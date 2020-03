Římané v Olomouci

KDY: sobota a neděle, vždy od 9 hodin

KDE: Pevnost poznání, Olomouc

ZA KOLIK: základní 125 korun

Kdo vlastně byli Římané, jak žili a jak jedli? To vše se dozvíte o víkendu na interaktivní výstavě Římané v Olomouci v Pevnosti poznání, pořádané ve spolupráci se skupinou historického šermu Roma Victor Legio XIII Gemina Augusta. Oba dny na vás čeká od 10 a od 14 hodin historický workshop vhodný pro velké i malé návštěvníky. Doporučená je rezervace.

Výstava Interaktivní technika

KDY: sobota a neděle, vždy od 10 hoidn

KDE: Olomouc City, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Nezmeškejte výstavu Interaktivní technika, která zabaví celou rodinu. Díky virtuální realitě se podíváte do do zamrzlé Arktidy či do světa oživlých dinosaurů. Vyzkoušíte si také rychlost reakce, kreslící robotickou ruku i jaké to je mít vlastní tělo jako hudební nástroj. To vše a mnohem více můžete vyzkoušet denně od 10 do 18 hodin, a to až do neděle 15. března.





Ples Dobrého místa pro život

KDY: sobota od 19 hodin

KDE: NH Hotel, Olomouc

ZA KOLIK: 250 korun



Navštivte ples Dobrého místa pro život, jehož výtěžek poputuje na dobrou věc. Večerem vás provede moderátorka Martina Procházková, chybět nebude ani vystoupení vozíčkářů či skupiny Quercus. Své pěvecké nadání předvede i nevidomá zpěvačka Romana Hladišová. V restauraci Sal de Mar vystoupí v průběhu večera Popová škola z Dětského domova v Olomouci. Výtěžek z plesu bude použit na zakoupení vozíčku pro Adrianku, všichni interpreti a vystupující se vzdali nároku na honorář.

Soutěž Dívka roku

KDY: sobota od 17 hodin

KDE: kulturní dům, Šternberk

ZA KOLIK: na místě 100 korun



Ve šternberském kulturním domě vypukne zítra od 17 hodin další ročník soutěže Dívka roku. V rámci odpoledne vystoupí písničkář Pokáč nebo mažoretky Violky. Chybět nebude ani odborná porota včetně modelky Moniky Kolouchové, fotografa Jakuba Šnábla a Maikla Maňáka.





Kam vyrazit příští víkend?

Ples mažoretek v Bohuňovicích

KDY: pátek 6. března od 20 hodin

KDE: kulturní dům, Bohuňovice



Další ročník oblíbeného plesu Bohuňovických mažoretek je tu! Přijďte v pátek do kulturního domu v Bohuňovicích a užijte si parádní večer. O hudební doprovod se postará skupina Funny, připravena bude také vynikající domácí kuchyně. Chybět nebudou ani vystoupení mažoretek či tombola s hodnotnými cenami.

Tvořivá Olomouc

KDY: víkend 7. - 8. března, vždy od 9 hodin

KDE: Střední škola polytechnická, Olomouc

ZA KOLIK: dospělí jednodenní 60 korun, dospělí dvoudenní 100 korun, studenti/důchodci jednodenní 40 korun, studenti/důchodci 70 korun, děti do 150 cm/ZTP zdarma



Ozdobte si své obydlí pěkným originálním doplňkem. Ten si můžete vyrobit na akci Tvořivá Olomouc, která vypukne druhý březnový víkend v prostorách Střední školy polytechnické v Olomouci. Prodejní výstava je zaměřená na tvoření pro dospělé i pro děti. Seznámíte se s novými trendy, kreativními a výtvarnými technikami, připraveny budou výtvarné dílny, workshopy a široké spektrum materiálů, nástrojů a nářadí. Po celou dobu bude zajištěno občerstvení formou bufetu. Celá akce je bezbariérová.