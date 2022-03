Desítky vystavovatelů, módní přehlídky, bohatý doprovodný program. Spousta svatební inspirace na nějvětším svatebním veletrhu v Olomouckém Zlínském kraji Svatba nanečsito v OC Šantovka. Představí se svatební a společenské salóny a agentury, butiky, kadeřnictví, kosmetická studia, kameramani, fotografové, hudebníci a DJ, cukráři a dortaři, restaurace,cateringové firmy a vinaři. Odborníci lidem představí svatební oznámení, snubní prsteny, svatební dekorace a doplňky včetně naaranžovaných tabulí, ohňostrojů, květinovou výzdobu či automobily.

Masopust ve Velké Bystřici

KDY: sobota 26. února od 10 do 15 hodin

KDE: Zámecké náměstí, Velká Bystřice

ZA KOLIK: vstup zdarma



Po dvouleté pauze ožije Velká Byytřice opět tradičním masopustním veselím. Na programu je ukázka zabijačky, vystoupení, kejklíři, prodej studených zabijačkových specialit, prodej "prdelačky" a masa z kotle, na příchozí budou čekat mimo jiné masopustní koblihy a koláče, pivo TVARG a bystřické Tvargle. Ve 12 hodin vyrazí městečkem průvod maškar.

Dětský karneval na ledě

KDY: neděle 27. února od 15 do 16.30 hodin

KDE: kluziště v Hlubočkách

ZA KOLIK: vstupné děti 20 korun, dospělí 40 korun

Konec února je také spojen s uzavřením umělého kluziště v Hlubočkách. Přijďte si v neděli 27. února od 15 hodin společně s dětmi zabruslit na toto kluziště, kde bude připravený i doprovodný program a bohaté občerstvení.

Deep purple koberec band

KDY: sobota 26. února od 20 hodin

KDE: Bounty Rock Cafe, Hálkova 2, Olomouc

ZA KOLIK: 150 korun



Deep Purple revival je jedním z prvních profesionálních revivalů v České republice. Kapela koncertuje nejen po celém Česku, ale i v Německu, Belgii, Rakousku, Itálii, Polsku a Slovensku. Přijďte si poslechnout jejich rockový nářez do Bounty Rock Cafe v sobotu 26. února v 20 hodin.

Nedotknutelní

KDY: neděle 27. února v 16 hodin

KDE: Moravské divadlo Olomouc

ZA KOLIK: od 160 korun do 300 korun

Příběh vychází ze skutečného života Philippa di Borgi. Vše se odehrává v Paříži, kde si ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe vybere za svého nového opatrovníka energického mladíka marockého původu, kterého právě pustili z vězení, v němž strávil šest měsíců.

Still – Nepřetržitý vývoj

KDY: do neděle 27. února

KDE: Vlastivědné muzeum Olomouc, náměstí Republiky 5, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Již pouze do neděle 27. února bude k vidění v olomouckém Vlastivědném muzeu výstava Still – Nepřetržitý vývoj. Na výstavě, která je průřezem tvorbou olomoucké ilustrátorky a malířky Karolíny Wellartové, si můžeme prohlédnout ilustrace ze světa zvířat a biologické studie.

PROSTĚJOVSKO

Masopust v Prostějově

KDY: sobota 26. února od 10 do 16 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

Na jednodenní lidovou akci se můžeme těšit v sobotu 26. února od 10 do 16 hodin v Prostějově na náměstí. Na akci s masopustními maskami, písničkami, lidovou zabijačkou, komorním jarmarkem a řeznickými krámky bude hezky veselo!

Rock Na Rybníčku

KDY: pátek 25. února od 18 hodin

KDE: Na Rybníčku, Říční-Vrahovice

ZA KOLIK: 50 korun



Na Rybníčku vám zahraje letos poprvé známa prostějovská skupina Kokeno v zateplené a vyhřívané budově. Dakší rockovou nálož naloží návštěvníkům formace Pozitiv Rock. Přijďte si užit další skvělý rockový večer a pobavit se.

Jiřinkový koncert

KDY: neděle 27. února v 15 hodin

KDE: zámek Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

První akce letošního roku na zámku Čechy pod Kosířem nese název Jiřinkový koncert. V neděli 27. února se místní prostory rozezní melodiemi od Mozarta, Schuberta nebo Janáčka. Na klavír bude hrát Vendula Urbanové a zpívat bude Lucie Laubová.

