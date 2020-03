Tvořivá Olomouc

KDY: sobota a neděle, vždy od 9 hodin

KDE: Střední škola polytechnická, Olomouc

ZA KOLIK: dospělí jednodenní 60 korun, dospělí dvoudenní 100 korun, studenti/důchodci jednodenní 40 korun, studenti/důchodci 70 korun, děti do 150 cm/ZTP zdarma

Ozdobte si své obydlí pěkným originálním doplňkem. Ten si můžete vyrobit na akci Tvořivá Olomouc, která vypukne druhý březnový víkend v prostorách Střední školy polytechnické v Olomouci. Prodejní výstava je zaměřená na tvoření pro dospělé i pro děti. Seznámíte se s novými trendy, kreativními a výtvarnými technikami, připraveny budou výtvarné dílny, workshopy a široké spektrum materiálů, nástrojů a nářadí. Po celou dobu bude zajištěno občerstvení formou bufetu. Celá akce je bezbariérová.

Pevnost poznání ovládnou hadi

KDY: sobota a neděle, vždy od 9 hodin

KDE: Pevnost poznání, Olomouc

ZA KOLIK: 35 korun



Nejrůznější druhy plazů, obojživelníků a bezobratlých můžete o víkendu vidět v Pevnosti poznání. Čtvrtý ročník akce nazvané Odpudiví nebo kouzelní představí v sobotu a v neděli od 9 hodin zvířata ze zemí blízkých i exotických. Chybět nebude například užovka stromová, největší had České republiky. Součástí programu budou také přednášky a workshopy.

Kam vyrazit příští víkend?

For model

KDY: sobota a neděle 14.-15. března, vždy od 9 hodin

KDE: Výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: základní 100 korun, senioři na 65 let 50 korun, děti 6-15 let 40 korun



Lodě, vrtulníky, ponorky vláčky i letadla. To vše a mnohem více uvidíte na 18. ročníku výstavy For Model. Oblíbená prodejní výstava nabídne širokou škálu modelů, hraček i sběratelských předmětů z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. K vidění budou také loutkové postavy vyrobené pomocí 3D tisku Printed Marionettes, které jsou letošní novinkou výstavy. Chybět nebude ani zóna s virtuální realitou, národní soutěž robotů RoboTrip – spring, deskové, společenské a logické hry nebo tradiční stavebnice Merkur.







Josefovské šibřinky

KDY: sobota 14. března od 20 hodin

KDE: kulturní dům Nadační, Velká Bystřice

ZA KOLIK: 100 korun, masky 50 korun



Házená Velká Bystřice, z. s. zve na XX. Josefovské šibřinky. K tanci a poslechu zahraje skupina METHYL. Předprodej vstupenek s místenkami je do středy 11. března v KIC Velká Bystřice. Telefonické rezervace míst je možná na telefonu: 734 236 502. Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout do 3 pracovních dnů.