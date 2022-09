Kantor tehdy získal přes 52 procent hlasů. K volebním urnám přišlo v druhém kole necelých 19 procent voličů - v prvním kole to bylo 35 procent voličů. Právě malá účast mohla být tím, co nakonec hrálo ve prospěch Kantora – projevilo se voličské jádro lidovců i jeho dlouholetá praxe v oboru.

Napínavý duel obou lékařů se po šesti letech klidně může zopakovat. Záchranář Milan Brázdil (ANO), který je stejně jako tehdy poslancem, opět usiluje o křeslo v Senátu za olomoucký obvod.

Přípravy západního obchvatu Olomouce pokročily. Začátek stavby je na dohled

Stejně tak ale mohou uspět u voličů další výrazná jména. ODS vysílá do Senátu olomouckého chirurga a vysokoškolského pedagoga Čestmíra Neorala. Roli politika si známý chirurg již vyzkoušel po roce 2014, kdy byl zvolen jako nezávislý kandidát za ODS do zastupitelstva a rady města Olomouce.

Neznámým není ani další lékař na seznamu kandidátů Ctirad Musil (Moravané), jenž byl primářem Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Hranice. Během pandemie se stal hvězdou sociálních sítí. Jako „Moravský troll“ kritizoval vládní opatření proti šíření koronaviru. Vedení hranické nemocnice jej nakonec na začátku loňského roku odvolalo z funkce.

VIDEO: Příprava D35 z Mohelnice se pohnula. Takto má nový úsek vypadat

Kvůli svému postoji k protiepidemickým opatřením během pandemie covidu o pár měsíců později plnil stránky novin i ředitel základní školy v Troubkách Petr Vrána. Na jaře 2021 jako ředitel školy nevyžadoval, aby děti ve třídách nosily roušky. Rozhodnutí tehdy nechal pouze na uvážení jejich rodičů. Výhrady měl také ke způsobu testování žáků antigenními testy. Škola už tehdy uvažovala, že si pořídí citlivějších PCR testy.

O senátorský mandát za Olomouc a okolí se uchází také právník a prorektor Univerzity Palackého Michal Malacka kandidující za STAN, jenž figuruje také ve volbách do Zastupitelstva města Olomouce na devátém místě za „STAN, Zelení a nezávislé olomoucké osobnosti“. Voliči jej zaznamenali také v krajských volbách v roce 2020, kdy Malacka kandidoval za STAN za koalici „Piráti a Starostové“.

Na Univerzitě Palackého působí také další kandidát do Senátu, vědec a vysokoškolský pedagog Václav Ranc (Piráti).

Za Trikoloru se bude ucházet o přízeň voličů politička a překladatelka Zuzana Majerová. Někdejší členka ODS překvapila ve volbách do Sněmovny v roce 2017, kdy figurovala na třetím místě, ale díky preferenčním hlasům přeskočila i tehdejšího lídra kandidátky Michala Záchu a byla zvolena za ODS poslankyní v Olomouckém kraji. Majerová pak odešla z ODS a od dubna 2021 je předsedkyní Trikolory. Není bez zajímavosti, že v Olomouci nyní jde Trikolora do komunálních voleb ve spojenectví s SPD.

Exprimátor Staněk kandiduje za Přísahu

Antonín Staněk Zdroj: DENÍKDo horní komory parlamentu by chtěl exprimátor Olomouce a bývalý sociálně demokratický ministr kultury Antonín Staněk. Jeho jméno však nenajdou voliči mezi kandidáty v Olomouci, ale na Bruntálsku - obvod 64.

Nenominovala jej ČSSD, ze které vystoupil, ale hnutí Přísaha bývalého detektiva Roberta Šlachty.

„Ze strany vedení hnutí Přísaha jsem v posledních letech silně vnímal podporu v mém boji proti nehospodárnému nakládání s veřejnými financemi, zejména v kauze Národní galerie a v souvislosti s odvoláním jejího ředitele. Přísaha hájí tradiční sociální hodnoty, jež jsou vlastní i mně,“ sdělil Staněk ke své kandidatuře Hospodářským novinám.

Dvě kola

Senátní volby mají oproti komunálním jiný princip. Jsou dvoukolové, ale v případě, že už v prvním kole získá některý z kandidátů ve svém obvodě nadpoloviční většinu hlasů, je zvolen do Senátu a druhé kolo zde nebude. Pokud první kolo nevygeneruje jasného vítěze, postupují do druhého kola dva kandidáti s největším počtem hlasů. Druhé kolo senátních voleb je stanoveno na 30. září a 1. října, a to v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 1. října od 8:00 do 14:00 hodin.