Rozhodně se hodlá orientovat na těsnější spolupráci v rámci zemí V4: „Pokud bude SPD po volbách součástí vlády, bude prosazovat intenzivnější spolupráci v rámci zemí V4, protože tím vznikne blok 65 milionů lidí, který bude mít silnou vyjednávací pozici. Nechceme izolaci České republiky, ale zachování volného pohybu osob, peněz, zboží a služeb v rámci Evropy.“

Hovoří také o tom, proč byl zásadně proti přijetí 170 afghánských spolupracovníků české armády a velvyslanectví. „Z Tálibánu se za dvacet let přítomnosti cizích vojsk stalo osvobozenecké hnutí. Afghánci si raději vybrali radikální islamistický Tálibán než přítomnost amerických a českých vojsk. To je realita. Ti tlumočníci se samozřejmě v Afghánistánu asi necítí dobře. Z pohledu Afghánců byli kolaboranty, protože pracovali pro armády, které tam většina obyvatel nechtěla. Pakliže jim Česká republika chtěla pomoct, měla jim domluvit azyl v jiné muslimské zemi.“

Čtenářům také nabízí recept na vyrovnání schodku státního rozpočtu. Jeho součástí je například zastavení nákupu pásových bojových vozidel za 52 miliard korun, neboť zakázka je prý šitá na míru německému výrobci. „Nevím, co za to pan Babiš domluvil s Angelou Merkelovou, možná aby ho chvilku nechala v klidu,“ dodává

Jak Okamura prozradil Deníku, v kuloárech se už nyní čile vyjednává o budoucí vládě, a to mezi ANO a ODS. „Některé strany, respektive jejich sponzoři, už se tak třesou na ministerstva, kde se rozděluje nejvíc zakázek, třeba ministerstvo dopravy, že zavřou oči skutečně téměř nad vším, i nad Andrejem Babišem,“ tvrdí šéf SPD. Jeho hnutí ale prý v žádném případě nebude hrát druhé housle a jen někoho zpovzdálí podporovat. „Pakliže by voliči rozhodli, že vláda by stála na SPD, naší podmínkou bude, aby byla bez Andreje Babiše,“ představil svůj záměr.

A jaká křesla bude chtít ve vládě obsadit?