Jak jsem vyhrál válku

KDY: čtvrtek 24. února od 19 hodin

KDE: Městské divadlo, Prostějov

ZA KOLIK: 340 až 390 korun



Příběh vojáka Ernesta Goodbodyho, který se svérázně potýká s mašinérií armády. Svým naivním a poctivým přístupem ke všemu a všem uvádí v šílenství ty, kteří v rozkazech a drilu nalezli smysl svého života. Hrají Aleš Háma, Jan Konečný, Monika Timková, Daniela Šišková ad.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Masopust

KDY: sobota 26. února od 9 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Přerov

Předání masopustniho práva se na radnici uskuteční v 9 hodin. Pak se růvod masek vydá městem a na zámek. Do průvodu podle ní vyrazí kolem pětadvaceti masek a chybět nebudou ani ty tradiční - kromě medvěda nebo stárka se stárkou je to třeba bába s nůší, slamák, policajt, kominík nebo cikán s cikánkou. Jako maska se může přidat kdokoliv.

Masopust v Přerově 2020Zdroj: Deník/Jana Obšnajdrová

Vodění medvěda

KDY: sobota 26. února ve 12 hodin

KDE: od sokolovny, Brodek u Přerova



Maškary s medvědem vyrazí už tuto sobotu v pravé poledne od sokolovny v Brodku u Přerova. Medvědářská společnost se těší na vaši účast, každá maska vítaná.

Latino Dance a Movie Dance

KDY: sobota 26. února od 10.30 hodin

KDE: Fit klub v zrcadlovém sále, Přerov

ZA KOLIK: 150 korun

Tančit bude profesionální choreograf, tanečník, trenér a instruktor skupinových lekcí Vojta Lacko z Prahy, jednorázový vstup činí 150 korun a stačí se jen přihlásit formou smsky na 774 387 621.

O Koblížkovi

KDY: sobota 26. února od 15 hodin

KDE: Koncertní sál, Zámecká ulice, Hranice

ZA KOLIK: 100 korun v předprodeji, 150 korun na místě



Pohádka, kterou Divadlo Silesia pro děti připravilo, nese název O Koblížkovi. Na téma pohádky o Koblížkovi, který uteče dědečkovi, zajíci, vlkovi, medvědovi, aby pak osudově naletěl chytré lišce, nabízí další motivy ze známých pohádek. Inscenace kombinuje činoherní a loutkové herectví. Navíc nabízí interaktivní prvky, a tak se dětský divák stává součástí děje. Inscenace je vytvořena jako pohádkový muzikál.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Dětský maškarní karneval

KDY: neděle 27. února od 15 hodin

KDE: Dům kultury Mohelnice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Letošní dětský karneval v Mohelnici se bude nést v duchu superhrdinů! Vyberte si svého oblíbeného superhrdinu, ať už spidermana, batmana nebo Kapitána Ameriku, sežeňte kostým a vyrazte na maškarní, které bude v neděli 27. února v Domu kultury Mohelnice. K zakousnutí bude i drobné občerstvení, a dokonce vystoupí i mažoretky ZUŠ Mohelnice.

Kapitán DEMO

KDY: pátek 25. února od 19.30

KDE: velký sál Domu kultury Šumperk

ZA KOLIK: v předprodeji 350 korun, v den konání 400 korun



Není větší potěšení, než pozitivní myšlení… zvlášť v téhle šílené době. Dorazte si naživo vychutnat hity jako Zlatíčka, ADHD nebo Řekni mámě, ať ti koupí Bentley. V pátek 25. února to od 19.30 na pódiu rozbalí Jiří Burian alias Kapitán DEMO i se svou velkolepou show. To si nemůžete nechat ujít!



LiStOVáNí.cz: Když panda tančí

KDY: neděle 27. února od 16 hodin

KDE: velký sál Domu kultury Šumperk

ZA KOLIK: 150 korun

Čekat pobavení od příběhu, kde hlavní hrdina ztratil milovanou ženu, jeho syn od té doby nepromluvil ani slovo, v práci dostal padáka a bez praxe nemůže dělat ani venčitele psů? Ano, nebojte! Začne totiž v parku tančit jako panda a přihlásí se do soutěže talentů. Podaří se Dannymu vyhrát hlavní cenu a získat zpět důvěru jediného syna, než mu zlotřilý domácí nechá zpřerážet kosti?

Na ostro

KDY: pátek 25. února od 19 hodin

KDE: Kulturní dům, Bludov

ZA KOLIK: v předprodeji 300 korun, na místě 350 korun



Představení přináší nejen mnoho vtipných scén, ale i nečekaný příběh lásky a překvapivý happy-end. Vkusně a nevulgárně zpracované „lechtivé“ téma uvádí Agentura Snů v české premiéře.