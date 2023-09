Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

Olomoucké vinné slavnosti na Dolním náměstí | Foto: Deník/František Berger

OLOMOUCKO

Olomoucké vinné slavnosti

KDY: pátek 29. (14-22 hodin) a sobota 30. září (10-22 hodin)

KDE: Dolní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční festival (nejen) pro milovníky vína, 30 vinařství včetně regionálních vinařů, soutěž o Krále burčáku, sýry z Nizozemí z našeho partnerského města Veenendaal, možnost ochutnat víno v kombinaci s čokoládou z Troubelic, bohatý doprovodný program. Vystoupí cimbálovka ze Slovácka, Kristyna, Weepin Wires, cimbálovka Hejčíňan, KJ Sax či Cimbal Hell Band.

Olomoucké vinné slavnosti na Dolní náměstíZdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Chomoutovský gulášfest

KDY: sobota 30. září (9-15 hhodin)

KDE: hřiště Sokol Chomoutov

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Soutěž ve vaření kotlíkových gulášů s degustací, pivem a dobrou zábavou. Zahraje kapela Barack Stage (od 11:30), od 15:30 fotbal Chomoutov – Pňovice.



Ilustrační fotoZdroj: Deník / Miroslav Fuchs

PROSTĚJOVSKO

Bezsoucitu fest

KDY: sobota 30. září, od 17 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Premiérový ročník hudebního festivalu Bezsoucitu fest je závěrečnou hudební akcí letošní sezony ve Žraloku. Do populárního kempu se sjedou v sobotu především příznivci nejtvrdší hudby. Postupně se představí kapely Bezsoucitu, Motörhead Czceh republic revival a ATD. Vstupné je dobrovolné a návštěvníci mohou zaparkovat své automobily zdarma přímo v areálu kempu.

Hudební festival završí v sobotu letošní sezonu v plumlovském kempu Žralok.Zdroj: Deník/VLP Externista

Okresní výstava ovoce a zeleniny

KDY: sobota 30. září až pondělí 2. října, od 10 hodin

KDE: Kulturní dům, Čelčice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Sál hýřící barvami podzimu, taková je tradiční výstava zahrádkářů z Prostějovska v kulturním domě Čelčice. Výpěstky ovoce, zeleniny či květin navíc krsáně aranžované, vždy pohladí duši i oko každého pěstitele. Návštěvníci se mohou těšit i na ukázky pletení košíků či tvarování bonsají. Výstava je přístupná široké veřejnosti v sobotu a neděli od 10 do 17 hodin. V pondělí pro školy od 9 hodin.



Prostějovští a čelčičtí zahrádkáři uspořádali Okresní výstavu, která hýřila barvami podzimu. 28.-30.9. 2019Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Svatováclavské slavnosti

KDY: čtvrtek 28. září až neděle 1. října

KDE: Městys Nezamyslice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Několikadenní oslavy patrona české země svatého Václava mají v Nezamyslicích dlouholetou tradici. Slavnosti zahájí ve čtvrtek mše svatá (10) a odpoledne se rozproudí v parku lidová veselice (15). V pátek čeká tradiční vinobraní se skupinou Fanny v sále sportovní haly. V sobotu se dění přesune do fotbalového areálu a vrcholem bude utkání starých pánů a výběrů mažoretů. Hlavní program je plánován na neděli, kdy se uskuteční hodový jarmark, vystoupení souborů nebo výstava drobného zvířectva. Vše vyvrcholí nedělním večerním divadelním představením Marie, dcera Kajetánova.

Dýňové slavnosti

KDY: sobota 30. září, neděle 1. října, od 10 hodin

KDE: Zahradní centrum Marciánová, Kostelec na Hané

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oblíbená podzimní zábava v zahradním centru u Marciánů, opět nabídne zábavu zvláště pro děti. Soutěže, malování na obličej, vyřezávání z dýní, je připraveno po oba víkendové dny od 10 do 18 hodin.



Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Michal Sobecký

Lov s dravými ptáky

KDY: sobota 30. září, neděle 1. října, od 8 hodin

KDE: Hradčany-Kobeřice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zažij kulturní dědictví lidstva v podobě lovu s dravými ptáky. Takové je motto víkendové akce v Hradčanech – Kobeřicích, které pořádá společnost Dotkni se křídel. Ukázky lovu dravých ptáků budou pro veřejnost denně od 8 hodin.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Jana Kopecká

HRANICKO A PŘEROVSKO

Rodinné bydlení a Josef Danda a jeho železniční stavby

KDY: pátek 29. září od 14 hodin, sobota 30. září od 14 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, hlavní nádraží, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Komentovaná prohlídka Rodinné bydlení začíná v pátek 29. září ve 14 hodin. Sraz zájemců je u kostela na Masarykově náměstí. Architekt Tomáš Pospěch seznámí s hranickými vilami postavenými od 19. století až do současnosti, které vytvořila řada významných architektů, ať už to je Arnošt Wiesner, manželé Oehlerovi, Karel Caivas, Lubomír Šlapeta, a další. Trasa upozorní na Weinbergerův dům, Spáčilovu a Tomancovu vilu, vily v Kropáčové ulici, Maruštíkovu vilu, vilu Králových, Fricovu vilu, Šumperák – dům rodiny Beránkových, Večerkův a Randýskův dům.

Cyklovýlet s názvem Josef Danda a jeho železniční stavby se uskuteční v sobotu 30. září od 14 hodin. Sraz cyklistů je u hlavního nádraží Hranice na Moravě. Prohlídka se bude věnovat stavbám jako je Hlavní nádraží Hranice na Moravě, stavědlo, dům pro železniční zaměstnance, stavědlo u lesnické školy, stavědlo u kempu, nádraží v Teplicích nad Bečvou, nádraží v Černotíně a ve Špičkách. Vytrvalci mohou pokračovat dál na Milotice a Hustopeče nad Bečvou. A ti nevytrvalejší přes Kladeruby, Komárovice, Všechovice, Malhotice a Opatovice zpátky do Hranic.

Významný český architekt Josef Danda (1906–1999) se stal předním odborníkem na železniční stavby. Na dráze z Hranic do Valašského Meziříčí a Vsetína zanechal 29 objektů, výpravny, čekárny, stavědlové věže, skladiště, vodárny, hradla a strážní domky.

Expend4bles: Postr4datelní a Tlapková patrola ve velkofilmu

KDY: pátek 29. a soboty 30. září od 20 hodin

KDE: Letní kino, Hranice

ZA KOLIK: 130 korun, 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Na akční thriller Expend4bles: Postr4datelní můžete vyrazit tento pátek do Letního kina v Hranicích. Vyzbrojeni všemi zbraněmi, které se jim dostanou do rukou, a schopnostmi je použít, jsou Expendables poslední obrannou linií světa a týmem, který je povolán, když jsou všechny ostatní možnosti mimo hru. Noví členové týmu s novými styly a taktikami však dají „čerstvé krvi“ zcela nový význam.

Oblíbenou animovanou komedii Tlapková patrola ve velkofilmu promítne hranické letní kino v sobotu. Cena vstupného je 140 korun. Když se přímo na Adventure City zřítí magický meteorit, získají pejsci z Tlapkové patroly superschopnosti, které je promění v mocné tlapky! Například nejmenší člence týmu, Skye, se díky novým schopnostem splní velký sen. Vše se ovšem zásadně zvrtne, když se zlému bývalému starostovi Humdingerovi podaří utéct z vězení. Společně s Victorií Vance, šílenou vědkyní, která je meteoritem přímo posedlá, se pokusí pejsky o jejich superschopnosti připravit ve snaze stát se superpadouchem.



Tlapková patrola míří znovu do kin.Zdroj: redakce

Tovačovské hody

KDY: pátek 29. září a sobota 30. září

KDE: Tovačov

PROČ PŘIJÍT: Bohatý kulturní program čeká na návštěvníky Tovačovských slavností, které pokračují i v pátek a sobotu. Na turnaj firem v nohejbale si můžete zajít v pátek v 8 hodin na multifunkční hřiště pod sportovní halou při příležitosti jeho otevření. Ve 20 hodin vystoupí v zámecké zahradě písničkář Honza Grebik a zahraje skupina Reflexy. Sobotní program začíná ve 13 hodin na městském hřbitově. Zde bude odhalen pomník Xavery Bělákové. Ve 14 hodin se na nádvoří zámku koná křest knihy Tovačovské zastavení a od 15 hodin zahraje cimbálová muzika z Velké nad Veličkou. Po celý víkend je od 10 do 17 hodin je zpřístupněn veřejnosti tovačovský zámek i věž, připravené budou prohlídky s květinovou výzdobou.

