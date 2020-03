Vláda České republiky od pátku 13. března zakázala veškeré akce s účastí nad třicet osob. Zákaz se vztahuje i na stravovací zařízení, sportoviště a veškerá zábavní zařízení - a to až do odvolání. Zákaz se nevztahuje na schůze veřejných orgánů.

Zakazuje se také přítomnost veřejnosti v provozovnách služeb jako jsou hudební a společenské kluby, sportoviště, posilovny, přírodní i umělá koupaliště či veřejné knihovny a galerie.

Od soboty 16. března od 6 hodin jsou uzavřeny také některé obchody, restaurace, kavárny či kosmetické salony, a to do 24. března do 6 hodin. Seznam obchodů a služeb, které zůstavají otevřené, naleznete níže.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

- Číslo na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje: 585 719 719. V provozu do odvolání každý den od 8.00 do 15.00.

- Číslo na celostátní nonstop infolinku: 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

UZAVŘENÉ OBCHODY

S platností od soboty 14. března od 6 hodin do úterý 24. března do 6 hodin budou uzavřeny některé obchody, dále všechny restaurace a kavárny, opatření se týká také kadeřnictví, kosmetických salonů a dalších služeb.

POZOR! Otevřené zůstavají zařízení nabízející:

- potraviny

- výpočetní a telekomunikační techniku, audio a video přijímače, spotřební elektroniku, přístroje a další výrobky pro domácnosti

- benzinové pumpy

- drogerie

- lékárny a výdejny zdravotnických prostředků

- obchody malých domácích zvířat

- obchody s krmivy a dalšími potřebami pro zvířata

- optiky

- obchody s novinami a časopisy

- obchody s tabákovými výrobky

- služby prádelen a čistíren

- pošta

ZRUŠENÉ AKCE

Pro veřejnost jsou v Olomouci uzavřeny tyto instituce:

- Aquapark

- Plavecký stadion

- Moravská filharmonie

- divadla: Moravské divadlo, Divadlo na Šantovce

- muzea

- sportovní haly

- ZOO Olomouc

- Knihovna města Olomouce, Vědecká knihovna

- Centrum ekologických aktivit Sluňákov

Nově je zakázan prodej i na volné ploše olomoucké tržnice. Přilehlých stánků s rychlým občerstvením se situace nedotkla.

Výstaviště Flora Olomouc zrušilo akci For Model, která se měla konat od pátku 13. do neděle 15. března. Zájemci, kteří si již koupili vstupenky v on-line předprodeji, se během tří až pěti dnů dočkají vrácení celé částky na účet, ze kterého ji uhradili.

Instituce zřizované Ministerstvem kultury České republiky jsou od 10. února uzavřené. Nařízení se dotkne i Olomouce. Platí zákaz vstupu do Muzea umění či Arcidiecézního muzea. Vlastivědné muzeum je také zavřené.

Nepromítá Metropol ani CineStar. Kino Metropol v Olomouci ruší program pro následujících 14 dní. Pokladna a kavárna zůstanou v provozu ve všední dny od 9 do 20 hodin. O víkendech bude zcela zavřeno. „Všechny filmové projekce v tomto období jsou zrušeny a vstupné vracíme na pokladně kina. Koncert skupiny The Backwards je přesunut na náhradní termín, a to 17. 5. 2020 v 19.00. Talkshow Zbigniewa Czendlika se přesouvá na 3. 6. 2020 v 19.00. Vstupenky zůstávají v platnosti,“ uvedli zástupci Metropolu. O dalších přesunutých termínech budou informovat mailem nebo na webu kina. Společnost CineStar od úterý zcela přerušila provoz všech svých multikin na území České republiky. Do odvolání je tak uzavřený i sál v Olomouc City.



Beerfest letos nebude. Jubilejní dvacátý ročník Beerfestu Olomouc se nekoná. Kvůli opatřením proti koronaviru. Náhradní termín akce byl stanoven až na 27.-29. května 2021. Původně se oblíbená akce měla konat letos od 28. do 30. května. Na festivalu měl vystoupit Marek Ztracený, Mig 21 či Walda Gang.



Hudebníci ruší koncerty. Legendární metalová formace Arakain měla 20. března potěšit své fanoušky v olomouckém S-klubu. Vzhledem k okolnostem se neuskuteční nejen tento koncert. Kapela přesunuje termíny všech zastávek v rámci svého turné k novému CD Jekyll a Hyde. „Koncerty Arakain Tour se v žádném případě neruší. Budou přesunuty na náhradní termíny! Z toho vyplývá, že v platnosti zůstávají i zakoupené vstupenky. O nových termínech vás budeme informovat hned, jak to situace umožní," uvedla skupina na svém webu. Neuskuteční se například ani koncert skupiny Hradišťan, která měla 11. března vystoupit ve Šternberku. „Dle vývoje situace se budeme snažit hledat náhradní termíny pro přeložení, případně řešit mechanismus vrácení vstupenek," informoval Jiří Pavlica a spol. Nařízení samozřejmě překazilo plány i dalším zpěvákům, zpěvačkám a kapelám. V olomouckém kině Metropol měl 20. března vystoupit jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl Dan Bárta a Illustratosphere. „Živá představení budeme přesouvat do nových termínů v květnu a červnu," oznámili zástupci kina. V ohrožení je tak i tamní dubnový koncert Ewy Farne. „Posílám Vám v celém svém údivu hodně pozitivní energie, úsměvů a minimum strachu, který se tak rád a rychle šíří. Často napáchá více zbytečné škody," napsala mladá zpěvačka na Facebook.



