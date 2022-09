Není to zase tak dávno, co stovky místních obyvatel sepisovaly petici. Vedly je k tomu obavy o bezpečnost, nespokojenost s městskou policií a ubytovávání nepřizpůsobivých občanů. Napětí vyvolal incident před místním podnikem „Žumpa“, kde došlo k potyčce, při které byly zraněny dvě osoby.

„Je tu klid. Vidíte sama. Situace se o hodně zlepšila. Pokud jde o nejmenší, pracujeme s nimi. Některým romským dětem za chvíli začíná kroužek. Že jsou prázdniny? Ano, i o prázdninách, aby děti měly aktivity a nemyslely na blbosti,“ usmála se osmadvacetiletá sociální komunitní pracovnice Andrea Hlaváčová.

Pořádku a klidu je ve městě, kterým před více než 10 lety zmítaly žhářské útoky, mnohem více i podle nového asistenta prevence kriminality městské policie.

„Jsem tu dva měsíce. Znám situaci, která byla před 10 lety. Je to neporovnatelné. Jiné město,“ hodnotil Gejza Lacko.

Petice se stovkami podpisů

Rok po minulých komunálních volbách to ovšem v Moravském Berouně vřelo. Vedení samosprávy mělo na stole petiční archy s bezmála pěti sty jmény místních občanů.

Vyjadřovali nesouhlas se zvyšující se kriminalitou, nefunkčností městské policie na místech, kde by jí bylo třeba, a s poskytováním ubytování nepřizpůsobivým občanům. Poukazovali na to, že se ve městě necítí bezpečně.

Jako o poslední kapce hovořili o incidentu před podnikem „Žumpa“, kde došlo k potyčce, při níž byly zraněny dvě osoby.

„Lidé se tehdy začali obávat o sebe a svoje děti, to je pravda. Tento strach pramenil ve velké míře z toho, že měli velmi málo informací o tom, k čemu přesně došlo. Případ skončil u soudu a viníci byli potrestáni,“ ohlédl se místostarosta a velitel městské policie Rostislav Hrdlička.

Nic podobného se od té doby ve městě, kde romská komunita činí zhruba 10 procent obyvatel, neopakovalo. Sem tam se někdo „požďuchá“ nebo má policie na stole k řešení sousedské spory.

"Je potřeba je trochu umravnit"

V poslední době v Moravském Berouně narostl počet drobných krádeží, za kterými stojí podle městské policie nezletilí a mladiství. Jde o krádeže sladkostí v obchodě nebo výzdoby na městském hřbitově.

„Je potřeba je trochu umravnit, a to se děje. Pracujeme se s nimi. Mnoho aktivit a pomoci jde za Agenturou pro sociální začleňování, vynikající je spolupráce se šternberským spolkem Ecce Homo,“ oceňoval přínos neziskovky Hrdlička.

Podle Pavlíny Kráčmarové, ředitelky spolku Ecce Homo, který se věnuje sociálním službám a prorodinným aktivitám, je potřeba, aby spolupráce v Moravském Berouně nadále pokračovala. Tedy i po komunálních volbách.

„Bez podpory města nemůžeme dělat tak rozsáhlé aktivity. Současní zastupitelé podpořili nové memorandum sepsané Agenturou pro sociální začleňování. Ve městě chystáme další projekty,“ nastínila Kráčmarová.

Pomáhat chtějí v komunitním centru, kde se mohou setkávat a zapojit do různých aktivit všechny věkové skupiny obyvatel. Připravují projekt na podporu zaměstnanosti – rekvalifikace a zaměstnávání osob v regionu.

„A chystáme projekt včasné péče, abychom zachytávali děti co nejdříve ve spolupráci s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí, školami a školkami. Aby byly děti v životě úspěšné,“ vyjmenovávala.

Romští asistenti pomohli

Jako velký přínos se ve městě ukázali asistenti prevence kriminality z řad romské komunity. Ve městě aktuálně působí dva – muž a žena. V jedné z vyloučených lokalit v minulosti působila i domovnice, která dohlížela na pořádek.

Problémová nemovitost však před pár lety vyhořela a byla zbourána.

Druhá vyloučená lokalita, kde bydlelo několik romských rodin, je připravena k demolici kvůli narušené statice. Město tak přišlo o osm bytových jednotek, které v rámci bytového fondu chybí.

Více klidu ve středu města, kde často vysedávají a hlučí nepřizpůsobiví obyvatelé, pomohl zajistit kamerový systém. Ten je potřeba rozšířit i do dalších míst, včetně hřbitova.

Z pohledu bezpečnosti zůstává ve městě problémem hlavní silniční tah na Opavu, silnice I/46, který náměstí 9. května protíná. Projíždí auto za autem a řidiči často nedodržují povolenou rychlost.

Městská policie nedávno zachytila u přechodu pro chodce u odborného léčebného ústavu vozidlo jedoucí rychlostí 97 kilometrů v hodině. Měření strážníci opakují i dvakrát do měsíce, avšak radar si musejí zapůjčit od soukromé firmy. Na novém zastupitelstvu tedy bude také to, zda se přikloní k pořízení vlastního biče na piráty silnic, nebo ne.

ANKETA: Je bezpečnost hlavním tématem Moravského Berouna?

Rostislav Hrdlička, místostarosta města a velitel městské policie

Rostislav Hrdlička, místostarosta Moravského Berouna a velitel městské policie.Zdroj: Deník/Daniela TauberováPro Moravský Beroun je bezpečnost velkou prioritou. Budeme pokračovat s asistenty prevence kriminality, kteří se nám velmi osvědčili. S bezpečností souvisí i otázka bydlení. Lidé potřebují bydlet, chtějí slušné bydlení. Musíme vše řešit komplexně, včetně dluhové poradny, kdy do Moravského Berouna jezdí pomáhat poradna Charity Šternberk. Je to také otázka pracovních příležitostí. Město se snaží zaměstnávat osoby na veřejně prospěšné práce, letos je jich kolem desítky a chceme v tom pokračovat. Je v zájmu města, aby se situace i těchto lidí zlepšila, měli motivaci, snažili se a žilo se jim lépe.

