„Jsem pro, aby se zámek zboural a ponechala se pouze kaplička, kterou by obec opravila a využívala. Celé to opravovat? Nemyslitelné. Pokud by se podařilo sehnat na 200 milionů, co pak s tím? Vložené peníze by se nikdy nevrátily a obec by jen zadlužila další generace,“ je přesvědčena sympatická seniorka.

Podle ní bylo velkou chybou, že se objekt řádně neopravil po požáru v roce 1986, kdy jej využívala zlínská firma jako sklad obuvi. Tehdy ještě byla šance na záchranu celého zámku.

„Vyhořel, ale ještě se to dalo. Podívejte na tu propadlou střední část, co s tím chcete dělat? Hlavně se s tím už konečně musí něco dělat, než to někoho zasype. A zvědavců, kteří tam lezou, není málo,“ zamýšlela se Dagmar Kuchtová při pohledu na to, co ze zámku zbylo.

Část s požárem nedotčenou novobarokní kaplí sv. Alžběty by podle občanky našla využití v rámci kulturního a společenského života obce, přilákala by turisty.

„Jezdí sem cizinci, Němci, a fotí si zámek. Litují stavu,“ popisovala „sousedka“, která má zchátralý zámek denně na očích.

Zámek v Dlouhé Loučce dál bez ortelu. Ve hře je proměna se zachováním jeho části

Kompletní obnova prakticky nemožná

Co dál se zchátralým zámkem vyškrtnutým v roce 2014 ze seznamu památek, musejí vyřešit zastupitelé obce, které voliči nyní vyberou v komunálních volbách. Čas je proti nim. Eroze rozsáhlého objektu kvůli povětrnostním podmínkám postupuje velmi rychle.

I když varianta rekonstrukce celého objektu, která by spolykala více než 200 milionů korun, má stále své zastánce, kompletní obnova je už prakticky nemožná. Záchrana se by se měla soustředit zejména na zámeckou kapli a přilehnou schodišťovou věž - na tom je shoda v současném zastupitelstvu.

„Je potřeba to rozseknout. Hodiny tikají a aktuálně máme 5 minut po 12. Pokud se příští rok neudělají alespoň základní sanační práce, spadne to a už nebude co zachraňovat,“ vyjádřil obavy dlouholetý starosta Dlouhé Loučky Ladislav Koláček.

Do voleb z jedenáctého místa kandidátky s podporou Starostů, která nese název Za prosperitu obce. Pozici v čele samosprávy už nechtěl obhajovat. „Ono se řekne kaple, ale celkově to bude daleko rozsáhlejší akce,“ poukázal.

Skoro celý rozpočet na "minimalistickou" variantu

Dlouhá Loučka má roční rozpočet, bez dotací, ve výši 40 milionů korun. Náklady na tuto „minimalistickou“ variantu záchrany části objektu by si vyžádaly odhadem kolem 30 milionů korun.

„Nechceme obec zadlužovat. Zámek se podařilo umístit na seznam brownfieldů, u kterých je šance na získání dotace až do výše 90 procent. Máme zřízený transparentní účet, pokračuje sbírka, sběr plechovek a hliníkových obalů.,“ líčil místopředseda výkonné rady Zámeckého týmu a dvojka stejnojmenné kandidátky do komunálních voleb v obci Michal Klein.

Ze sbírky v létě zaplatili 115 tisíc korun za odstranění problematických částí původní střechy. Oprava místním tesařem by podle Zámeckého týmu stála 610 tisíc korun. Ty by musela zaplatit obec.

„Opravou střechy získáme čas, několik let, abychom dořešili, co dál. Objekt se zatím vysuší. Musí se to udělat. Schodišťová věž u kaple je ve špatném stavu a pokud se tuto část nepodaří zakrýt do zimy, hrozí zřícení a může dojít k poškození samotné kaple,“ poukázal za Zámecký tým, největší bojovníky za záchranu zámku.

Pokud se podaří schodišťovou věž u zámecké kaple zachránit, mohlo by zde vzniknout zázemí parku, minimuzeum a na střeše atraktivní vyhlídka. Renovovaná kaple by mohla sloužit pro společenské akce.

Kdo chce vést vaši obec na Olomoucku? Deník přináší volební kandidátky

Rytíři neprojevili zájem



Zámek v Dlouhé Loučce nechal jako reprezentativní sídlo v roce 1708 postavit velmistr Německého řádu Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg. Kolem roku 1830 dostal objekt klasicistní podobu a roku 1839 byla přistavena novobarokní kaple. Po roce 1918 byl vybrán jako rezidence pro arcibiskupa Lva kardinála Skrbenského z Hřiště.



Zámek naposledy sloužil jako sklad obuvi a v prosinci 1985 vyhořel. Právě požár stojí na počátku jeho zkázy.



Zámek v Dlouhé Loučce byl postaven v letech 1708 až 1709.Zdroj: se souhlasem Zámecký tým



Do roku 2019 vlastnila zámek zlínská firma Elitex strojírna, od níž objekt s pozemkem o výměře přes pět tisíc metrů a zahradou o rozloze více než tisíc metrů čtverečních koupila Obec Dlouhá Loučka.



Řád německých rytíř, který u soudu bojoval za vrácení budovy základní školy v Dlouhé Loučce, o záchranu někdejšího reprezentativního letního sídla velmistra neprojevil zájem. (tau)

ANKETA: Co se zámkem?

Ladislav Koláček, starosta Dlouhé Loučky

Ladislav Koláček, starosta obceZdroj: Deník/Daniela TauberováJe to velké sousto, ale alespoň část, konkrétně kaple, by měla zůstat zachována. Varoval bych před zadlužováním kvůli opravě zámku. Je hodně rozdělaných investičních akcí, které je potřeba dokončit a další, které se již chystají. Například? Peníze jsou potřeba na smíšenou cyklostezku, která se v září začne stavět směrem k paseckému sanatoriu. Pokud vyjde dotace, musí se udělat kanalizace v Křivé a na to by měla navazovat kanalizace ve Valšově Dole.

Leopold Kropáč, ředitel základní školy v Dlouhé Loučce

Leopold Kropáč, ředitel základní školy v Dlouhé LoučceZdroj: Deník/Daniela TauberováSrdce by chtělo zachovat ze zámku co nejvíce. Rozum říká, že to bohužel nejde. Z historického hlediska byl zámek sídlem panství, které zahrnovalo několik obcí, které vydělávaly na provoz zámku. Nyní je zámek Dlouhé Loučky, a jedna obec na něco tak rozsáhlého a nákladného zkrátka nemá. A i kdyby obec sehnala peníze a opravila celý zámek, co v něm bude? Jaké by bylo jeho využití? Zámek by se měl dokázat sám uživit, což by se nepodařilo. Tedy bych uvítal, pokud by se Dlouhé Loučce podařilo zachovat část, to nejcennější - kapli.

Pavel Křístek, lídr Trikolory

Pavel Křístek, informatik, lídr TrikoloryZdroj: archiv Pavla KřístkaPo volbách by se měli přizvat odborníci a společně pak udělat rozhodnutí - na tři zdi není možné stavět střechu. Objekt má historickou hodnotu, je součást dějin obce, a pokud půjde zachránit alespoň kaple, byl bych jednoznačně pro. Musí se to však přesně spočítat a v dnešní době to celé vidět hlavně ekonomicky. Pokud by si obec musela kvůli opravám zámku půjčit velkou sumu, zadlužila další generace, to by byl velký problém. Už odstranění a likvidace materiálu z části objektu, kterou nezachráníme, bude stát nemalé peníze.

Michal Klein, Zámecký tým

Michal Klein, Zámecký týmZdroj: archiv Michala KleinaKdyž existuje řešení, jak zachránit alespoň část zámku, je mojí povinností to udělat. Jedná se o důležitou součást historie obce. My však nejsme fanatici, jako bojovníci za záchranu zámku, a nebudeme se tam poutat řetězy kvůli tomu, že se zámek nezachrání celý. Známe názor občanů a obyvatel z okolí – máme 200 podpisů podporovatelů, kteří mají o zámek zájem. Běží sbírka, ve které jsme už vybrali 180 tisíc korun. Kdo by chtěl přispět, má stále možnost. Úspěšná je sbírka hliníkových plechovek, které činí v příjmech desítky tisíc korun, máme tři kontejnery a zapojily se i sousední vesnice. Nyní hlavně musíme zastavit další chátrání části zámku, kterou bude možné opravit. V tom je shoda.

Komentář redaktorky



Psal se prosinec 2018 a nové zastupitelstvo Dlouhé Loučky odhlasovalo, že obec koupí zchátralý zámek - někdejší dominantu a současnou ostudu obce. Přestože 15 volených zástupců neskrývalo obavy z obrovského břemene, které zatíží obec a její rozpočet, pro hlasovali všichni.



Proč? Chtěli mít především jistotu, že se rozlehlý areál nedostane do rukou někoho, kdo může nejen obyvatele žijící v této části obce navždy připravit o klidný spánek. Bylo to těžké, ale správné rozhodnutí.



Obec se tehdy domluvila s vlastníkem, kterým byla zlínská společnost Elitex strojírna, že za převod zaplatí 300 tisíc korun. Levněji neprodal. Jsou i tací, kteří obci dodnes částku vyčítají. Jenže tito kverulanti by si měli uvědomit, že obec, kromě „ruiny“, koupila hodnotný majetek - pozemek o výměře 5074 metrů čtverečních se zámkem a zahradu o výměře 1225 metrů čtverečních. Cena pozemků od převodu stoupla a jistě ještě půjde nahoru.



Teď jde ale hlavně o to, co na pozemcích zůstane stát z někdejšího slavného barokního sídla vybudovaného Německým řádem na místě původní tvrze. Myšlenka zachovat kapli se zdá být v Dlouhé Loučce průchozí a z pohledu finanční náročnosti snad i realizovatelná.



Byla by velká škoda, pokud by někdejší zámek připomínalo jen pár zažloutlých fotografií. Bude to náročné a může to ještě trvat, ale rýsuje se zajímavý impulz pro rozvoj turistického ruchu v této části Olomoucka, kudy zatím davy výletníků jen projíždějí na Rešovské vodopády či hrad Sovinec.