Na celé Univerzitě Palackého i nadále trvá striktní zákaz kontaktní výuky ve všech formách, a to nově až do odvolání. Od pátku 13. března platí striktní zákaz vstupu studentů do univerzitních prostor, zákaz neplatí pro prostory kolejí a menz, včetně těch situovaných na fakultách. Bistra FreshUP budou od pátku 13. března rovněž uzavřena. S platností od pátku 13. března od 8 hodin nově dochází k uzavření všech univerzitních knihoven pro prezenční studium. UP se bude snažit maximálně zpřístupnit vybrané služby Knihovny UP alternativními způsoby, které budou co nejdříve upřesněny.

Do odvolání je nepřístupná také univerzitní Pevnost poznání. Do lavic od středy neusednou ani studenti Moravské vysoké školy Olomouc. O změně situace se dozví prostřednictvím e-mailu.



Prix Bohemia Radio nejspíš až na podzim V Olomouci se mezi 30. březnem a 2. dubnem měl konat mezinárodní festival rozhlasové tvorby. Tradiční Prix Bohemia Radio se však letos v původním termínu neuskuteční. Pořadatelé nyní hledají náhradní termín, akce by se měla konat na podzim. „Doufáme, že tou dobou již situace bude stabilní a budeme se moct v Olomouci všichni společně potkat,“ uvedli organizátoři.

ÚŘADY

Magistrát města Olomouce

Adresa: Horní náměstí č.p. 583, radnice, 779 11 Olomouc

Telefon: 585 513 111

E-mail: podatelna@olomouc.eu

Od pondělí 16. března budou uzavřeny všechny objekty olomouckého magistrátu a Městské policie Olomouc pro veřejnost. V provozu zůstanou telefonické kontakty na jednotlivá pracoviště. Lidé se mohou obracet na úředníky prostřednictvím pošty, datových schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, případně přes e-podatelnu. „Toto nařízení platí prozatím na dobu deseti dnů. Krizový štáb také nařizuje uzavřít výkon agendy státní správy až do 24. března do 6:00, s výjimkou případů, ve kterých by toto omezení výkonu státní správy mohlo ohrožovat zdraví nebo majetek občanů,“ informoval po zasedání krizového štábu mluvčí olomouckého magistrátu Michal Folta.

DOPRAVA (OMEZENÍ MHD)

V souvislosti s uzavřením škol přistoupil Olomoucký kraj k dočasnému omezení některých autobusových linek. Ty od pátku 13. března přejdou do režimu jarních prázdnin - nebudou vypravovány spoje, které obvykle sváží děti do škol a zpět. Jedná se také o omezení vlaků.

„Informace o aktuálních jízdních řádech najdou cestující na webu CESTUJOK.CZ nebo IDSOK.CZ, případně si mohou zavolat na infolinku 588 88 77 88,“ dodala Kateřina Suchánková, ředitelka KIDSOK.

Na uzavření základních a středních škol reaguje i Dopravní podnik města Olomouce, který od čtvrtka 12. března dočasně zrušil ranní posilové školní spoje, označené v jízdních řádech jako školní.



Dojde ke zrušení níže uvedených posilových spojů:







Spoj linky č. 20 ze zast. Chomoutov, škola (odjezd v 6.39 hod.) do zastávky Farmak, je uspíšen na 6.31 hod. a jede přes Skrbeň.

Spoje linky č. 22 ze zast. Šlechtitelů (odjezd v 6.26, 6.57 a 7.25 hod.) do zast. Černovír, nezajíždí k Farmaku.

Spoj linky č. 11 ze zast. Hlavní nádraží (odjíždí v 7.10 hod.) do zast. Radíkov, nejede přes Droždín.

Spoj linky č. 11 ze zast. Lošov, Svolinského (odjezd v 12.57 hod.) do zast. Hlavní nádraží, nejede přes Droždín.

Spoj linky č. 11 ze zast. Lošov (odjezd v 13.46 hod.) do zast. Hlavní nádraží je opožděn na 13.49 hod. a nejede přes Droždín.

Nově si už nebudou moci cestující sami pomocí tlačítka otvírat dveře autobusů, to budou obstárávat sami řidiči. Od pátku 13. března není možná ani koupě jízdenky přímo u řidiče. „Cestujícím doporučujeme, aby využívali k nákupu jízdenek předprodejní místa, prodejní automaty, SMS jízdenky a u časových jízdenek využili nákup přes e-shop. Prodejní automaty budou od dnešního dne v pravidelných intervalech dezinfikovány," popsal opatření předseda představenstva DPMO Jaromír Machálek.

Změny se projeví i v tramvajové dopravě.„V tramvajovém provozu dojde od pondělí 16. března k redukci z 12minutového linkového intervalu na interval 15 minut. Bude se také monitorovat nasazení souprav a v průběhu příštího týdne se případně začnou redukovat,“ informovala mluvčí DPMO Martina Krčová.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU