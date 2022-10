Brázdil označil soupeře v prvním kole za silné. „Lékař je vždycky, v jakýchkoliv volbách, nositelem důvěry. Uvědomoval jsem si to. Nakonec je to stejné jako před šesti lety,“ komentoval výsledek Brázdil.

Před druhým kolem, na rozdíl od voleb v roce 2016, se rozhodl obrátit na neúspěšné kandidáty. „Oslovím je a poprosím ty, kteří mě budou ochotni podpořit,“ uvedl po prvním kole.

Primáře Lumíra Kantora, jenž kandiduje za KDU-ČSL, s podporou TOP09, Zelených a ProOlomouc, potěšilo, že lidé ocenili jeho dosavadní práci v horní komoře.

„Postup do druhého kola vnímám jako reakci na moji práci za šest let a to, že moji voliči upřednostňují radikálně jiné myšlení, než má kandidát na prvním místě,“ reagoval na výsledek v prvním kole. „Druhé kolo ukáže, jak lidé na Olomoucku vnímají demokracii,“ poukázal Kantor.

Podle Kantora je důležité, aby lidé hlavně přišli hlasovat ve druhém kole volby a nezůstali doma.

Před šesti lety ve druhém kole v Olomouci a okolí získal Lumír Kantor přes 52 procent hlasů. K volebním urnám tehdy přišlo necelých 19 procent voličů.

Druhé kolo senátních voleb bude v pátek od 14 do 22 hodin a pak také v sobotu od 8 do 14 hodin.

