Adventní víkend na náplavce

KDY: pátek 8. - neděle 10. prosince

KDE: náplavka na nábřeží Josefa Jařaba, Olomouc

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Premiérové vánoční trhy na náplavce se stánky a lákavým programem vyvrcholí druhý adventní víkend. V pátek tam zahraje harmonikářka Tereza Kniežová (od 16 hod) a Cimball Hell Band (18h). Sobotní program začne v 15 hodin pohádkou O zlatém prasátku, poté vystoupí pěvecký soubor Bobule. Od 17 hodin to u Moravy rozjede Pražský výběr tribute s hity legendární kapely, od 18 hodin pak zahraje Matěj Plíhal. V neděli budou na náplavce řádit děsiví čerti Krampusáci (od 16 hod) a program uzavře koncert Sugar spice holding company (18h).

Vánoční trhy na olomoucké náplavce začaly, 5. prosince 2023Zdroj: Deník/Magda Vránová

Olympic na Floře KDY: sobota 9. prosince (20 hod) KDE: Výstaviště Flora Olomouc ZA KOLIK: 790 Kč PROČ PŘIJÍT: Velký vánoční koncert nestárnoucí legendy české hudební scény, která slaví 60 let. Na olomouckém výstavišti zazní největší hity kapely v programu nazvaném Olympic 60, 1963 - 2023 … vlak, co nikde nestaví!

Vánoční trhy v Olomouci

KDY: pátek 8. - neděle 10. prosince

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Páteční program na Vánočních trzích na Horním náměstí v Olomouci zahájí koncert kapely Fleret (17h), od 19 hodin pak zahraje Triangl band. V sobotu si v kouzelně nazdobeném centru můžete užít Gastro show Pavly Krmelové, šéfcukrářky restaurace Perk v Šumperku (od 15 hodin), v neděli jsou pak na podiu na programu dvě pohádky Divadla Tramtarie: Terezka a kouzelné autíčko (od 11 hod) a O popleteném kouzelníkovi (od 15 hod).

Z koncertu kapely Fleret.Zdroj: Zdeněk Hejduk

Vánoční bleší trhy na zámku

KDY: sobota 9. prosince, od 13 hodin

KDE: Zámek Ptení

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Trošku netypické vánoční trhy. Kdo má doma nepotřebné věci může je zkusit prodat, třeba ještě poslouží a někoho potěší. Věci můžete i směnit za věci takzvaný swap. Vánoční atmosféru podpoří prodej svařáku a teplé medoviny. Po ukončení prodeje začne after-párty s reprodukovanou hudbou. Přespolní mají možnost na zámku přenocovat, ale je to spíše pro otrlé povahy. Vystavující i účinkující mají vstupné dobrovolné, na podporu zámku.

Putování adventem

KDY: sobota a neděle 9. a 10. prosince, od 14 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: dospělí 150 korun, děti do 14 let 80 korun, studenti a senioři 120 korun

PROČ PŘIJÍT: Tematicky laděné adventní prohlídky plumlovského zámku zaměřené na období adventu v dávných dobách. Co se děje na zámku když dorazí hraběcí rodina? Jaké jsou tradice a zvyky z dob našich prababiček, na které by se nemělo zapomenout? To vše uvidíte na zámku v podání dobově oblečených průvodců.

Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Lukáš Horák