OLOMOUCKO

Hanácké Benátky

KDY: sobota 10. června, od 10 hodin (park), od 12 hodin (náměstí)

KDE: náměstí Přemysla Otakara, park Míru, Litovel

ZA KOLIK: dospělí a děti od 11 let 250 korun v předprodeji / na místě 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Populární městský festival v Litovli. Na náměstí vystoupí Pavel Callta, poprocková kapela Crossband, slovenští rockeři Desmond či zpěvačka Monika Absolonová. Večerním vyvrcholením pak bude roztančený nářez kapely Monkey Business (od 20:30). V parku Míru zábava pro děti: hry, interaktivní klaunský program, minizoo, loutkové divadelní pohádky, tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty, lunapark a mnoho dalšího.

Monkey BusinessZdroj: Pavel Sojka

Otevření olomoucké náplavky

KDY: sobota 10. června, od 10 do 21.30 hodin

KDE: náplavka u řeky Moravy v Olomouci, mezi mosty v Masarykově a Komenského ulici

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Premiéra oživení olomoucké náplavky s celodenní zábavou. Na příchozí čeká program pro děti, pianothéka Richarda Pogody a vystoupení kapel Hangover, Sugar snd Spice Holding Company, Všude jinde vyprodáno a Lina Karo music. Plavby ololodí, námořnické dílničky pro děti a občerstvení.

Olomoucká náplavka. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Daniela Tauberová





Olomoucká náplavka otevírá, u řeky budou hrát kapely. Tady je program

Retro Music Festival

KDY: sobota 10. června, od 14 hodin

KDE: Korunní pevnůstka Olomouc

ZA KOLIK: dospělí od 990 korun

PROČ PŘIJÍT: Velká celodenní párty s hudebními hvězdami „devadesátek“ naživo. Na podiu to rozjede například Verona, Lunetic, Rednex i světová diskotéková legenda Twenty 4 Seven. Den plný zábavy, skvělá vystoupení, osvěžující drinky, jídla z vyhlášených foodtrucků.

RednexZdroj: repro DENÍK

Velká devadesátková párty v Olomouci. Pevnůstku roztančí Retro Music Festival

Dětský den na Hradisku

KDY: sobota 10. června, od 14 hodin

KDE: zahrada Klášterního Hradiska, Vojenská nemocnice Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Spousta zábavy pro malé i velké, bohaté občerstvení. Oblíbené nafukovací atrakce, tvořivé dílničky, exhibice hasičů s pěnivým překvapením pro všechny. Akci pořádá nadační fond Život tady a teď a nebude chybět ani oblíbený dobročinný bazárek.

Latino Fest

KDY: sobota 10. června od 11 do 22 hodin

KDE: OpenWine Garden, ul. Na Střelnici, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: vystoupení latinskoamerické hudební skupiny, taneční workshop s Doris Martinez, salsa party s DJ Alešem, samba show se Zulay Fonseca. Degustace vín, latinskoamerické koktejlové speciality, tematické tapas. Ukázka jihoamerických řemesel, expozice fotografií z Amazonie. Malování a zábava pro děti.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Radka Doležalová

Víkend starých řemesel

KDY: sobota 10. června, 10 - 18 hodin, neděle 11. června, 10 – 16 hodin

KDE: Olomoucký Fort XIII Nová Ulice (za aquaparkem)

ZA KOLIK: děti 6 - 15 let 50 korun / dospělý 150 korun/ senior nad 65 let 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Pestrý program pro malé a velké všechny fanoušky historie. Živá hudba, tábor římské legie, ukázka ležení z období středověku, ukázka tábora vojáků Třicetileté války. Historický jarmark, občerstvení, přednášky. Ukázky starých řemesel (mimo jiné brašnářství, ševcovství, řezbářství, hrnčířství, středověká výšivka a pletařství, tkaní, středověká kuchyně, římská kuchyně, felčařství, historické lékařství, ale i hrdelní právo či alchymie.



Ilustrační fotoZdroj: Deník

Slavnosti Černého orla

KDY: sobota 10. června, 14 – 19 hodin

KDE: ul. I.P. Pavlova (naproti kostelu), Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Další ročník slavnosti připomínající staroslavný novoulický hostinec U černého orla, kde se v r. 1805 sešel u společného stolu car Alexandr I. a císař František I. než pokračovali ke Slavkovu na Napoleona. Jarmark, vystoupení šermířů, malování na obličej, soutěž pro děti, Kašpárkovo divadlo, skákací hrad. Pivo, limo, makrely.

PROSTĚJOVSKO

Nejlepší punkovej fest

KDY: pátek 9. a sobota 10. června, od 15 hodin

KDE: zámek Ptení

ZA KOLIK: 300 korun jednodenní, 500 korun dvoudenní

PROČ PŘIJÍT: Zajímavá hudební všehochuť od rockových přes punkové kapely v elektrizujícím prostředí historické stavby. V rámci dobrých sousedských vztahů mají lidé ze Ptení, Ptenského Dvorku, Zdětína, Vícova, Holubic a Stínavy mají vstupné dobrovolné.

O víkendu 9.-10. června, se na zámku Ptení uskuteční Nejlepší punkovej fest 2023. Foto: Horset Vládce, se svolenímZdroj: Horset Vládce

Rock na Plumlově

KDY: sobota 10. června, od 14 hodin

KDE: fotbalové hřiště Borky, Plumlov

ZA KOLIK: 390 korun v předprodeji, 490 na místě

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník rockového odpoledne v Borkách. Organizátoři z MP vision přilákali do Borek zajímavé regionální kapely a hlavním tahákem jsou Walda Gang. Na festival se mohou čtenáři dostat zdarma s Deníkem, v soutěži o volňásky. Odkaz na soutěž ZDE.



Walda Gang.Zdroj: Irena Dlouhá

Kralecke klebete

KDY: sobota 10. června, od 16 hodin

KDE: zámecký park, Kralice na Hané

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Setkání folklorních souborů v zámeckém parku. Organizuje Hanácký soubor písní a tanců KLAS, vystoupí dětské soubory Klásek, Kláseček a Bzenáček. Hostem je SPT Bzenčan. Zajímavý doprovodný program pro děti a bohaté občerstvení.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Michal Sobecký

Víkend otevřených zahrad

KDY: sobota 10. a neděle 11. června, od 9 hodin

KDE: Zámek Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Unikátní zámecký park v Čechách pod Kosířem bude přístupný veřejnosti i s komentovanými prohlídkami. Volně budou přístupné stavby v zámeckém parku, oranžérie s výstavou velkoformátových historických fotografií zámeckého areálu. Mánesův altán s výstavou Mánesových etnografických prací z Hané. Červená věž s unikátním rozhledem po zámeckém areálu. Vždy ve 14 hodin komentovaná prohlídka parku se zahradníkem.



Čechy pod Kosířem jsou vyhledávanou turistickou destinací díky zámku, muzeím nebo kostelu.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Don Quijote de la mAncha

KDY: neděle 11. června, od 19 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: 180 korun

PROČ PŘIJÍT: Přední světový chůdoherec Lennoire Montaine v ´didaktické klauniádě´ v režii Bolka Polívky. Představení se uskuteční na nádvoří zámku a je vhodné i pro rodiny s dětmi.

Zámek PlumlovZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

HRANICKO A PŘEROVSKO

Folklorní festival Přerov

KDY: pátek 9. a sobota 10. června

KDE: Base camp, park Michalov, Přerov

PROČ PŘIJÍT: Červnový folklorní festival se letos přesune do parku Michalov. Na pódiu se v sobotu 10. června od 14 hodin vystřídají soubory z Vracova, Ostravy, Přerova i slovenské Čadce. Kromě tanečníků a hudebníků bude také program pro děti, malý jarmark, nebo ochutnávka vín tří vinařů a grilované dobroty. Festival začíná v pátek 9. června v 19.30 hodin hudebním vystoupením přerovské cimbálovky Primáš na Base campu, ke které se připojí tanečníci a tanečnice ze slovenského souboru Kelčovan.

Folklorní festival v Přerově 2022.Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Lepenec

KDY: pátek 9. června od 18 hodin

KDE: Hospůdka u propasti, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Každý pátek hraje v Hospůdce u propasti v Hranicích živá hudba k poslechu i tanci. Tentokrát je to country kapela Lepenec. Těšit se můžete také na grilování, zmrzlinu a jiné dobroty. Country parta Lepenec vznikla na základech hospodské party Průvan, kterou dal v roce 2016 dohromady kontrabasista Ludva Pobořil. Kapela hrála výlučně lidové písničky. Postupně však přešli do country. S novým stylem přišel i nový název a ten už zůstal.

COKOLIVe na Loděnici

KDY: pátek 9. června od 18 do 22 hodin

KDE: na zahrádce restaurace Loděnice, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kapela COKOLIVe vystoupí už tento pátek na na zahrádce restaurace Loděnice v Hranicích. Pětičlenná, výhradně živě hrající kapela, nasází na české i světové hity od 60. let až po současnost. Band vzniknul obměnou sestavy hustopečské kapely BlaMajKo, jeho členové mají zkušenosti ze stovek odehraných akcí. Více o kapele na www.cokolive.cz. Přijďte si užít dobrou muziku, super pařbu a příjemnou atmosféru zahrádky vyhlášené hranické hospůdky. Vstup je volný.

Kapela COKOLIVeZdroj: archiv kapely COKOLIVe

Odpoledne s motořkáři

KDY: sobota 10. června od 13 do 16 hodin hodin

KDE: Zámecká zahrada, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Odpoledne s motorkáři pro děti i dospělé se chystá už tuto sobotu v zámecké zahradě v Hranicích. Součástí programu budou hry a soutěže pro děti i pro rodiče. Děti budou mít také možnost se svézt na motorkách a získat nezapomenutelný zážitek. Akci pořádá Křesťanský motorkářský klub Road 146 ve spolupráci s Církví bratrskou v Hranicích.

Zubrfest

KDY: sobota 10. června od 13.30 hodin

KDE: areál Pivovaru Zubr, Přerov

ZA KOLIK: 450 korun

PROČ PŘIJÍT: Na devátý ročník Zubrfestu se mohou těšit v sobotu 10. června návštěvníci, kteří zavítají do areálu přerovského pivovaru. Jeho brány se otevřou ve 13.30 a kromě koncertů kapel čeká fanoušky festivalu pestrá nabídka značek na čepu, exkurze do pivovaru nebo škola čepování.Na pódiu se objeví kapela Šrouby a Matice, která hraje nejznámější písně skupiny Mandrage, ale také hitmaker Michal David, český rapper Raego, písničkář Thom Artway a zlatým hřeben večera bude legendární tanz metalová skupina Trautenberk. Součástí nabitého odpoledne jsou i soutěže o atraktivní dárky, exkurze do provozu pivovaru a hokejoví fanoušci se setkají se svými oblíbenými hokejisty během autogramiády A-týmu HC Zubr Přerov, která startuje v 17 hodin.

Zpěvák a skladatel Michal David.Zdroj: Deník/Jan Karásek

Víkend otevřených zahrad

KDY: neděle 11. června od 10 do 18 hodin

KDE: piaristická zahrada, Lipník nad Bečvou

PROČ PŘIJÍT: Svoje brány otevřou zahrady, zahrádky, parky a areály, které nejsou běžné otevřené. V Lipníku nad Bečvou bude veřejnosti zpřístupněná více než dvou hektarová piaristická zahrada, která je nyní nepřístupná a zbytky její zašlé slávy je těžké najít. Pravidelné členění zmizelo, ovocný sad byl vykácen, novodobé skleníky prorůstá plevel. Piaristická zahrada se otevře v neděli 11. června od 10 do 18 hodin. Komentované prohlídky o historii místa proběhnou v 10.30, 13.30 a 15.30 hodin. Pro děti bude nachystána zábavná úniková hra od 11 do 16 hodin. Na závěr proběhne společné opékání špekáčků u ohně. Akci pořádá nově vznikající sdružení Hrášek – spolek pro piaristickou zahradu, které chce vzbudit zájem o pozapomenuté a zasadit se o jeho obnovu.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

GRANDiózní muzejní noc aneb Muzeum v záři reflektorů

KDY: pátek 9. června, 18 – 22 hodin

KDE: Vlastivědné muzeum Šumperk

ZA KOLIK: 50 korun

PROČ PŘIJÍT: V minulosti se společenský život v Šumperku odehrával mimo jiné na jednom speciálním místě – v hotelu Grand. Právě tam se pořádaly dnes již legendární taneční večery. Díky muzejní noci můžete jeden takový večer zažít znovu. K tanci i poslechu zahraje hudební skupina JKP – Jakub Knápek a přátelé, jejíž členové v hotelu Grand opakovaně účinkovali. Vystoupí profesionální tanečníci Veronika a Jiří Burdovi i taneční skupina Pouštní růže ze SVČ Doris. Dětem i dospělým zpříjemní večer také kouzelník Karel Pomahač. Po dobu trvání akce bude možné navštívit několik muzejních výstav včetně herny Pohádky v Muzejíčku a výstavy Hotel Grand v ŠumPERKu, která celou muzejní noc inspirovala. Večer vyvrcholí módní přehlídkou společenských šatů ze 70. let minulého století.

