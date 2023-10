Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

OLOMOUCKO

Šantovka slaví

KDY: sobota 14. října, 10-22 hodon

KDE: Galerie Šantovka a plocha před obchodním centrem (hudební program)

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oslavy 10. narozenin Galerie Šantovka zvou na pestrý hudební program i spoustu atrakcí, vystoupení a nevšední zábavy. Na ploše před obchodním centrem zahrají mimo jiné Lake Malawi, Adam Mišík či kapela O5 a Radeček. K vidění tam bude i laser show, v pauzách to rozjede DJ a po celý den bude k dispozici Šantovka chill out zóna. Uvnitř nákupní galerie si bude možné užít simulátory dopravních letadel či F1, fashion & dance performance, akrobatická vystoupení, interaktivní hrací zónu či světelnou show.

Neon Run

KDY: pátek 13. října, start v 19 hodin

KDE: Výstaviště Flora Olomouc, Smetanovy a Čechovy sady, start u pavilonu Flora

ZA KOLIK: startovné na místě 700 korun dospělí, 400 korun děti

Výlov Šumvaldského rybníka

KDY: pátek 13. - neděle 15. října

KDE: rybník v Šumvaldu u Uničova

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Podzimní výlov Šumvaldského rybníka zve na nevšední atmosféru, rybí speciality i bohatou rybí tombolu. Možnost zakoupení živých ryb (kapr, amur, sumec, štika, pstruh, tolstolobik). K poslechu bude hrát živá hudba Karamel Music.

Otevřené hasičské stanice

KDY: pátek 13. října, od 9 do 12 a od 13 do 17.30 hodin

KDE: hasičské stanice v Olomouci, Litovli, Šternberku a Uničově

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Posadit se do kabiny hasičské cisterny, vyzkoušet si zásahovou přilbu nebo dýchací přístroj a dozvědět se spoustu zajímavostí může každý, kdo v pátek 13. října přijde na některou z hasičských stanic v Olomouckém kraji. Ty otevřou dveře dětem i dospělým u příležitosti Dne požární bezpečnosti. Bude možné si prohlédnout zblízka stanici i techniku, někde budou k vidění také ukázky zásahů.

Exota Olomouc

KDY: pátek 13. - sobota 14. října (8-18 hodin), neděle 15. října (8-17 hodin)

KDE: Výstaviště Flora Olomouc

ZA KOLIK: dospělí 190 korun, děti 90 korun

PROČ PŘIJÍT: Do Olomouce se po pěti letech vrací populární výstava exotického ptactva. Předvede se na čtyři tisícovky exotických a často také vzácných ptáků, expozice zaplní kromě hlavního pavilonu A také další dva pavilony i Sbírkové skleníky.

Oktoberfest Chomout

KDY: sobota 14. října, 10-22 hodin

KDE: Pivovar Chomout, Olomouc-Chomoutov

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Podzimní bierfest v pivovaru Chomout. Těšit se můžete na chomoutovské ležáky (včetně jednoho speciálního) i svrchňáky do tupláku, vepřové speciality, preclíky, pálenky, pivní soutěže a pořádnej rokec od Old School Rock Band. Prohlídky pivovaru během celého odpoledne.

Night Run

KDY: sobota 14. října, 14 – 21 hodin, start hlavního běhu 19:15

KDE: Smetanovy a Čechovy sady, Olomouc

ZA KOLIK: startovné: hlavní závod 700 korun, family run 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Největší běžecká akce na Výstavišti Flora, které se každý rok účastní okolo dvou tisíc běžců. Olomouckými parky se od odpoledne až do noci poběží několik závodů: NN Night Run na 10 km, KPMG štafeta 2x5km, Avon běh za zdravá prsa na 5 km, dětské závody Kids Cup či nezávodní Nutrend Family Run. Čelovky na noční závod povinné!

Podzimní mlsání na hradě

KDY: sobota 14. října, 10-15 hodin

KDE: Hrad Šternberk

ZA KOLIK: plné vstupné 260 korun, snížené 210 korun, děti do 17 let – 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Gurmánský festival na šternberském hradě. Degustace jídel v exkluzivním prostoru Lichtenštejnská kuchyně. Všechny pokrmy budou inspirované kuchařskou knihou „Dobrá kuchařka českých šlechticů a měšťanů od gotiky po baroko“. V ceně jsou zahrnuté kostýmované prohlídky celého hradu a ochutnávky vybraných jídel.

PROSTĚJOVSKO

Módní přehlídka

KDY: pátek 13. října, od 19 hodin

KDE: Kino Oko, Němčice nad Hanou

ZA KOLIK: 190 korun

PROČ PŘIJÍT: Krásné róby, pohledné dámy a urostlí chlapi. Modelové a modelky předvedou na molu v němčickém kině kolekce regionálních návrhářů. Moderátorem večera je Libor Čada.

Den regionální železnice

KDY: sobota 14. října, od 9 do 17 hodin

KDE: železniční stanice, Čelechovice na Hané

ZA KOLIK: zdarma, jízdné dle platného ceníku

LHK Jestřábi Prostějov - HC RT Torax Poruba

KDY: sobota 14. října, od 17 hodin

KDE: Zimní stadion, Prostějov

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Třaskavý hokejový duel dvou špičkových celků Chance ligy. Prostějovští Jestřábi přivítají vedoucí tým soutěže z Ostravy. Oba celky se vezou na vítězné vlně a vzájemný souboj slibuje vrcholný sportovní zážitek.

