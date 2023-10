Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

Strašidelná stezka v olomoucké Zoo přilákala Na kopeček tisíce lidí. 23.10. 2021 | Video: Deník/Zdeněk Vysloužil

OLOMOUCKO

Večer duchů v zoo

KDY: sobota 21. října, 14-21 hodin (pokladny do 18.30)

KDE: Zoo Olomouc na Svatém Kopečku

ZA KOLIK: 140 korun dospělý, 100 korun dítě

PROČ PŘIJÍT: Olomouckou zoo obsadí strašidla, duchové a jiné děsivé bytosti. Čeká vás idylická podzimní atmosféra, haloweenská výzdoba a dobroty pro zahřátí i mlsné jazýčky, volba Miss děs, ohňová show, strašidelné kasino i stezka hrůzy.

Večer duchů v olomoucké zoo, 23. října 2021Zdroj: DENÍK/Zdeněk Vysloužil

Retro víkend na Poděbradech

KDY: sobota 21. října a neděle 22. října

KDE: přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce, restaurace Terasa

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Po celý víkend dobové kulinářské speciality, mléčný bar i legendární české míchačky. V rámci sobotního programu proběhne soutěž o nejlepší retro kostým v rámci módní přehlídky a diskotéka. Celým sobotním programem vás provede Dj René Jančík. Víkend s retro kuchyní si mohli užít návštěvníci, kteří dorazili do restaurace na Poděbradech u Olomouce. 19. 2. 2023Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Tvořivá Olomouc

KDY: sobota 21. října (9-18) a neděle 22. října (9-17)

KDE: Střední škola polytechnická, Rooseveltova ulice, Olomouc

ZA KOLIK: Dospělí jednodenní 80 korun, dospělí dvoudenní 120 korun, studenti, senioři jednodenní 40 korun, studenti, senioři dvoudenní 60 korun, děti do 150 cm zdarma

PROČ PŘIJÍT: Velká prodejní výstava kreativních a výtvarných technik pro celou rodinu. Výtvarné dílničky a workshopy.

Aquatera na Floře

KDY: sobota 21. října (8-12 hodin)

KDE: Výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: dospělí 50 korun, děti, důchodci, studenti 30 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční velká burza akvaristů a teraristů. Akvarijní ryby, plazi, drobní savci, krmivo, rostliny a všechny možné potřeby pro akvaristiku a teraristiku. Chovatelská burza Aquatera na olomouckém výstavišti Flora, 29.1. 2022Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Hubertova jízda

KDY: sobota 21. října od 10 hodin

KDE: Drahlov, u střediska ZD

PROČ PŘIJÍT: Hubertova vyjížďka terénem, tradiční hon na lišku, parkur, hobby horsing pro děti. Od 19 hod závěrečné posezení s bohatou tombolou v hospůdce U Davida v Drahlově.

Hubertova jízda. Ilustrační foto.Zdroj: Zuzana Gabajová

Den otevřených dveří

KDY: sobota 21. října od 9 hodin

KDE: Zahradní centrum Florcenter, Olomouc

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si prohlédnout skleníky a podívat se na floristickou show se známým aranžerem Slávkem Rabušicem a následnou dražbu. Pro děti budou připravené tvořivé dílničky.

PROSTĚJOVSKO

Halloweenský lampionový průvod

KDY: pátek 20. října, od 15 hodin do 22 hodin

KDE: Občerstvení Kozenky, Prostějov – Krasice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Svítící lampiony, dýně a hudba. Halloweenský lampionový průvod se začarovanou stezkou odvahy, si užijí děti u krasického rybníka. Čeká je světýlkový průvod okolo rybníka, dlabání dýní nebo kapela No Problem. Vyhodnocena bude nejoriginálnější dýně. Dlabat mohou rodinné týmy i jednotlivci. Každý si může donést vlastní dýni nebo při předchozí objednávce lze přímo na místě zakoupit za 50 korun. Dekorace fantazie budou vlastní.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Karel Pech

Tublatanka – Dobrí priatelia Tour

KDY: pátek 20. října, od 19 hodin

KDE: Společenský dům, Prostějov

ZA KOLIK: 890 korun, děti do 12 let 445 korun '

