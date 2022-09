„Děkuji všem lidem, kteří mi dali hlas a kteří si uvědomili, že je šance dát vědět této vládě, že je tu protiváha Senátu a že by mohla vzniknout snaha o změnu této ‚vlastizrádné‘ vlády,“ reagoval Milan Brázdil v sobotu večer.

Soupeře v prvním kole označil za silné, zejména kolegy lékaře. „Lékař je vždycky, v jakýchkoliv volbách, nositelem důvěry. Uvědomoval jsem si to. Nakonec je to stejné jako před šesti lety,“ komentoval výsledek.

Před druhým kolem, na rozdíl od voleb v roce 2016, se chce Brázdil obrátit na neúspěšné kandidáty. „Oslovím je a poprosím ty, kteří mě budou ochotni podpořit,“ uvedl.

V Olomouci dominovalo ANO. Za ním SPOLU a ProOlomouc s Piráty

Kantor: Reakce na moji práci za šest let

Lumíra Kantora, jenž kandiduje za KDU-ČSL, s podporou TOP09, Zelených a ProOlomouc, potěšilo, že lidé ocenili jeho dosavadní práci v horní komoře.

„Postup do druhého kola vnímám jako reakci na moji práci za šest let a to, že moji voliči upřednostňují radikálně jiné myšlení, než má kandidát na prvním místě,“ reagoval na výsledek v prvním kole Lumír Kantor.

„Druhé kolo ukáže, jak lidé na Olomoucku vnímají demokracii,“ poukázal.

Podle Kantora je důležité, aby lidé hlavně přišli hlasovat ve druhém kole volby a nezůstali doma.

Před šesti lety ve druhém kole v Olomouci a okolí získal Lumír Kantor přes 52 procent hlasů. K volebním urnám přišlo v druhém kole necelých 19 procent voličů - v prvním to bylo 35 procent voličů.

Souboj lékařů na Olomoucku? Polovina kandidátů do Senátu má titul MUDr.

Ve volebním obvodu v Olomouci a okolí mohli voliči vybírat z osmi kandidátů. Polovina adeptů na post v horní komoře parlamentu má před jménem titul MUDr.

Na třetím místě skončil, po sečtení 96 procent okrsků, respektovaný chirurg a vysokoškolský pedagog Čestmír Neoral. Hlasovalo pro něj 11,5 voličů. Necelých 10 procent měla po sečtení 96 procent okrsků Zuzana Majerová z Trikolory.

O tři procenta méně měl vědec a vysokoškolský pedagog Václav Ranc (Piráti). Zisk 5,6 procenta hlasů měl právník a prorektor Univerzity Palackého Michal Malacka kandidující za STAN, 5,3 pak Petr Vrána, ředitel základní školy v Troubkách, a poslední s 2,2 procent zůstával lékař Ctirad Musil (Moravané).