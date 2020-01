Den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci

KDY: sobota od 8 hodin

KDE: Univerzita Palackého v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma

Poznejte nabídku studia fakult prestižní vysoké školy. V sobotu od 8 do 14 hodin se otevřou brány osmi fakult. Navštívit můžete také Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci nebo si zajít na jídlo za studentské ceny a prohlédnout si Koleje a menzy UP. Oslnit vědou se můžete nechat v Pevnost poznání Olomouc a den zakončit v UPointu na Horním náměstí, kde na vás čeká zdarma punč nebo kávu pro zahřátí. Dozvíte se vše o nabízených studijních programech a možnostech studia, nakouknete "pod pokličku" dění na fakultách a dostanete se i do prostor běžně nepřístupných. V nabídce je více než 300 programů na osmi fakultách. To vše v jedinečném prostředí Olomouce.

Myslivecká zábava v Nedvězí

KDY: sobota od 19 hodin

KDE: hospůdka Na hřišti, Nedvězí

ZA KOLIK: 100 korun





Mimo skvělé zážitky na vás čekají zvěřinové dobroty a samozřejmě nebude chybět ani tombola. K tanci i poslechu zahraje kapela Trumf. Na sebe poloformální oděv.

Vernisáž výstavy - Katarina Bohac Linares: Ženy světa

KDY: sobota od 17 hodin

KDE: Galeriezet, Velká Bystřice

ZA KOLIK: zdarma



Katarina Bohac Linares je česko-venezuelská umělkyně, která v České republice založila galerii latinského umění Latin Art Gallery s cílem propagovat to nejlepší z latinskoamerického a mezinárodního umění ve střední Evropě. Studovala výtvarné umění na Univerzitě v Andy v Meridži a Institutu vyšších studií umění Armando Reveron v Caracas, kde absolvovala studium výtvarné artefakty se specializací na keramiku. Katarina se zúčastnila mnohých individuálních a skupinových výstav ve Venezuele, Itálii, Rakousku a České republice, kde se představila keramiku a malbu. V současné době se věnuje propagaci a šíření

latinskoamerického umění v České republice.

Den otevřených dveří v Moravském divadle Olomouc

KDY: neděle od 16 hodin

KDE: Moravské divadlo Olomouc

ZA KOLIK: zdarma





Letošní rok je tak pro olomoucké divadlo rokem významného výročí, které je třeba připomenout a řádně oslavit. Návštěvníkům divadlo nabízí exkurzi po zákulisí divadla, během níž si prohlédnou zkušebny orchestru či sboru, hereckou šatnu či třeba vlásenkárnu, ale zavítají také do sálů Moravské filharmonie, kde si připomenou, že v této historické budově sídlí hned dvě významné kulturní instituce. Prohlídka bude začínat vždy v celou hodinu a kapacita jedné prohlídkové skupiny je omezena na 40 osob. Vstup na prohlídku je zdarma, vedení divadla se navíc rozhodlo zvýšit návštěvnický komfort. Zájemci si od pondělí 13. ledna mohou v pokladně divadla vybrat lístky na konkrétní čas. Mají tedy šanci přijít na prohlídku v termínu, který jim nejvíce vyhovuje.

Wihanovo kvarteto v Bohuňovicích

KDY: neděle od 16 hodin

KDE: Základní umělecká škola, Bohuňovice

ZA KOLIK: 40 korun



Kruh přátel hudby Bohuňovice vás zve na další koncert. Tentokrát se můžete těšit na společnost Wihanova kvarteta ve složení houslistů Leoše Čepického a Jana Schulmeistera, violisty Jakuba Čepického a viloncellisty Michala Kaňky. Uslyšíte skladby L. v. Beethovena, J. Haydna a L. v. Beethovena.

Tři oříšky

KDY: neděle od 10 hodin

KDE: Divadlo na cucky, Olomouc

ZA KOLIK: 80 korun



Pohádková novinka v domácím repertoáru. Zábavná autorská interpretace klasické pohádky, kterou pro Divadlo na cucky připravila tvůrčí dvojice Šimon Spišák (režie) a Karel Czech (výprava), působící v nezávislém progresivním Novém divadle v Nitře. Hrají Radka Caldová a Adam Joura.