PROČ PŘIJÍT: Oslavy 40 letého výročí na scéně v podobě koncertního tour Dobrí priatelia rockové legendy Tublatanka se uskuteční i v Prostějově. Populární slovenská kapela, kterou proslavilo několik nesmrtelných hitů, se ve Společenském domě představí i s tuzemskou stálicí Argema. Populární slovenská skupina Tublatanka.Zdroj: Petr Tibitanzl

Zabíjačkové hody

KDY: sobota 21. října, od 10 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční lidová veselice s vůní ovaru a kvalitním hudebním doprovodem se chystá v sobotu na nádvoří Zámku Plumlov. Akci pořádá vyhlášený místní řezník Ivan Mirga - Řeznictví a Uzenářství Plumlov. V nabídce bude vařené maso z kotle, zabijačkové speciality, pečené prejty, klobásy nebo zabijačkové polévky. K dobré chuti zahraje Tomáš Somr s Romanem ´Pytlíkem´ Doleželem a skupinou Romantica. Pitný režim v podobě punče, svařáku nebo čaje zajistí KZ Plumlov.

Zabíjačkového dopoledne v Plumlově. 17.12. 2022Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Slavnostní otevření sokolovny

KDY: sobota 21. října, od 15 hodin

KDE: sokolovna, Vrchoslavice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nově zrekonstruované interiéry sokolovny ve Vrchoslavicích přivítají návštěvníky v sobotním odpoledni. Vystoupí soubor Vrchoslaváček a členové TJ Sokol Vrchoslavice. K poslechu zahraje na akustickou kytaru M. Kodýtek a večer bude diskotéka. Bohaté občerstvení v podobě gyrosu, pizzy nebo točeného piva je samozřejmostí.

HRANICKO A PŘEROVSKO

ABBA Chiquita Revival

KDY: pátek 20. října od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Na koncert kapely ABBA Chiquita Revival můžete vyrazit tento v pátek od 20 hodin do hranického Zámeckého klubu. Skupina ABBA Chiquita Revival byla založena v roce 2001. S velikou láskou a respektem k této nadčasové muzice byl založen revival, který se snaží dodnes prezentovat tuto krásnou hudbu a skvělou show na svých vystoupeních a koncertech.

40. Československý jazzový festival

KDY: pátek 20. a sobota 21. října od 19 hodin

KDE: Městský dům, Přerov

ZA KOLIK: 250 a 450 korun

PROČ PŘIJÍT: Jazzové dny pokračují také v pátek a sobotu.

pátek

Top Dream Company (CZ)

František Uhlíř (CZ) - Story of my Life - Music for Septet

Jeff Lorber Trio (USA) - Jimmy Haslip & Sonny Emory

sobota

BBC Borise Urbánka a hosté (CZ)

Academic Jazz Band „65“ (CZ)

Judith Hill & Band (USA)

Po koncertě se v předsálí můžete těšit na after party, na které vystoupí Michito Sanchez Collective. Československým jazzovým festivalem provede Aleš Benda, změna programu je vyhrazena. Top Dream Company.Zdroj: Miroslav Pásek

Za zrcadlem a ještě dál

KDY: sobota 21. a neděle 22. října

KDE: Stodola u Bečvy, Rybáře

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Chcete vidět, jaké to je vstoupit do světa fantazie, kde hranice neznají hranic, kde je všechno možné, kde to voní čajem, kávou a dobrotami? Kde je člověk jednou malý, jednou velký a neustále v údivu? Zajímalo by vás, jak to dopade, když se spojí Radka Kunovská (bodyart), Veronika Strnadlová (Stodola) a Standa Kubín (Archa)? Rádi byste dopřáli vašim smyslům zážitek, na který jen tak nezapomenou? Nenechte si ujít dvoudenní akci s názvem Za zrcadlem a ještě dál. Požitek pro vaše smysly se bude konat v sobotu 21. října od 11 do 18 hodin a Tajuplná akce se chystá na neděli 22. října od 11 do 17 hodin ve Stodole u Bečvy na Rybářích.

