Bystřický masopust se zabijačkou

KDY: sobota od 10 hodin

KDE: Velká Bystřice

ZA KOLIK: zdarma

Zabijačkové dobroty, domácí koblihy, rej masek a dobrá muzika. To vše na vás čeká v sobotu od 10 hodin na Zámeckém náměstí ve Velké Bystřici. Nebude chybět oblíbená masopustní bonbónová tombola, kromě domácího souboru Haná vás přijede pobavit se svou klaunskou show Cirkus Levitare. Od 12 hodin se můžete těšit na průvod masek v čele s medvědem.

Voňavě ke zdraví

KDY: sobota od 18.30

KDE: Litovelská kavárna, Litovel

ZA KOLIK: 50 kroun



Litovelská kavárna vás na povídání s lékařkou Hanou Váňovou. Dozvíte se, jak pečovat o nohy a ruce a pomoct si tak ke zdraví. Součástí setkání bude i praktické cvičení nebo ukázka reflexní masáže plosky nohy. K příjemné relaxaci vám bude nabíd-nut lahodný čaj i další kavárenské dobroty. S sebou si vezměte malý ručník.





Hvězda Stardance v Olomouci

KDY: sobota od 15 hodin

KDE: taneční sál Stupkova, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Nezmeškejte slavnostní otevření nového tanečního sálu Klubu sportovního tance Quick Olomouc. Těšit se můžete na program s Honzou Onderem, taneční vystoupení Klubu sportovního tance Quick Olomouc i na welcome drink včetně drobného občerstvení. Pro děti jsou připravené zajímavé ceny.

Olomoucké kostkování

KDY: sobota od 10, neděle od 9 hodin

KDE: Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc

ZA KOLIK: základní 90 korun, rodinné 300 korun (2+2 ), děti do dvou let zdarma



Kostka všude, kam se podíváš. Přesně tak to bude vypadat v prostorách Střední školy polytechnické v Olomouci. Koná se tu totiž 3. ročník největší herní lego akce pro celou rodinu. Těšit se můžete na více než 40 herních a stavěcích stanovit, výstavu Lego modelů nejzkušenějších stavitelů z celé ČR, soutěže o Lego ceny, workshopy a autorské komentované prohlídky nejzajímavějších modelů výstavy. Chybět nebude ani prodejna s oblíbenými kostkami či občerstvení. K dispozici bude také šatna.