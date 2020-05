Selské trhy

KDY: pátek 22. května od 13 hodin

KDE: Výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Selské trhy jsou opět tady! Přijďte si nakoupit čerstvé ovoce a zeleninu, mléčné výrobky, uzeniny a maso, džemy a marmelády nebo kuchyňské bylinky a koření, to vše od lokálních pěstitelů a regionálních výrobců. Trhy se uskuteční i následující pátky, a to až do 26. června.

Zdroj: Deník/Jiří Kopáč

Květnový Flerjarmark

KDY: pátek a sobota 22. - 23. května, vždy od 10 hodin

KDE: Dolní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Hledáte originální doplňky do vašeho obydlí nebo si jen chcete koupit něco pěkného na sebe? Pak přijďte v pátek a v sobotu vždy od 10 do 16 hodin na Dolní náměstí v Olomouci a vyberte si z nejrůznějších handmade výrobků. Kromě svíček a plstěných dekorací nabídnou tvůrci z vašeho okolí také originální šperky, oblečení pro malé i velké, hračky či mýdla.



Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Pevnost poznání otevírá

KDY: sobota 23. května od 9 hodin

KDE: Pevnost poznání, Olomouc

ZA KOLIK: základní 125 korun



Olomoucká Pevnost poznání po nedobrovolné pauze opět otevírá. V průběhu dne budete seznámeni s programovými novinkami včetně novýcch exponátů. Chybět nebude asi speciální program, který pro vás bude připraven v expozici Světlo a tma.

Zdroj: Deník/Petra Pášová

Odpoledne plné zvuků

KDY: sobota 23. května od 14 hodin

KDE: Sluňákov, Horka na Moravou

ZA KOLIK: rodinné vstupné 200 korun



Dům přírody Litovelského Pomoraví Sluňákov pořádá v sobotu od 14 do 17 hodin Odpoledne plné zvuků. Pro malé i velké návštěvníky bude připravena dobrodružná stezka za zvuky přírody. Čeká vás několik hravých stanovišť, na kterých můžete vyzkoušet své smysly, především ten sluchový.



Zdroj: Facebook Sluňákova