Podle Ully Moilanenové může hrobka v Suontace patřit osobě, jejíž „sociální identita byla zakotvena mimo tradiční genderové rozdělení.“ Pokud by na ní byly patrné rysy Klinefelterova syndromu, nemusela být v raně středověké komunitě považována ani za muže, ani za ženu. „Bohatá sbírka pohřebních předmětů ale dokazuje, že šlo o osobu nejen společenstvím přijatou a akceptovanou, ale také ceněnou a respektovanou,“ zdůraznila badatelka.

První výsledky daly jasně najevo, že v hrobě leží pouze jeden člověk. Novinkou v jejich analýze pak je, že dotyčná osoba byla pohřbena pouze s jedním mečem, který měl čepel vykládanou stříbrem, ale byl bez rukojeti. Druhý meč s umělecky cennou bronzovou rukojetí, který byl doposud prezentován jako zbraň válečnice, byl vložen do hrobu později. Studie organických vláken shromážděných z pohřebního místa pak ukázala, že jsou z vlněných oděvů, pravděpodobně ženských a barvených v tehdejších „ženských“ barvách: modré či modravě zelené.

Druhou možnost ale vylučoval počet kostí. Takže se nakonec ustálil názor, že hrobka je důkazem existence vlivných žen v pozdní době železné a v raně středověkých finských společenstvích. Tato interpretace dominovala po celá desetiletí. Pohřeb byl takto prezentován přes 20 let ve stálé expozici ve Finském národním muzeu v Helsinkách i třeba na putovní výstavě Seznamte se s Vikingem v Dánském národním muzeu v Kodani.

„Výsledky naznačují, že i v raně středověkém Finsku, které považujeme za čistě mužskou a velmi militantní společnost, mohli existovat lidé, kteří neodpovídali tradičnímu rozdělní pohlaví na muže a ženu, tedy binárnímu genderovému modelu. O tom, že tito lidé byli svým okolím respektováni a jejich pohlavní identita akceptována, svědčí i seznam pohřebních předmětů a ošacení,“ uvedli finští a němečtí vědci pro odborný magazín European Journal of Archaeology .

K slavnostnímu a bohatému pohřbu došlo někdy mezi roky 1000 až 1300. Zmatky, pochybnosti a diskuse v archeologické obci vyvolával hned od jeho objevu před padesáti lety. Novou dávku emocí do odborné debaty nyní zcela určitě vnesou čerstvě zveřejněné výsledky analýzy tzv. starobylé DNA (aDNA) z hrobového místa.