XX. Výstava Moravy a Slezska hospodářských a drobných zvířat

KDY: sobota 30. září, neděle 1. října

KDE: Výstaviště, Přerov

ZA KOLIK: sobota 200 korun, neděle 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Jubilejní 20. regionální výstava hospodářských zvířat s doprovodným programem pořádaná Českým svazem chovatelů se koná na přerovském výstavišti tento víkend. V rámci výstavy je připraven doprovodný program jako ukázky pletení z vlny, dojení krav, farmářské trhy. Vystoupí například kapely Rebellky, Forum a Argema. Na bohatý program se můžou těšit i děti, k videní budou ukázky zásahu hasičů, dále se můžete těšit na dětské soutěže a zábavné atrakce - skákací hrad, kolotoč a poníky.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Po stopách Řeků v Šumperku aneb Žijeme tu spolu již 75 let

KDY: sobota 30. září od 17 hodin

KDE: Vlastivědné muzeum v Šumperku

ZA KOLIK: plné vstupné 30 korun, snížené 20 korun, děti do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: V letošním roce si připomínáme 75. výročí příchodu Řeků do tehdejšího Československa. U této příležitosti budou moci Šumperané navštívit jedinečnou výstavu fotografií mapující život řecké komunity na Šumpersku. V sobotu 30. září od 17 hodin proběhne vernisáž, která celou výstavu zahájí a jejíž součástí bude přednáška o řecké emigraci v letech 1948/49 do Československa. Pozvání jako přednášející přijal Konstantinos Tsivos, uznávaný historik a akademik specializující se na současné řecké dějiny, řeckou komunitu v České republice a na reálie Řecka a Kypru.

Seniorům k jejich svátku zahraje Albatros

KDY: neděle 1. října od 14 hodin

KDE: Dům kultury, Zábřeh

ZA KOLIK: 70 korun

PROČ PŘIJÍT: Na první den měsíce října připadá každoročně Mezinárodní den seniorů, přijďte ho oslavit do zábřežského kulturáku. Čeká na vás taneční odpoledne určené nejen pro seniory, ale pro všechny, kteří mají rádi dobrou zábavu a hezké písničky. Populární melodie různých hudebních stylů nejen k tanci, ale i k poslechu pro všechny generace zahraje oblíbené Duo Albatros. A nebude chybět ani občerstvení.

Šumperské vinohraní

KDY: sobota 30. září od 9 hodin

KDE: Květinářství La Fiori, Šumperk

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V sobotu 30. září si pro vás nachystalo květinářství LaFiori Šumperské vinohraní aneb ochutnání jihu na severu. Můžete se těšit na kolotoče, stánkový prodej, malování na obličej, tvořící dílny a food-koutek. Na programu bude vystoupení TSK Jedlí, Divadlo Milana Šťastného, VOXEL&spol, Aneska&band, Cimbálka CML, KOFE-IN a mnoho dalších.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Miroslav Fuchs

Koncert Vídeň, Praha, Šumperk. Klášterní hudební slavnosti vrcholí

KDY: sobota 30. září od 19 hodin

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Letošní ročník festivalu Klášterní hudební slavnosti vyvrcholí na konci září koncertem s názvem Vídeň, Praha, Šumperk. Uskuteční se v šumperském divadle. Jeho obsah bude odkazovat k letošnímu festivalovému mottu Inspirace Vídní. Přehlídka má za sebou již šestnáct koncertů, začala v červnu a posluchačům vážnou hudbu přiblížila na několika místech na severu Olomouckého kraje i v okolních regionech. Závěrečný koncert festivalu nabídne program tematicky věnovaný skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi a českému současnému autorovi Ondřeji Kukalovi. Sólistkou večera bude naše nejlepší česká klarinetistka nastupující generace Anna Paulová.