Původní podoba hotelu Grand.Zdroj: Archiv města Šumperka

Den Mikroregionu Mohelnicko

KDY: sobota 10. června, 9 – 14 hodin

KDE: areál za bazénem, Mohelnice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Obce a města z Mohelnicka se představí na tradičním Dni mikroregionu. Jeho programem budou provázet šermíři z Mohelnické sebranky, kteří vystoupí hned dvakrát. V 10 hodin předvedou Jak se loupežníci naučili živit poctivě a ve 12 hodin s příběhem Lapka Krabat. Celým dnem bude provázet kapela Welzl Gang, která zahraje hned několikrát. Představí se také hudební a taneční obor ZUŠ Mohelnice a zazpívá Eliška Hanousková. Literárně-dramatický obor zušky si připravil Pouliční divadlo. V doprovodném programu si budou moci zájemci prohlédnout hasičskou techniku ve zbrojnici. Před ní se pak budou moci projet na koni. S Mohelnickou sebrankou se můžete zapojit do historických soutěží a Společnost přátel historie Mohelnicka vystaví dobové fotografie z obcí. Chybět nebude obří skluzavka pro děti a spousta her a zábavy pro všechny věkové kategorie.



Den mikroregionu Mohelnicko 2018 v Paloníně.Zdroj: Deník / Jaromír Vítek

Klášterní hudební slavnosti – Pocta Leo Slezakovi

KDY: sobota 10. června od 19 hodin

KDE: klášterní kostel v Šumperku

ZA KOLIK: 350 – 550 korun

PROČ PŘIJÍT: Už 17. ročník Klášterních hudebních slavností zahájí večer k poctě šumperského rodáka Leo Slezaka, ve své době slavného tenoristy, sólisty Vídeňské státní opery i Metropolitní opery v New Yorku. Osu recitálu na jeho počest tvoří na jedné straně famózní a dobře známé barytonové árie z Mozartových oper Don Giovanni, Figarova svatba a dalších a na straně druhé neméně kvalitní, ale koncertnímu publiku velmi vzácné árie z oper Antonia Salieriho: Falstaff ossia Le tre burle, La grotta di Trofonio, Axur, Re d´Ormus a dalších. Vystoupí Adam Plachetka (basbaryton) a Czech Ensemble Baroque Orchestra pod dirigentskou taktovkou Romana Válka. V rámci doprovodného programu je až do konce září ve Vlastivědném muzeu Šumperk otevřena výstava o tomto slavném tenoristovi.

Operní pěvec, basbarytonista Adam Plachetka.Zdroj: Lukáš Procházka

Don Quijote de la Ancha v Bludově

KDY: pátek 9. června od 19 hodin

KDE: kulturní dům Bludov

ZA KOLIK: 100 korun, děti do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Do Bludova zavítá přední světový chůdoherec Lennoire Montaine s vynikající komedií Don Quijote de la Ancha - nejhranějším představením v Evropě. Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii Bolka Polívky můžete zhlédnout v pátek v msítním kulturním domě. Představení přináší pohodu a spoustu smíchu, také však potěšující dárečky. Je vhodné i pro rodiny se školními dětmi.

Středověký den na Doubravě

KDY: sobota 10. června od 13 hodin

KDE: Ondřejovice u Zlatých Hor

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Milovníci historie se mají na Doubravě u Ondřejovic na co těšit. Zhlédnou například turnaj o ruku dcery hradního pána nebo bitvu s obléháním hradu Kaltenštejna z roku 1441 s podtitulem Krvavý příběh milenců z Kaltenštejna. Těšit se můžete také na kahancové tance, šermířský turnaj nebo na živý koncert v podání skupiny Bohemian Bards a zapojit se můžete do soutěže o nejlepšího lukostřelce z řad veřejnosti. Program uzavře od 22 hodin ohňová show.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Karel Pech

