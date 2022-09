Například v Olomouci je jedním z volebních témat nová parkovací politika. Strategický dokument se dosavadnímu vedení města podařilo dokončit, na kompletní realizaci zatím nedošlo. Město by se podle nové parkovací politiky postupně mělo rozdělit do čtyř parkovacích zón s různými sazbami parkovného. Pro motoristy se situace zatím změnila jen částečně.

Od května letošního roku se v zónách A a B navýšily ceny parkovného a za parkování se platí již od osmé hodiny ranní. Hodina parkování v pěší zóně přijde na sto korun, v centru města na 40 korun.

Návrh parkovací politiky mimo jiné počítá se vznikem nové zóny C, která zahrnuje takzvané širší centrum města a novou zónou D. Ta má stanovit nová pravidla a sazby pro parkování na dosud „nezpoplatněných“ sídlištích.

Rezidenti by pak díky této změně měli mít lepší možnosti parkování v blízkosti svého bydliště. Peníze z parkovného nově putují do fondu mobility. Z něj se mají hradit například další parkovací místa, cyklostezky, autobusové zastávky, přechod na nový systém či výměna parkovacích automatů.

Do budoucna se počítá také s digitálními parkovacími kartami. S kontrolou automobilů zaparkovaných v olomouckých ulicích by mělo pomáhat speciální vozidlo s kamerami.

O tom, zda zóny C a D v Olomouci skutečně vzniknou a jaké částky se v nich budou za parkování platit, rozhodnou až noví olomoučtí zastupitelé.

V nedalekém Moravském Berouně je volebním tématem bezpečnost a klid v ulicích. Tamní náměstí 9. května prošlo nákladnou a zdařilou proměnou. K lepšímu se změnila také bezpečnostní situace ve městě. Díky neziskovým organizacím, asistentům prevence kriminality a práci s komunitou je v Moravském Berouně výrazně klidněji než v minulosti.

V poslední době ale začíná narůstat počet drobných krádeží, kterých se dopouštějí nezletilí a mladiství, například v obchodech nebo na městském hřbitově.

Kromě strážníků se tímto problémem zabývají také neziskové organizace a sociální komunitní pracovníci. Shodují se v tom, že bez podpory města se jejich rozsáhlé sociální služby, projekty, prorodinné i volnočasové aktivity neobejdou. Jaká podpora města bude, to záleží na přístupu povolební reprezentace města.

Zbourat nebo zachránit zámek? To je zase velké téma komunálních voleb v Dlouhé Loučce. Pro koupi zchátralého zámku hlasovali v prosinci 2018 všichni tamní zastupitelé. Chtěli mít především jistotu, že se rozlehlý areál nedostane do rukou někoho, kdo může nejen obyvatele žijící v této části obce navždy připravit o klidný spánek.

Ukázalo se, že nákladná rekonstrukce celého objektu, který už několik let není na seznamu památek, je prakticky nemožná. Zvažuje se tedy možnost opravit alespoň zámeckou kapli a přilehlou schodišťovou zeď, což by si vyžádalo okolo 30 milionů korun.

Pokud by se to podařilo, mohlo by vzniknout zázemí parku, minimuzeum a na střeše atraktivní vyhlídka. V renovované kapli by pak mohly probíhat společenské akce. O tom, jaký bude další osud chátrajícího zámku v Dlouhé Loučce na Olomoucku, už budou rozhodovat noví zastupitelé obce.