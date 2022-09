ANKETA: Má obec opravit celý zámek v Dlouhé Loučce?

Redakce

Zkázu zámku v Dlouhé Loučce na Olomoucku chce zastavit obec, která objekt s pozemky koupila. Stojí na křižovatce. Samospráva, která nyní vzejde z komunálních voleb, bude muset rozhodnout, co „ruinou“ dál, a to co nejrychleji. Dokud ještě je co ze zámku zachraňovat.

Zámek v Dlouhé Loučce | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč