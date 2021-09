Zdroj: DeníkDo sněmovny se určitě dostaneme, protože preference nám rostou, říká předseda KSČM Vojtěch Filip. „Když se budu držet sedmi základních bodů dohody o toleranci s hnutím ANO, tak primární bylo narovnat chyby, které se staly za éry pravicových vlád. Především šlo o zvýšení důchodů a minimální mzdy, zajištění dostatku prostředků na bezplatnou zdravotní péči, převedení přírodního bohatství do rukou státu,“ pochvaluje si podíl na moci, byť komunisté ve vládě, kterou Filip označuje jako středovou, přímo nezasedali.

O povolební spolupráci mluvit nechtěl, neboť s ANO mají komunisté pošramocený vztah po vypovězení tolerančního paktu. „To se řeší po volbách, ale platí, že opravdu nemáme kompatibilní bezpečnostní a zahraniční politiku s hnutím ANO a ČSSD,“ uvedl. Konkrétně zopakoval, že česká účast v afghánské válce byla zásadní chyba: „Byl to debakl zahraniční politiky USA a NATO. Tentokrát nešlo jen o fiasko USA jako ve Vietnamu, ale celé Severoatlantické aliance, do něhož nás Američané zatáhli. My jsme tam byli jako okupanti.“

A kauzu Vrbětice a vyhoštění ruských agentů pod diplomatickým krytím vnímá jako exces. „Beru to jako nezvládnutou konstrukci ministra vnitra a předsedy vlády, kteří se nechali ředitelem BIS Koudelkou vmanipulovat do věcí, jež se měly řešit úplně jiným způsobem.“ Odmítá, že policie a tajné služby prokázaly souvislost mezi agenty ruské GRU a explozemi muničních skladů. „Existují tu nějaká podezření, ale žádný důkaz na stole není. Ale už jen to stačilo k rozbití diplomatických vztahů s naším silným ekonomickým partnerem, na jehož území je registrováno víc než 450 českých firem,“ uvedl šéf KSČM.

