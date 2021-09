Podívejte, tady si udělala kolečko kolem Sochy svobody a pak dosedla na letišti JFK. Když jednatel společnosti SHARK.AERO Vladimír Pekár ukazuje trasu, jakou před pár dny zvládla teprve devatenáctiletá pilotka Zara Rutherfordová, jeho tvář září nadšením.

Před méně než patnácti lety byl jedním z otců myšlenky vyrobit ultralight, který potěší srdce každého pilota. Povedlo se mu vybudovat nejen úspěšnou firmu. Nyní, díky odvážnému plánu mladé dívky obletět svět právě v tomto stroji, sleduje, jak se jeho letadlo Shark vůbec poprvé ocitlo nad New Yorkem.

Žraloci, jak zní v českém překladu název letadla, vznikají v halách na letišti ve slovenské Senici. Jak ale Pekár říká, jde o československý stroj. „Senica je kousek od moravských hranic. Šéfkonstruktér Jaroslav Dostál je z Hodonína a celý vývoj Sharku se prakticky odehrál v České republice, protože na Slovensku nebyl dostatek lidí, kteří dokáží podobné letadlo navrhnout. I největší subdodavatele máme v Česku,“ shrnuje Pekár.

Zaře Rutherfordové a jejímu otci, který ji v cestě kolem světa podporuje, stačil jediný den, aby věděli, že pro tento jedinečný výkon si vyberou právě Shark. Vladimír Pekár s kolegy na slovenské i české straně hranic teď každý den bedlivě sledují, jak mladá pilotka zvládá další a další kilometry.

„Jsme s ní a jejím týmem v kontaktu. Nechali jsme si poslat i záznamy z letadla, abychom se ujistili, že motor šlape, jak má. Náš stroj tu cestu zvládne, teď je ještě potřeba, aby to zvládla pilotka. Zara je velmi mladá, neměla kdy dělat chyby, na kterých se člověk učí, takže je jasné, že je bude dělat i při cestě kolem světa. Je to ale velmi inteligentní a šikovná dívka, a když jsme ji přeškolovali na konkrétní model, tak se velmi rychle zlepšovala. Každý let byl lepší a lepší. I já jsem s ní absolvoval jeden z kontrolních letů a měl jsem z toho velmi dobrý dojem. I na základě toho jsem tomu celému dal zelenou, jinak bych ji nepustil," usmívá se Pekár.

Cesta stroje Shark k úspěchu, jakého dosáhne, pokud mladá pilotka vše zvládne, připomíná pohádku. Na začátku byl sen o krásném ultralightu a z tohoto snu se na česko-slovenském pomezí podařilo vybudovat úspěšnou firmu.

Letadlo, co je sexy

Na Sharka je Pekár patřičně hrdý. „Když jsme Sharka začali vymýšlet s Jardou Dostálem, stanovili jsme si cíl, že to musí být nejlepší letadlo na světě. On věděl, jak jej navrhnout, a já zas, jak ho vyrobit. Chtěli jsme, aby bylo rychlé, pohodlné, bezpečné, ekonomické a hlavně hezké. Říkali jsme si, že musí být sexy, zkrátka sen každého pilota. A myslím, že to vše splňuje,“ zamýšlí se Pekár.

Ultralighty jsou speciální kategorií letadel a podle Pekára jde o stroje primárně pro radost. „Říkám, že vyrábíme hračky pro velké kluky, a teď, díky Zařině letu, už i pro velké holky. Ale díky tomu, co naše letadlo dokáže, máme také skupinu zákazníků, pro které není pouhou kratochvílí. Jsou to většinou profesionální piloti, ať již vojenští, nebo civilní, zkušení lidé, kteří přesně vědí, co mají dělat. A ti Sharka využívají jako prostředek pro rychlou přepravu z místa na místo,“ shrnuje Pekár.

Shark dosahuje rychlost 250 až 300 kilometrů v hodině, spotřeba je přitom podobná jako u osobního auta. Ze slovenské Senice se dá být třeba v Paříži za čtyři až pět hodin. „Co se užitkovosti týče, tvrdím, že je to podobné jako motorka. Letíte, když je hezky, musíte vědět, co dělat, pokud to má být bezpečné. Létáte hlavně pro radost, ale pokud potřebujete, využijete jej jako přepravní prostředek,“ nastiňuje konatel firmy, která brzy oslaví patnácté narozeniny.

Žralok? Spíše fénix, co vstal z popela

Jednu oslavu ale už ve společnosti měli nedávno, vyrobili totiž sté letadlo. A díky cestě mladé dívky kolem světa je nyní stroj slavný i v Asii či Jižní Americe. Dosud Žraloci přitom létali v drtivé většině v evropských státech. „Většinu jsme jich dodali do Francie a Německa. V Evropě Sharka znají. Ale v posledním týdnu, a určitě jde o reakci na spojení Sharka a letu Zary kolem světa, se o něj zajímají lidé z Vietnamu, Íránu či Kolumbie," vypráví Pekár.

Pekára letadla fascinovala už od dětství a tak se rozhodl, že s nimi propojí celý svůj život. „V šestnácti jsem začal chodit do aeroklubu. Po skončení gymnázia jsem pak zamířil na strojařinu do Prahy a vystudoval to, co teď i dělám, tedy stavbu letadel. Po revoluci jsem si udělal živnost a dostal jsem se k práci pro rakouskou firmu Diamond Aircraft. Dodávali jsme jí ze Senice laminátové díly, firma rostla. A najednou tady pracovalo dvě stě lidí a byli jsme největším subdodovatelem v Evropě," popisuje začátky Pekár.

Jenže pak přišla v letech 2008 a 2009 krize. „Trh se sesypal. Za měsíc jsem z firmy propustil 180 lidí, a něco, co jsem budoval patnáct let, přestalo existovat. Naštěstí v té době už byl rozjetý Shark, a tak jsem se začal soustředit na něj. No a teď tedy máme za sebou sté vyrobené letadlo a konečně to přestává být garáž a one man show, a stává se z toho firma," říká Pekár.

Aktuálně ze Senice putuje do světa v průměru jeden a půl Sharku měsíčně. Pekár s kolegy ale chtějí, aby to již brzy byl jeden stroj týdně. A velké plány mají i se Žralokem samotným. Do budoucna jeho tvůrci sní o tom, že by se Shark se silnějšími motory mohl stát třeba i strojem pro výcvik vojenských pilotů. A že jednou bude vzlétat i přistávat vertikálně.