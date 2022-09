„Problémy se dlouhodobě projevují zejména na hranici zóny placeného parkování, kde nechává auta velké množství řidičů, kteří míří do centra a nechtějí za parkování platit. Z toho vzniká obrovský přetlak parkujících aut v ulicích blízko centra a s tím logicky i nespokojenost rezidentů,“ vysvětlil již dříve primátor Miroslav Žbánek.

Největší navrhovanou změnou bylo rozdělení města do čtyř zón, kde by platila různá pravidla pro parkování. Kromě pěší zóny a stávající zóny placeného parkování v historickém centru měla postupně vzniknout nová zóna nazvaná širší centrum a nová zóna sídliště.

„Zlepšit situaci by mělo pomoci zavedení zóny C v širším centru a rovněž navržená zóna D zahrnující sídliště. Tím vznikne větší pravděpodobnost pro zaparkování aut rezidentů v blízkosti bydliště,“ popsal v minulosti přínosy připravované koncepce Martin Luňáček z útvaru hlavního architekta magistrátu.

Návrh parkovacích zón v rámci nové parkovací politiky v OlomouciZdroj: MmOl / HaskoningDHV Czech Republic, DHV PRO

Sídliště Povel: místa zabírají dodávky

Hledáním volného parkovacího místa tráví spoustu času nejen lidé žijící v centru a blízkém okolí, ale také obyvatelé olomouckých sídlišť a výjimkou není ani sídliště Povel. Tamní komise městské části řeší problémy s parkováním opakovaně. Podle obyvatel panelových domů je situace nejhorší v pracovních dnech, hlavně v odpoledních a večerních hodinách.

„Volné místo pak téměř není možné najít. Bohužel spoustu míst zabírají dodávky, bojujeme o to dostat je ze sídliště. Po zavedení nové parkovací politiky by lidé za parkování od večerních do ranních hodin na sídlišti měli platit. Předpokládáme, že pak přibudou volná místa, protože firmy zřejmě nebudou ochotné hradit zaměstnancům za parkování služebních dodávek poplatek deset tisíc korun ročně,“ míní předseda komise městské části Povel Lukáš Popelák.

Na očekávanou realizaci kompletní parkovací politiky, která měla ulevit také sídlištím, zatím nedošlo. Zásadní změnou pro řidiče dosud bylo květnové zvýšení cen parkovného. Za hodinu v zóně A (pěší zóna) nově platí sto korun a v zóně B (historické centrum) hradí 40 korun za hodinu, což je o deset korun více než v minulosti. Nově se také platí již od 8 hodin, dříve se parkované „vybíralo“ až od 9 hodin.

Část motoristů od té doby hledá způsoby, jak ve městě parkovat co nejlevněji nebo zadarmo, jiní motoristé nové sazby parkovného respektují.

„Jako hlavní problém nevidím to, že se nedávno zdražilo parkovné, ale především špatnou dostupnost volných parkovacích míst. Částečným řešením by mohla být záchytná parkoviště na různých místech ve městě s navazující hromadnou dopravou, která by nebyla zpoplatněná. Možná, že zrovna toto opatření by situaci alespoň trochu zlepšilo a nepotkávali bychom pak ve městě tolik automobilů, kde kromě řidiče už nikdo jiný nejede,“ popsal jedno z možných řešení Olomoučan Roman Koutek.

Peníze z parkovného do fondu mobility

Peníze z parkovného vybraného na území Olomouce nyní putují do nově zřízeného fondu mobility. Radnice z něj bude hradit například nová parkovací místa, cyklostezky, autobusové zastávky a další investice zaměřené na zvyšování bezpečnosti v dopravě. V první fázi by se z fondu mobility měl hradit také přechod na nový systém a celková digitalizace, výměna stávajících parkovacích automatů i zprovoznění vozidla s kamerami, které má sloužit pro efektivnější kontrolu. Řidiči by pak už také nemuseli za přední sklo vozidel dávat parkovací kartu, protože by nově měla být digitální.

O tom, zda a kdy vzniknou v Olomouci také plánované zóny C (širší město, dosud zdarma, plánovaná hodinová sazba 20 korun) a D (sídliště, dosud zdarma, plánovaná noční hodinová sazba 10 korun) zatím nebylo rozhodnuto a nejméně do podzimních komunálních voleb se nic měnit nebude.

„Nová parkovací politika je zpracována do strategické podoby dokumentu. Zda se bude měnit nebo kdy vstoupí v platnost, o tom bude rozhodovat až vedení města, které vznikne po blížících se komunálních volbách,“ sdělila mluvčí radnice Radka Štědrá.

Nové parkovací domy pořád jen jako vize



Parkování je v Olomouci řadu let velkým tématem. Nápadů, jak problém s chybějícími parkovacími místy ve městě vyřešit už Olomoučané od politiků slyšeli spoustu.



Vizualizace parkovacího domu u chystané tramvajové trati ve SlavoníněZdroj: MmOLNapříklad v roce 2007 se rada města zabývala záměrem na vybudování parkoviště pod třídou Svobody. Podzemní komplex měl mít kapacitu 400 vozidel a stát půl miliardy korun.



O tři roky později vedení radnice přišlo s nápadem na výstavbu třípodlažního parkovacího domu u zoologické zahrady. Do moderního objektu za 200 milionů korun se mělo vejít až 500 automobilů.



V roce 2018 se radní zabývali záměrem na stavbu parkovacího domu s kapacitou 231 vozidel u točny tramvajové trati na Nových Sadech. Vizualizace parkovacích domů byly zdařilé, na realizaci žádného z nich dosud nedošlo.



V posledních letech ve městě proběhly dopravní průzkumy a vznikla nová parkovací politika. Jak nakonec bude s tímto dokumentem naloženo, rozhodne až nové vedení města vzešlé z podzimních komunálních voleb.