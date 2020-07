Olomoucké vinné slavnosti

KDY: pátek 24. července od 14 hodin, sobota 25. července od 10 hodin

KDE: Dolní náměstí v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma

Oblíbené Olomoucké vinné slavnosti nabídnou i letos kvalitní vína z Moravy. Celkem 25 vinařství představí své produkty, ochutnat a zakoupit ale můžete také další regionální produkty i sýry z Nizozemska. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program včetně vystoupení cimbálových muzik, soutěží nebo tomboly.

Flamencový galavečer

KDY: pátek 24. července od 20.30

KDE: Reduta v Olomouci

ZA KOLIK: od 300 korun



Nejlepší umělci flamenkového žánru z Čech, Slovenska, Polska i Španělska se představí v Olomoucké Redutě v rámci celovečerní události Galavečer flamenca. Nepropásněte toto jedinečné hudebně-taneční představení, na kterém vystoupí hvězdy jako Virginia Delgado, Denisa di Gregorio, Zuzana Fujacová či Václav Graif. Vstupenky je možné koupit v předprodeji na ticketportal.cz nebo v olomouckém infocentru v podloubí radnice.

Rodinné odpoledne v Semaforu

KDY: pátek 24. července od 15 hodin

KDE: Centrum Semafor (rodinné hřiště u bazénu) v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi připravilo olomoucké Centrum Semafor. Od 15 hodin odstartují na dopravním hřišti u bazénu rodinné soutěže o ceny, koloběžkové závody jednotlivců i závody na šlapacích autech. Zúčastnit se můžete všech tří soutěží nebo pouze jedné z nich. Pro každého závodníka je připravena drobná odměna. Půjčovné je zdarma.

Chybět nebude ani technika a ukázky od Policie ČR, Městské policie Olomouc a Vojenské policie AČR i BESIPU. Přijede i Tým „Markétina dopravní výchova" z Liberce.

Hororová noc v Metropolu

KDY: pátek 24. července od 18 hodin

KDE: kino Metropol v Olomouci

ZA KOLIK: 250 korun celá noc, 100 korun jednotlivé filmy



Rádi se bojíte? Pak byste si neměli nechat ujít Hororovou noc v Metropolu, kde pro vás vybrali oblíbené hororové filmy, které jsou zárukou nezapomenutelné noci plné strachu. Čekají na vás psychopati, masoví vrazi, démoni a další monstra, z kterých vám stoupne hladina adrenalinu v krvi. Od 18 hodin se budou promítat filmy Neviditelný (2020), Sedm (1995), Constantine (2005), V zajetí démonů (2013) a Upgrade (2018). Prodej vstupenek na jednotlivé filmy bude probíhat až v den projekce.

Osmdesátková party

KDY: pátek 24. července od 20 hodin

KDE: Jack's Cowhouse Music Club v Daskabátě

ZA KOLIK: 175 korun



Užijte si koncertní seriál Back to the 80’s, který zavítá v pátek Cowhousu do Daskabátu. Příznivce legendárních maskovaných Kiss zaručeně nezklame nejsvěžejší český revival Kiss Czech company. Jejich show nepostrádá pyro-efekty, přesné repliky kostýmů i nástrojů a především precizní produkci všech známých hitů této kultovní kapely. Těšit

Večer ale rozhodně nezůstane bez autorské tvorby. Mladá a atraktivní hudební skupina Hairy Groupies v čele se zpěvačkou Jackie Daniel’s vám naservíruje nejen známé hity éry 80. let, ale i své originální songy pod rouškou tohoto hudebního žánru. Show plná energie, kvalitní hudby, pyrotechnických efektů a stylového oblečení nikoho nenechá dlouho sedět.

Akce se koná na venkovním podiu, v případě nepříznivého počasí se bude konat uvnitř klubu.

Netradiční prohlídky hradu Šternberk

KDY: sobota 25. července od 10 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: základní od 130 korun



Komentované prohlídky s restaurátorkami kachlových kamen proběhnou v sobotu na hradě Šternberk. Hrad, který vyniká mezi ostatními památkami svým bohatým a historický cenným mobiliářem se může pochlubit i souborem historických kachlových kamen, na kterých aktuálně probíhají restaurátorské práce. Sobotní prohlídky se zaměří právě na tyto umělecké skvosty.

Od odborníků se dozvíte zajímavé informace z praxe, získáte představu, co vše restaurování obnáší a uvidíte konkrétní výsledky práce restaurátorek přímo na mobiliáři hradu Šternberk. Restaurátorské práce se pomalu blíží ke svému konci. Z tohoto důvodu se jedná o pravděpodobně poslední příležitost, vidět unikátní proces obnovy kachlových kamen.

Rostlinný bazar

KDY: sobota 25. července od 12 hodin

KDE: letní kino v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



Navštivte Rostlinný bazar, který nabídne květiny i potřebné zahradnické dekorace. O hudební zážitek se postará Éter Kolektiv, o jídlo Plant-based Vegan Mňamky.

