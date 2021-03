Tip na středu 3. března: Koncert The Middle of the Sandwich

Užijte si bezva on-line koncert!

The Middle of the Sandwich | Foto: Facebook Telegraphu

KDY: středa od 18 hodin

KDE: facebook Telegraphu Live stream koncertu kapely The Middle of the Sandwich můžete sledovat na Facebook Live olomouckého Telegraphu ve středu od 18 hodin. Můžete čekat muziku mladého alternativního uskupení z Olomouce, které funguje teprve od léta minulého roku. Ve své tvorbě mísí vlivy alternativní hudby a všemožných žánrů od blues, přes rock až po rap.