Halloween na zámku

KDY: sobota 14. října, od 13 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

Indiánské války

KDY: neděle 15. října, od 11 hodin

KDE: Zámecký park, Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Pravá nefalšovaná koloniální bitva v podání skupin milovníků válečné historie. Po bitvě budou mít návštěvníci možnost nahlédnout do vojenského ležení.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Otevřené hasičské stanice

KDY: pátek 13. října, od 9 do 12 a od 13 do 17.30 hodin

KDE: hasičské stanice v Přerově, Lipníku nad Bečvou, Hranice a Kojetín

ZA KOLIK: vstup zdarma

Podzimní farmářské trhy

KDY: sobota 14. října od 9 do 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Podzimní slavnost

KDY: sobota 14. října od 13 do 17 hodin

KDE: Skautská přírodní zahrada, Hranice

ZA KOLIK: vstupné je dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Podzimní slavnost se uskuteční tuto sobotu ve Skautské přírodní zahradě (vstup z ulice Zborovská). Na program je moštování, hadi na ohni, podzimní tvoření, pohybové aktivity pro malé i velké, malování pro děti na obličej, pletení květinových věnečků a mnohé další.

Koncert dechových orchestrů

KDY: sobota 14. října od 16.30 hodin

KDE: Sokolovna, Hranice

ZA KOLIK: vstupné je dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Koncert dechových orchestrů věnovaný ke 100. výročí založení ZUŠ Hranice, v pořadí již 15. ročník, se koná v Sokolovně Hranice. Účinkují Dechový orchestr ZUŠ Hranice a Lašský dechový orchestr. Jako host vystoupí Ústřední hudba Armády ČR.

Strašidlácké hrátky

KDY: sobota 14. října od 19.15 hodin

KDE: Laguna, Bašta U Dokládalů, Přerov

PROČ PŘIJÍT: Na noční lampiónový pochod za strašidly se můžete těšit už tuto sobotu. Start je mezi 19.15 až 20. hodinou. Na svícení si přineste lampiony, baterky strašidla rádi nemají. Bohaté občerstvení je zajištěno, bude i možnost opéct si buřtů na ohni.

Slavnostní výlov Hradeckého rybníka

KDY: sobota 14. a neděle 15. října od 8.30 hodin

KDE: hráz Hradeckého rybníka, Tovačov

PROČ PŘIJÍT: Ochutnávka rybích specialit, prodej živých ryb či atrakce pro děti. To vše čeká tento víkend návštěvníky tradičního výlovu Hradeckého rybníka v Tovačově. K poslechu zahrají Šediváci. Pro zájemce bude zpřístupněn tovačovský zámek k prohlídce od 9 do 16.30 hodin.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Fashion charity Night v Resortu Sobotín

KDY: sobota 14. října od 17 hodin

KDE: Resort Sobotín

ZA KOLIK: 490 korun (v ceně welcome drink)

PROČ PŘIJÍT: Přijďte do Sobotína na charitativní módní přehlídku, kterou vás jako moderátor provede Braňo Polák. Můžete se těšit na společenské a svatební šaty od Hanell Bridal, na trendy oblečení v duchu minimalismu od Contractor a v neposlední řadě i na kolekci Děti dětem. Dále se můžete těšit na vystoupení zpěvačky Valerie Kaňové. Veškerý výtěžek z módní přehlídky bude věnován Janu Kuňákovi.

Jazz in Hall nabídne Monkey Business nebo Martina Chodúra

KDY: pátek 13. října a sobota 14. října vždy od 19.30 hodin

KDE: Zábřeh - sklepení zámku, tenisová hala

ZA KOLIK: sobotní večer 390 korun v předprodeji a 450 Kč na místě, páteční večer 190 korun

PROČ PŘIJÍT: Druhý říjnový víkend v Zábřeze patří festivalu Jazz in Hall. Devatenáctý ročník jazzově laděné akce představí, jak je zvykem, zajímavé hudební hosty v prostorách zámeckého sklepení nebo tenisové haly. Letos láká na pop/funky kapelu Monkey Business s frontmanem Matějem Ruppertem a zpěvačkou Terezou Černochovou nebo zpěváka Martina Chodúra, který vystoupí s domácím Moravia Big Bandem.

Do Mohelnice se sjedou špičkové modelky i návrháři

KDY: pátek 13. října od 19.30 hodin

KDE: DK Mohelnice

ZA KOLIK: 370 korun, 350 korun, 270 korun na stání

PROČ PŘIJÍT: Zveme Vás na 53. autorskou módní přehlídku. Již tradičně zde Luděk Hanák představí svou novou kolekci. Jeho hosty budou přední módní návrháři Sandra Mark, Iveta Řádková, Yvona Leitner, Petr Kalouda, Pavel Jevula, Martin Čapek a přední modelky. Módní přehlídky TOP STYL jsou ojedinělé svou atmosférou, která je neopakovatelná. Od samého vzniku módních přehlídek TOP STYL se stalo samozřejmostí prezentovat tvorbu předních módních návrhářů, kterou navštěvují diváci, agentury a hosté prakticky z celé republiky, a co je důležité, rádi se na každou další akci znovu vracejí. Večerem bude provázet Jan Čenský.

