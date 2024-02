Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

OLOMOUCKO

Ostatkê na Hané

KDY: sobota 3. února, 10-16 hodin

KDE: Hanácké muzeum v Příkazích

ZA KOLIK: dospělí 140 Kč, děti (6-15 let) 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Rej masek, muzika i dobroty v Hanáckém muzeu v přírodě. Kolem poledne z muzea vyrazí ostatková obchůzka směrem k radnici, kde se chystá předání ostatkového práva. Program nabídne dílničku pro děti, na prodej budou i zabijačkové speciality, budou se smažit boží milosti, závěr bude patřit tradičnímu obřadu, kterým je pochovávání basy. K dobré náladě přítomným zahraje Nákelanka. Masky mají vstup do areálu zdarma.

Vepřové hody

KDY: sobota 3. února, od 15 hodin

KDE: hřiště v Mladči

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Vepřové hody a domácí zabijačka na čerstvém vzduchu. Podávat se bude maso, tlačenka, kroupy, jelita, jitrnice, uzená krkovice, bůček, výpečky s chlebem i zabijačková polévka (porce za 10 Kč).

Ples fakultky

KDY: pátek 2. února, od 19.30 hodin

KDE: Pavilon A, Výstaviště Flora Olomouc

ZA KOLIK: 800 Kč (nutná rezervace předem)

PROČ PŘIJÍT: Reprezentační bál olomoucké fakultní nemocnice, večerem bude provázet herec a moderátor Jan Čenský a hudba kapely The People. Atraktivní doprovodný program, občerstvení v ceně vstupného.

PROSTĚJOVSKO

Stužkovací ples

KDY: pátek 2. února, od 19.30 hodin

KDE: Společenský dům, Prostějov

ZA KOLIK: 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Největší událost v podobě stužkovacího maturitního plesu pro studenty Střední zdravotnické školy Prostějov je tu. Maturitní stuhy obdrží žáci 4.A a 4.B tříd. K tanci a poslechu zahraje skupina Novios. Zajímavý program a bohatá tombola.

Střípky z historie

KDY: pátek 2. února, od 17 hodin

KDE: Komunitní centrum, Konice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Veřejné promítání dobových fotografií a povídání o minulých časech v Komunitním centru Konice. Přijďte pobesedovat a dozvědět se něco o historii městečka na severozápadě Prostějovska.

Vepřové hody

KDY: sobota 3. února, od 10 hodin

KDE: Komenského náměstí, Němčice nad Hanou

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kouřící kotle, jitrnice jaké svět neviděl a hudba k tomu. Oblíbená únorová lidová veselice v podobě Vepřových hodů ovládne centrum Němčic nad Hanou. V nabídce budou tradiční zabijačkové delikatesy – prdelačka, sádlo, nebo ovárek. K dobré chuti bude hrát kapela Markovanka.

Dětský karneval

KDY: sobota 3. února, od 14 hodin

KDE: Kulturní dům, Smržice

ZA KOLIK: 50 korun dospělí, 25 korun děti

Dětský karneval

KDY: neděle 4. února, od 15 hodin

KDE: sokolovna, Určice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční dětský karneval rozjásá v neděli určickou sokolovnu. Těšit se můžete na veselou show Animáků, spoustu soutěží, hudbu a tanec. Bohaté občerstvení a tombola jsou samozřejmostí.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Vodění medvěda

KDY: sobota 3. února od 8.45 hodin

KDE: sraz před Osadním výborem, Drahotuše

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Vodění medvěda letos se v Drahotuších koná první únorovou sobotu. Sraz masek před budovou Osadního výboru v Drahotuších je od 8.45 hodin. V 9 hodin bude předání masopustního práva a poté začátek průvodu masek. Doprovázet bude kapela Hraničáci.

Vodění medvěda

KDY: sobota 3. února od 8.30 hodin

KDE: sraz u hasičské zbrojnice, Skalička

Retro taneční zábava

KDY: sobota 3. února od 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Na retro taneční zábavu můžete vyrazit v sobotu do hranického Zámeckého klubu. Vydejte se na cestu do minulosti, kdy rytmus 80. a 90. let ovládal parkety a styl byl jedinečný. Oblečte se do retro šatů a vytvořte skvělou atmosféru plnou nostalgie. Za mixážním pultem bude DJ Milan.

Společenský ples

KDY: sobota 3. února od 20 hodin

KDE: Sokolovna, Dřevohostice

ZA KOLIK: 150 korun

Zahrádkářský ples

KDY: sobota 3. února od 20 hodin

KDE: Kulturní dům, Horní Moštěnice

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Na Zahrádkářský ples můžete vyrazit v sobotu 3. února od 20 hodin do kulturního domu v Horních Moštěnicích. K tanci a poslechu zahraje skupina Groove Harmony, v programu je připraveno taneční vystoupení, občerstvení je zajištěn.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Lenka Dusilová

KDY: sobota 3. února od 19 hodin

KDE: kino Retro, Zábřeh

ZA KOLIK: v předprodeji 290 Kč, v den akce 390 Kč

PROČ PŘIJÍT: Koncert výjimečné osobnosti české hudební scény nabídne zábřežské kino Retro v sobotu 3. února. Vystoupí zde na sólovém koncertu devítinásobná držitelka hudebních cen Anděl Lenka Dusilová. Ta patřila na přelomu milénia ke skutečným hvězdám českého poprockového mainstreamu. Ze středního proudu hudební zábavy se ale v letech osobního zrání rozhodla odejít k vrstevnatějšímu stylu. „Stal se z ní mimořádný úkaz naší hudební scény, kdy z pozice rockové a popové hvězdy putuje k osobnímu vyjádření. V posledních letech bylo možné Lenku vídat na pódiích sólo a experimentující – s kytarami, looperem, samplerem, syntezátorem a hlasem jako nástrojem,“ popisuje umělecký vývoj zpěvačky, která pro svůj nezaměnitelný vokál bývá hostem na řadě desek i koncertů předních muzikantů, produkční Zábřežské kulturní Vratislav Jarmar.

XI. Petrovský ples

KDY: pátek 2. února od 19 hodin

KDE: Dům kultury Rapotín

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Obec Petrov nad Desnou vás již tento pátek zve na XI. Petrovský ples. K tanci bude hrát kapela Fantasy a bude zajištěn plný bar a bohaté občerstvení. Dále se můžete těšit na štědrou tombolu, fotokoutek, barmanskou show a také na taneční vystoupení Folí de la Fúl.

Tečky kam se podíváš v oranžerii v Bludově

KDY: sobota 3. února od 17 hodin

KDE: Prostory Zámecké oranžerie Bludov – kavárna

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Vernisáž výstavy Lenky Linhartové z Dubicka s názvem Tečky kam se podíváš. Jde o první výstavu výtvarných prací této autorky. Lenka Linhartová chtěla fotografovat a malovat již od dětství. Čas však přišel až po těžké nemoci, kdy si uvědomila svou potřebu a přání realizovat se a začít pečovat o svůj talent výtvarníka a fotografa. Má za sebou několik výstav fotografií. Tentokráte představí techniku Dot Painting – tečkování, ve které dosáhla dokonalosti. Její práce zdobí například radnici v Mohelnici nebo soukromé sbírky. Její velkoformátové tečkované mandaly na dřevě vás ohromí svou symetrickou dokonalostí a pocítíte jistě i relaxační účinky. Přijďte se přesvědčit!

