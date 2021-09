Čekáme nárůst počtu pozitivně testovaných, a to až na tisíc denně. Na čtvrté předvolební debatě Deníku to uvedl premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Podle něj se ale vláda poučila. „Chyby minulého léta napravujeme tím, co teď děláme. Testujeme děti ve školách, testujeme po dovolené a apleujeme na očkování. To jsme minulý rok nedělali,“ přiznal Babiš.

Tři hlavní kandidáti na premiéra měli v první části debaty odpovědět na otázku, co mohla vláda i opozice udělat – se současnou znalostí - v době vrcholící pandemie jinak a lépe. Podle lídra koalice Pirátů a STAN Ivana Bartoše se opozice snažila, ale marně, a to kvůli chování premiéra. „Za celou tu dobu s covidem od března přicházela opozice s kvalitními návrhy. Ale 92 návrhů neprošlo sněmovnou, ale spíše přes ego pana premiéra,“ prohlásil Bartoš.

Podle lídra koalice SPOLU Petra Fialy je hrozné, že se vláda nyní tváří, jako by třicet tisíc mrtvých neexistovalo. „Nevím, zda dnes běží trasování a testování, ale určitě neběží žádná přesvědčivá kampaň na očkování,“ varoval Fiala s odkazem na tom, že i nyní zůstává skoro 400 tisíc lidí ve věku nad 60 let bez vakcíny.

Nenaočkovaní senioři

Jaké by mělo být poučení pro příště? Jednotný recept lídři nemají. Andrej Babiš si v debatě Deníku opět stěžoval na to, že opozice podle něj pandemii využívala a údajně nechce spolupracovat ani nyní. „Naši vládu potkalo všechno. Tornádo, covid, Afghánistán, přívalové dešti a zvládali jsme to s maximálním nasazením. A opozici to vyhovovalo,“ tvrdil šéf ANO a své konkurenty vyzval, ať mu pomohou přesvědčit zbylé seniory k očkování.

Podle Ivana Bartoše je ale hlavním problémem to, že vláda ztratila kvůli pandemickému chaosu důvěru obyvatel. Byl bych rád, kdyby nyní bylo připraveno testování a trasování. Máme už 600 případů denně a i bývalý ministr Prymula hovoří o tom, že 400 tisíc lidí v rizikové skupině 60+ nemá vakcínu. To se musí změnit, ale musí to komunikovat někdo, kdo má důvěru. A tato vláda má nyní jen 19procent důvěry obyvatel,“ konstatoval Bartoš.

Shodně s Petrem Fialou pak apelovali na to, aby vláda víc dala na odborníky a nezasahovala do pandemie „Poctivě jsme upozorňovali na to, co může přijít a přicházeli s řešením. Podávali jsme pomocnou ruku a vláda nás do té ruky kousala, spolupráce prostě dobrá nebyla. Tohle by mělo být hlavní poučení. Pojďme se poučit a spolupracovat, abychom případnou další vlnu zvládli,“ apeloval Fiala.

Covidová pandemie v ČR

Nemálo lidí se v říjnových volbách totiž bude rozhodovat i podle toho, jak do jejich životů zasáhla koronakrize. Pokud někomu umřel blízký příbuzný nebo přítel, nepochybně si klade otázku, zda k tomu muselo dojít. Ztratil-li někdo obživu, možná z toho viní nejenom zrádný virus, ale také vládu, která nepomohla rychle a v takovém objemu, jak by si přál.

Když si vybavíme kříže na Staroměstském náměstí nebo svíčky na Pražském hradě, především musíme mluvit o lidech, kteří covidu podlehli. Přes veškeré úsilí zdravotníků jich bylo 30 tisíc. „Kdyby se loni před Vánocemi nerozvolňovalo, nemuselo zemřít patnáct tisíc lidí,“ uvedl v pondělí v ČT exministr zdravotnictví Roman Prymula.

Z jedničky k pětce

Mimochodem časté střídání šéfů klíčového rezortu je také věc, kterou opozice premiéru Babišovi vytýká. V horkém vládním křesle se protočili Adam Vojtěch, Roman Prymula, Jan Blatný, Petr Arenberger a opět Adam Vojtěch. Měnily se i odborné poradní týmy, dlouho nevydržela ani Smejkalova Mezioborová skupina pro epidemické situace. Nešťastně odstartovala očkovací kampaň a zpočátku vázly dodávky vakcín. Polovina čtenářů Deníku si myslí, že vláda ANO a ČSSD covid nezvládla, třetina soudí, že krizi zkrotila podobně jako v jiných zemích, a skoro pětina, že se s ní poprala skvěle.

Debata Deníku na téma koronavirusZdroj: Deník„Za první jarní vlnu bych dal Babišově vládě jedničku s hvězdičkou, to bylo vzorné. Bohužel poté podlehla názoru mediálně oblíbených lékařů a ekonomů, kteří ji kritizovali za přehnané restrikce, jimiž vznikaly zbytečné hospodářské škody. Nedbala na ty, kteří upozorňovali, že se blíží katastrofa, zareagovala pozdě a nedostatečně. Výsledkem byla podzimní a zimní vlna pandemie. Za to se dobrá známka dát nedá,“ řekl Deníku imunolog Václav Hořejší.

Nelíbí se mu ani premiérův aktuální výrok, jímž se přihlásil ke svému loňskému tvrzení, že země V4 včetně ČR byly „best in covid“, ačkoli reálně jsme na chvostu.

„Když to všechno sečteme, jsme skutečně mezi nejhoršími na světě, což je výsledek osudného zaváhání na konci loňského léta.“ Hořejší, nositel ocenění Česká hlava, však neviní jenom vládu: „Byli to právě opoziční politici, kteří se připojovali k hlasům, že se to na jaře přehnalo a tvrdá opatření již nejsou třeba. V nejhorší fázi házeli vládě klacky pod nohy a odmítli prodlužování nouzového stavu. Celá politická scéna mě naprosto zklamala a nikdo asi nemůže říct, že se choval správně.“

Momentálně se řeší především vakcinace a fakt, že zdaleka nejsme na slibovaném čísle 70 procent proočkovanosti. „Zpočátku vázly dodávky vakcín, ale to se později dohnalo. Teď se lidé už nechtějí očkovat a problém je, jak je přesvědčit. Nevím, zda by kdokoliv byl schopen přemoci tuto iracionální stránku naší společnosti,“ míní Hořejší.

Covid je za námi

Současně nevidí doočkování jako nejurgentnější úkol. Důvodem je promořenost. „Podle mého odhadu až 90 procent české populace už je chráněno protilátkami nebo jinými imunitními mechanismy. Nejlepší by bylo, aby se všichni nechali očkovat, ale je férové říct, že ti, kteří nemoc prodělali, jsou na tom imunologickým profilem stejně, možná lépe než ti, kteří mají dokončené očkování,“ soudí. A na závěr Hořejší připojil optimistické konstatování: „Myslím, že covid máme za sebou. Když se začátkem července zrušila většina omezujících opatření, očekával jsem prudký nárůst epidemie. Nestalo se vůbec nic, naopak to trochu klesalo. Neumím si to vysvětlit jinak než ochranou promořením.“

Přesto vyzývá, aby lidé dodržovali zbývající opatření typu respirátorů v MHD. „Koncem září uvidíme, jak to skutečně vypadá. Počty pozitivních testů určitě přibudou, ale to není podstatné. Důležité jsou vážné případy a hospitalizace. A tam jich podle mě je a zůstane minimum. Teď už to má charakter chřipkové epidemie,“ řekl Václav Hořejší.