Gejza Lacko, asistent prevence kriminality

Gejza Lacko, asistent prevence kriminalityZdroj: Deník/Daniela TauberováSituace se z pohledu soužití romské komunity s většinovou populací zlepšila. Ve městě je klidněji. Mnohem klidněji. V porovnání s tím, co jsem tady viděl před 10 let, je to o 100 procent změna. Hodně se pracuje s komunitou a osobně bych byl rád, pokud by se město po volbách zasazovalo o fungování asistentů kriminality z řad Romů. Problémy v komunitě dokážeme vyřešit, víme, za kým zajít a kde hledat. Máme v komunitě větší autoritu.

Andrea Hlaváčová, sociální komunitní pracovnice

Andrea Hlaváčová, sociální komunitní pracovniceZdroj: Deník/Daniela TauberováBydlím tady 28 let, lidé z romské komunity mě dobře znají. Poslední rok se snažím pracovat s dětmi a mladými lidmi z romské komunity. Snažíme se je motivovat a vést je k tomu, aby se snažili ve škole, pravidla dodržovali. Máme doučovací kluby ve škole, s předškoláky pracujeme. Byla bych ráda, aby ten, kdo v Moravském Berouně vyhraje volby, nás podporoval a nadále jsme mohli fungovat. Práce s dětmi, jejich volnočasové aktivity, to je základ. Máme pro ně například taneční kroužek, sportovní kroužek. O oba je zájem a chtěli bychom je rozvíjet.

Pavlína Kráčmarová, ředitelka spolku Ecce Homo

Pavlína Kráčmarová, ředitelka spolku Ecce HomoZdroj: Deník/Daniela TauberováBez podpory a spolupráce s městem, tedy novým zastupitelstvem, které vzejde z voleb, nemůžeme dělat tak rozsáhlé aktivity. Ve městě působí Agentura pro sociální začleňování a jsme součástí strategického plánu. Současní zastupitelé podpořili nové memorandum, díky kterému funguje například doučovací klub či volnočasové aktivity. Chystáme další projekty: komunitní centrum, kde se mohou děti, mladí lidé i senioři setkávat, projekt na podporu zaměstnanosti a projekt včasné péče, abychom zachytávali děti co nejdříve a pomohli jim k tomu, aby byly v životě úspěšné. Je to už velký balík aktivit a je pro nás důležité, aby spolupráce pokračovala i v dalším volebním období.

Komentář: Už to dávno není ošklivá divočina



Nevzhledná vnitřní periferie zmítaná vysokou nezaměstnaností a kriminalitou. Taková nálepka už v případě Moravského Berouna dávno neplatí. Náměstí, které hyzdila čerpací stanice, prošlo nákladnou a zdařilou proměnou. Křížový vrch na okraji města patří k vyhledávaným výletním místům, kam vyrážejí výletníci z celé republiky.



I když některé sobotní večery na veřejných prostranstvích v centru jsou hlučnější, četnost a závažnost prohřešků nedosahuje někdejších čísel. Jak ale ukazují policejní statistiky, ve městě poslední dobou narůstají drobné krádeže a problémem jsou u mladé generace drogy, hlavně pervitin a marihuana. Práce tak mají místní strážníci i republiková policie stále dost.



Právě pocit bezpečí, dlouhodobý pocit bezpečí, však potřebuje město pro svůj další rozvoj, příliv obyvatel a investorů - stejně jako kvalitní infrastrukturu, parcely a byty.



Důležitá je hlavně prevence, jak se shodují kandidáti v komunálních volbách, a jejím ústředním pilířem je v Berouně „nezisk“, který se ale naopak neobejde bez podpory města. Ta v minulosti někdy drhla. Už by neměla, což bude záležet na přístupu povolební reprezentace města.



Daniela Tauberová, redaktorka

Nedávná minulost: žhářské útoky na Romy

V roce 2009 vlétly romské rodině z nedalekého Vítkova na Opavsku tři zápalné lahve oknem do domu. Nikdo z osmi lidí, kteří tu noc v domě spali, v ohnivém pekle nezemřel. Dvouletá holčička Natálka ale utrpěla popáleniny na 80 procentech těla a její stav byl velmi vážný. Lékaři mluví o zázraku, že dívenka tak drastické poranění vůbec přežila.

Kriminalisté tehdy prověřovali, zda se útočníci z řad přívrženců krajní pravice nemohli v minulosti podílet na dalších podobných zločinech, například v Bruntále a Moravském Berouně.

V Moravském Berouně o pár měsíců dříve, v lednu 2009, létaly zápalné láhve do přízemního bytu na náměstí. Byly naplněny těkavou látkou a uvnitř měly zapálený kus hadry. Jedna se rozbila o parapet a druhá o vnější sklo a zůstala ležet mezi okny.

V domě, kde žila romská komunita, nikdo nebyl. Obyvatelé domu tu noc spali jinde. Den před útokem je totiž mělo napadnout několik mladíků.

K dalšímu žhářskému útoku na Romy v Moravském Berouně došlo v září 2008 v ulici Ostrov. Jedna zápalná láhev se zarazila o rám okna bytu v přízemí a druhá dopadla do chodby, kde nikoho neporanila. V tomto bytě tu noc spalo sedm lidí.

Případy tehdy policisté odložili s tím, že se pachatele nepodařilo dopadnout.