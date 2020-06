Selské trhy

KDY: pátek 29. května od 13 hodin

KDE: Výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Selské trhy jsou opět tady! Přijďte si nakoupit čerstvé ovoce a zeleninu, mléčné výrobky, uzeniny a maso, džemy a marmelády nebo kuchyňské bylinky a koření, to vše od lokálních pěstitelů a regionálních výrobců. Trhy se uskuteční i následující pátky, a to až do 26. června.

Fanzóna Sigmy

KDY: sobota 30. května od 14 hodin

KDE: parkoviště u Galerie Šantovka, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Fanoušci olomoucké Sigmy mohou využít Fanzónu, která bude otevřena při všech nadcházejících ligových a pohárových zápasech Sigmy v této sezóně. Vstup do fanzóny je možný pouze s platnou vstupenkou, kterou získáte zdarma v síti Ticketportal nebo v kamenném Fanshopu.



Prohlídky ve Vile Primavesi

KDY: sobota 30. května od 14 hodin

KDE: Vila Primavesi, Olomouc

ZA KOLIK: základní 80 korun



Přijďte si prohlédnou prostory slavné olomoucké Vily Primavesi. V rámci komentované prohlídky navštívíte halu, zrestaurovanou jídelnu, pokoj pána a paní a zahradou projdete až ke středověké hradební věži. Prohlídky začínají v sobotu od 14 hodin v každou celou hodinu. Doporučená je rezervace na čísle 721 495 525.



Královna Koloběžka První

KDY: neděle od 15 hodin

KDE: Korunní pevnůstka, Olomouc

ZA KOLIK: 150 korun



Zajděte se podívat na dnes již klasickou pohádku fantastického autora a vypravěče Jana Wericha, kterou napsal na motivy příběhu Chytrá horákyně od Boženy Němcové. Pohádku uvidíte v podaní olomouckého Moravského divadla. Režie se ujal herec MD Olomouc Jan Ťoupalík.



