Zahradnické trhy na Floře

KDY: sobota a neděle 16.-17. května, oba dny 9-17 hodin

KDE: Výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Vytuňte si svou zahradu, zahrádku či květinový balkon. Olomoucké Výstaviště Flora zve na Zahradnické trhy, které nabídnou široký sortiment květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin, školkařských výpěstků i nezbytných zahradnických pomůcek a potřeb. Vaším nákupem současně podpoříte lokální prodejce rostlinného materiálu, které citelně zasáhla současná situace. Trhy budou dále probíhat v dalších dvou termínech, a to 23.-24. května a 6.-7. června.

Zdroj: Deník/Josef Beneš

Šternberské Venkovské trhy

KDY: sobota 16. května od 8 hodin

KDE: Horní náměstí, Šternberk

ZA KOLIK: zdarma



Vypravte se v sobotu do Šternberka na Venkovské trhy, které nabídnou potraviny, výrobky a výpěstky pocházející z naší země, z co nejbližšího okolí. Nákupem na trzích podpoříte místní ekonomiku a odměníte přímo ty šikovné lidi - pěstitele nebo výrobce - kteří se nebojí ukázat to, co umí a co je baví dělat. Letos budou trhy v duchu "přijdu, nakoupím a odejdu", pořadatelé žádají návštěvníky o dodržení toho pravidla.





Zdroj: Deník/Eva Minárová

Hororové drama Maják

KDY: pátek 15. května od 20 hodin

KDE: kino Metropol, Olomouc

ZA KOLIK: 140 korun



Zajděte si v pátek večer do olomouckého Metropolu na Maják, snímek Roberta Eggerse oceněný na festivalu v Cannes. Film je nominovaný na Oscara za Nejlepší kameru. Robert Pattinson a Willem Dafoe podávají fenomenální výkony coby strážci titulního majáku ve vyprávění zasazeném na konec devatenáctého století. Soužití větrem a lety ošlehaného, i notně vypitého námořníka a jeho nového nezkušeného asistenta se začne propadat do šílenství a paranoie, zatímco novic poodkrývá okolnosti záhadného osudu svého předchůdce.

Zdroj: Kino Metropol

Otevření Stezek Nordic Walking na Svatém Kopečku

KDY: sobota 16. května od 9 hodin

KDE: sraz u restaurace U Maci, Olomouc-Svatý Kopeček

ZA KOLIK: zdarma



Výlet krásnou přírodou s bezva partou lidí. Přesně to vás čeká v rámci sobotní akce Otevření Stezek Nordic Walking na Svatém Kopečku pro rok 2020. Čeká vás 12kilometrová trasa přes Lošov, Mariánské Údolí, Radíkov zpět na Svatý Kopeček. Pohodové tempo, nordic walking a skvělí lidé. Přijít mohou také nováčci. Kdo nemá hole, může si je po domluvě zdarma zapůjčit. V případě zájmu pište na e-mail senkio@seznam.cz nebo volejte na 605 108 727.





Zdroj: Ivo Šenk