavírní recitál Adama Závodského

KDY: pátek 8. března od 19 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: 390 korun

PROČ PŘIJÍT: Virtuózní koncert mladého pianisty nabídne hudbu od klasicismu po současnost. Adam Závodský je absolventem Konzervatoře v Českých Budějovicích, vystudoval rovněž skladbu na Pražské konzervatoři, je držitelem řady prestižních ocenění. Věnuje se také pedagogické a publikační činnosti. Každoročně např. přednáší ve vzdělávacím cyklu JAMU Básníci klavíru. Koncert v rámci cyklu Setkání žánrů.

Aby Bylo Yasno KDY: pátek 8. března od 20 hodin KDE: Zámecký klub, Hranice ZA KOLIK: 100 korun v předprodeji, 150 korun na místě PROČ PŘIJÍT: Rocková parta z Přerovska Aby Bylo Yasno zahraje tento pátek v hranickém Zámeckém klubu. Hrají převážně vlastní tvorbu. Texty písní vychází z každodenního života členů kapely vepsaných do ryze českých rockových songů. Vznik kapely se datuje do léta roku 2019. V roce 2021 vydali první CD Ospalé ráno. V posledních letech se jim podařilo vystoupit na velkých pódiích po boku rockových i popových legend.

Robin Zoot Tour

KDY: pátek 8. března od 21 hodin

KDE: City Club, Hranice

ZA KOLIK: 290 korun, VIP 990 korun

PROČ PŘIJÍT: Robin Zoot zamíří v rámci svého prvního sólového turné v pátek do City Clubu v Hranicích. Tour Ponya pojede napříč celou republikou a objeví se i na Slovensku. Zazní hity ze starších alb, ale i nové singly z nadcházející desky Ponya. Raper Robin Zoot je spoluzakladatel aktuálně nejúspěšnějšího CZ/SK rapového labelu Milion+ Entertainment. Na svém kontě má nespočet hitů, jako například úspěšnou trilogii s názvem Česká Florida, platinových alb a miliony zhlédnutí na videoklipech. Po více jak deseti letech produktivní tvorby má silně utvrzenou pozici v hudebním průmyslu. Se svým posledním albem Make Sudety Great Again získal nominace na prestižních hudebních cenách (Óčko Black – album roku 2022 – vítěz, Ceny Anděl 2022 – album roku v kategorii rap – top 3). Před i po show si můžete užít DJ set.

Mladý úspěšný rapper Robin Zoot.Zdroj: se souhlasem Roberta Pouzara

Zpřístupnění Mauzolea KDY: sobota 9. března od 9 do 16 hodin KDE: Městský hřbitov, Hranice ZA KOLIK: zdarma PROČ PŘIJÍT: Tuto sobotu se pro veřejnost otevře Mauzoleum na Městském hřbitově v Hranicích. Tento unikátní vojenský památník je v Evropě ojedinělou stavbou. Je v něm pochováno na 1500 vojáků z I. světové války, kteří zemřeli ve zdejší vojenské nemocnici.

Ples pro dříve narozené

KDY: sobota 9. března od 18.30 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: Vstupenky jsou zdarma k mání v budově magistrátu na adrese Smetanova 7, v kanceláři číslo 113

PROČ PŘIJÍT: Senioři starší 60 let si mohou přijít zatančit do Městského domu na svůj ples, který je určen pro páry i jednotlivce. K tanci a poslechu zahraje Motýl band CZ. Večerem provede Marcela Augustová a Vladimír Lichnovský. Těšit se můžete na tombolu i raut. Výtěžek z prodeje tomboly bude věnován ve prospěch novorozeneckého oddělení Nemocnice Přerov.

Včelí medvídci zazpívají v zábřežském Retru

KDY: sobota 9. března od 15 hod.

KDE: kino Retro, Zábřeh

ZA KOLIK: v předprodeji 140 Kč, v den akce 190 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na veselou pohádkovou klasiku, při které se mohou děti i dospělí těšit na oblíbené písničky Zdeňka Svěráka a Petra Skoumala, ale hlavně na malé čmeláčky a spoustu dalších kouzelných postaviček z Příběhů včelích medvídků, zve zábřežské kino Retro v sobotu 9. března. Malí i velcí návštěvníci pohádky, kterou připravilo brněnské Divadlo Věž, se setkají s postavičkami dobře známými z oblíbených televizních večerníčků. Kromě čmeláka Čmeldy to bude třeba brouk Kvapník, zamilovaný Pučmeloud, tancující Beruška nebo loupeživý Čmelobub.

V jesenickém divadle se dozvíte Vše o mužích

KDY: sobota 9. března od 17 hod.

KDE: Divadlo Petra Bezruče, Jeseník

ZA KOLIK: v předprodeji dospělí 350 Kč, studenti a senioři 300 Kč, v den konání - dospělí 400 Kč, studenti a senioři 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Posilovna, noční striptýzový klub nebo třeba domov důchodců… To jsou jen některá z mnoha míst, kde se mohou setkat tři muži, jejichž vztahy se logicky v průběhu života proměňují. Někdy jde o tři přátele, jindy o otce a dva syny, příště zase o milostný trojúhelník. Krátké scény z jejich životů obsahují řadu komických situací, ale třeba i staré křivdy vzniklé působením přebujelých mužských eg. Vyřeší se některé z křivd, nebo bude muset vše zahladit až čas? Humornou sondu do nitra mužské duše si připravilo Divadlo Šumperk pod režií Terezy Říhové.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Honza málem králem v Bludově

KDY: sobota 9. března od 16 hod.

KDE: Kulturní dům Bludov

ZA KOLIK: vstupné 120 Kč, děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Děti se mohou těšit na muzikálovou pohádku na motivy filmové předlohy režiséra Bořivoje Zemana a scénáře Oldřicha Kautského Honza málem králem. Představení přiveze Divadelní společnost Natalie Venturové v sobotu v 16 hodin. Známý příběh začíná, jak jinak: Před desatero zimami a devatero léty, se v chalupě pod dědinou narodil malý chlapeček Honza. Bylo to dítě jako každé jiné, možná jen trochu chytřejší, než bývalo obvyklé. Jeho starostlivé mamince se z něj podařilo vychovat moc prima kluka…