Program sobota

12.00 – 16.00 hodin – Dílnička Vyrob si zrcátko nebo magnet s motivy Alenky nebo vlastní. Pod taktovkou Elišky Frydrychové ze SVČ Domeček Valašské Meziříčí. Cena za výrobek 50 korun

17.00 hodin – Zuzana Velická – taneční vystoupení se světly

Program neděle

11.00 hodin – šperky JeVi ZeMě od Kateřiny Šustek – na prodej bude limitovaná edice k výstavě, ukázky výroby šperků

13.00 hodin – bodyart naživo – Radka Kunovská

14.45 a 15.30 hodin – hudební vystoupení – Jana Svěrkošová

Po oba dny se můžete těšit na tematické občerstvení, fotokoutek, stezka pro děti, třpytivé tetování.

Hranická rodačka Radka Kunovská je mistryní v malbě na tělo a obličej.Zdroj: Pavli Vera Ferdová

Petra Hapka: filmová hudba

KDY: sobota 21. a neděle 22. října od 17 hodin

KDE: Divadlo Stará střelnice, Hranice

ZA KOLIK: 100 korun, zlevněné 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Filmová hudba Petra Hapky zazní v sobotu i v neděli v rámci koncertu věnovanému ke 100. výročí založení ZUŠ Hranice. Společný hudební projekt ZUŠ Hranice a ZUŠ Antonína Dvořáka Lipník nad Bečvou.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Šumperský Džemfest nabídne Chinaski i Radečky

KDY: pátek 20. října od 17.30 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: v předprodeji 499 korun

PROČ PŘIJÍT: Oblíbený Džemfest, který se už 23 let koná v říjnu v Šumperku, si letos připravil nabitý hlavní program i zajímavé doprovodné akce. Novinkou je večer v kině Oko věnovaný tělesnému i duševnímu zdraví. Festival vyvrcholí v pátek 20. října v šumperském kulturáku, kde vystoupí kapely Chinaski a O5 a Radeček.V bohatém programu se dále představí úspěšný zpěvák Marcell s jeho All star bandem nabitým špičkovými muzikanty, jako je například ex bubeník Mandrage Matyáš Vondra nebo přední producent a kytarista Fiedlerski. Na Džemfestu navíc dostanou šanci i talentovaní mladí umělci, kteří uspěli ve vyhledávací soutěži Objev roku Radia Haná. Těšit se můžete na absolutního vítěze kapelu The Middle Of The Sandwich.

Chinaski.Zdroj: Pavel Sojka

Mezinárodní den archeologie

KDY: sobota 21. října, 9 – 16 hodin

KDE: Muzeum Mohelnice

ZA KOLIK: 50 korun, děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: U příležitosti Mezinárodního dne archeologie, který je oslavou archeologie a nadšení z objevování, pořádá Vlastivědné muzeum v Šumperku opět program pro rodiny s dětmi, školy, školky i jiné zájemce. Tentokrát se bude v sobotu konat v prostorách Muzea Mohelnice. Přijďte si k nám vyzkoušet, jaký byl život v pravěku a co bylo pro naše předky denním chlebem. V prostorách Muzea Mohelnice budete moci zkusit, jak se na ohništi pekly placky, otestovat svou zručnost při mletí mouky, zjistit, jak náročné bylo vyrobit jednoduchý kamenný nástroj, a mnoho dalšího. K tomu všemu budou probíhat komentované prohlídky stálé expozice Pravěk Mohelnicka, které povede archeolog našeho muzea.

Swingová tančírna v Tančírně

KDY: neděle 22. října od 15 hodin

KDE: Tančírna v Račím údolí u Javorníku

ZA KOLIK: 123 korun v předprodeji, 200 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Už jste o ní slyšeli? O Tančírně? Přinášíme vám příběh, který se psal před více než sto lety… Od nepaměti vedla Račím údolím solná stezka. Dějiny kraje se jako stopy soumarů otiskovaly do kopců svírajících horskou bystřinu. Podél ní mířili kupci k horskému sedlu pod Černým vrchem. Pojďte a odkryjte tyto tajemné příběhy pohledem chlapce, který tu kdysi žil. Chlapcem, který byl vnukem stavitele Tančírny. Pojďte a „protančete“ s ním malebný kout Rychlebských hor… Přijďte zažít tančírnu v Tančírně! Budete si moct zatančit v rytmu blues & swing, nebo si jen poslechnout vystoupení kapely AV Blues & Swing.

Tančírna v Račím údolí u Javorníku.Zdroj: Deník / Petr Krňávek