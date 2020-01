Jógová praxe

KDY: sobota od 9 hodin

KDE: Centrum pohybu, Olomouc

ZA KOLIK: 400 korun

Přijďte si v sobotu zacvičit fyziopowerjogu do olomouckého Centra pohybu. Těšit se můžete na 150 minut jógové praxe a 30 minut coffe break. Kapacita sálu je omezená, rezerevaci můžete provést prostřednictvím emailu: fyziopoweryoga@gmail.com nebo na telefonním čílse 728 306 248.

Svatba nanečisto

KDY: sobota od 10 hodin

KDE: Galerie Šantovka, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Nezmeškejte 5. ročník svatebního veletrhu Svatba nanečisto, který vypukne druhou lednovou sobotu v olomoucké Galerii Šantovka. Akce bude rozdělena do dvou částí. Část výstavní, kde budou vystavovat své služby a zboží různé firmy a část programovou, kde bude celý den probíhat doprovodný program jako například módní přehlídky, vystoupení, rozhovory a další. Těšit se můžete také na květinovou či kadeřnickou show. Akce je vhodná jak pro budoucí novomanžele a jejich rodiny, tak pro obdivovatele krásy a elegance.





Tříkrálový ples dobré vůle

KDY: sobota od 19 hodin

KDE: RCO, Olomouc

ZA KOLIK: 250 korun do hlavního sálu, 200 korun v postraních sálech



Užijte si 28. ročník Tříkrálového plesu, který se uskuteční v olomouckém RCO, v sobotu od 19 hodin. K tanci a poslechu zahrají New Street Band a Jamr's. Těšit se můžete na na návštěvu tří králů, ale i na zajímavá předtančení. Nebude chybět ani tombola plná zajímavých cen.

Městský bál

KDY: sobota od 19 hodin

KDE: pavilon A, Výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: 690 korun



V rámci večera vystoupí Boom Band Jiřího Dvořáka, Miro Žbirka či Monika Absolonová. Těšit se můžete i na moderátory Soňu Šulákovou a Mira Nogu. Užijte si další ročník oblíbeného Městského bálu.





Pohádka Terezka a kouzelné autíčko

KDY: sobota od 10 hodin

KDE: Divadlo Tramtarie, Olomouc

ZA KOLIK: 150 korun



Malé Terezce se stane hrozná věc. Ztratí se na školkovém výletě. A co hůř, ztratí se spolu se svou největší nekamarádkou Emou. Ale co teď? Jak se dostanou včas do školky, když už je autobus pryč? Ještě že nakonec objeví kouzelné žluté autíčko, které se umí zvětšovat. A tak holky sednou za duhový volant a vyrazí na cestu, během které zažijí nejedno veselé dobrodružství. Po představení bude přichystán fotokoutek a výtvarné dílničky. Vhodné pro děti od tří let.

Pohádkový karneval

KDY: neděl od 15 hodin

KDE: Záložna - Velký sál, Litovel.

ZA KOLIK: 30 korun



Užijte si se svými ratolestmi Pohádkový dětský karneval s Ivo Opletalem, který vypukne v neděli od 15 hodin v Litovli. Těšit se můžete na fotokoutek, na opičky Fifi a Olu, taneční vystoupení, soutěže a odměny.