Desmod před Sklubem

KDY: sobota 25. července od 19 hodin

KDE: palouček před Sklubem v Olomouci

ZA KOLIK: 380 korun



Závěr července bude palouček patřit jedné z předních slovenských kapel. Desmod zahraje všechny své velké známé hity. Za dobu svého fungování vydali osm desek, tak mají rozhodně z čeho vybírat! Na konci letošního roku je čekají dva velké koncerty (jeden v Praze a druhý v Nitře), na kterých budou slavit dvacet let na hudební scéně. Užijte si koncert, který k létu neodmyslitelně patří. Areál bude otevřen od 16 hodin, koncert vypukne od 19.

Houslový koncert Lady Fedorové

KDY: neděle 26. července od 19 hodin

KDE: Mozarteum v Arcidiézním muzeu v Olomouci

ZA KOLIK: 100 korun



Poslechněte si houslový recitál z děl španělských a latinskoamerických autorů v podání houslistky Lady Fedorové a klavíristky Lucie Kaucké. Koncert se uskuteční v rámci multižánrového festivalu Colores.

Nordic Walking výšlap

KDY: sobota 25. července od 9.45

KDE: hospoda U Maci na Svatém Kopečku u Olomouce

ZA KOLIK: zdarma



Vyčistěte si hlavu na Nordic Walking výšlapu s prima partou lidí. Čeká vás trasa ze Svatého Kopečku na Fort Radíkov s možností prohlídky. Trasa bude dlouhá asi 7 kilometrů. Hole si můžete zdarma zapůjčit po domluvě na čísle 605 108 727 nebo prostřednictvím emailu senkio@seznam.cz.

Hanácké mistrovství ve sjezdu na tobogánu

KDY: sobota 25. července od 10 hodin

KDE: Aqapark v Olomouci



Desátý ročník oblíbeného mistrovství ve sjezdu na tobogánu je tady! Závodníci budou rozděleni podle věku do čtyř kategorií. Přijďte si užít den plný pohybu, soutěží a bezva doprovodného programu.

Koncert skupiny Fofrovanka i letní kino

KDY: pátek 24. července od 18 hodin

KDE: Zahrada Městského klubu Uničov

ZA KOLIK: zdarma



Poděkování všem, kteří během dvoutýdenní karantény zajišťovali nezbytný chod města, a to přímo hlasem starosty a frontmana kapely Fofrovanka Radka Vincoura. Dojde i na písničky na přání. Koncert uničovské Fofrovanky začne od 18 hodin.

Od 21 hodin naváže na hudební vystoupení letní kino. Promítat se bude česká komedie Vlastníci. Na obě akce je vstup zdarma.

Písařská dílna mnicha Jakuba

KDY: sobota 25. července od 13 hodin

KDE: muzeum vězeňství v Uničově

ZA KOLIK: 20 korun



Přijďte se v sobotu podívat do písařské dílny mnicha Jakuba v uničovském muzeu a vyrobte si deníček, vyzkoušejte psaní brky, pečetění voskem či iluminaci. Součástí jsou i komentované prohlídky, které budou probíhat od 13 do 17 hodin.

Šermířský mumraj

KDY: sobota 25. července od 10 hodin

KDE: resort Hrubá Voda



Zábavné odpoledne pro děti nabídne možnost výroby moučných placek, ukázky ručního tkaní, střelecký koutek i fotokoutek. Chybět nebude ani žonglování, kovárna, vyrábění z kůže, výroba náramků a náhrdelníků z korálků nebo misek. Na malé návštěvníky čeká také alchymie a ukázka výroby pochodní. Hudba i občerstvení jsou zajištěné.

Jumanji - další level na letňáku

KDY: pátek 24. července od 21 hodin

KDE: amfiteátr Na letním v Hlubočkách

ZA KOLIK: 40 korun, děti do 6 let zdarma



Obec Hlubočky zve do letního kina v Mariánském Údolí na promítání amerického akčního dobrodružného filmu Jumanji - další level. Amfiteátr bude otevřen půl hodiny před promítáním. Občerstvení je zajištěno. V případě nepříznivého počasí bude film promítnut v sobotu 25. července od 21 hodin.

Country Trusovská Rokle

KDY: sobota 25. července od 18 hodin

KDE: trusovické hřiště v Bohuňovicích

ZA KOLIK: 10 korun



Užijte si parádní country večer v Bohuňovicích! Sobootní večer bude patřit všem milovníkům a příznivcům country muziky. Na 6. ročníku zahrají skupiny Sešlost country Olomouc, CountryAll Olomouc a Samorost Olomouc. Dobroty z udírny a grilu budou zajištěny. Akci pořádá SDH Trusovice za podpory sponzorů.

Letní párty na koupališti

KDY: sobota 25. července od 14 hodin

KDE: koupaliště v Bělkovicích-Lašťanech

ZA KOLIK: zdarma, večerní párty 50 korun



Tanec, hry, skvělé jídlo a pití včetně letních drinků. To vše na vás čeká v sobotu od 14 hodin na Letní párty na koupališti v Bělkovicích-Lašťanech. Od 20 hodin zažijete pravou Havaj včetně alko i nealko míchaných drinků. O pořádnou dávku letních hitů se postará DJ Gajdy. Vstup na večerní akci je 50 korun. Chybět nebudou ani soutěže, burgery a dobroty z grilu.