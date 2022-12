Letošní vánoční trhy tradičně nabídnou mnoho vyhledávaných stánků s vánočním zbožím a punčem. Každý den se pak můžete těšit na bohatý programu pro malé i velké návštěvníky. Letos poprvé chystají organizátoři i netradiční vycházkovou stezku po historickém centru s možností několika vyhlídek dokreslujících slavnostní adventní atmosféru.

pátek 2. prosince

17.00 Natálie Tichánková & 4 Good - koncert

sobota 3. prosince

15.30 Old School - koncert

18.00 Turbo - koncert

20.00 Hazydecay Acoustic & Hosté - koncert

neděle 4. prosince

17.00 Isbina - koncert

18.30 Lukáš Mareček: One Man Show - koncert

Dětský vánoční jarmark

KDY: sobota 3. prosince od 10 do 16 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: 60 korun



Vrcholem adventu na hradě Šternberk bude tradiční Dětský vánoční jarmark, který se uskuteční tuto sobotu. Začátek je naplánován na 10 a konec na 16 hodin. Připraveny budou tvořivé dílničky pro děti i rodiče zaměřené na výrobu vánočních ozdob a dekorací, svícnů, svíček, malování na sklo, zdobení perníčků a mnoho dalších aktivit. Program ve vnitřních prostorách hradu doplní dřevěný betlém v životní velikosti instalovaný na dolním nádvoří. Novinkou bude tvoření z čokolády, které si pro návštěvníky připraví Čokoládové království. V prostorách hradu naleznete čokoládovou fontánu, kde si zájemci zkusí vyrobit vlastní pralinky. Připravené budou rovněž zajímavé informace o výrobě čokolády a nabídka výrobků.

Mezinárodní výstava koček

KDY: sobota 3. prosince od 10 do 15 hodin

KDE: Výstaviště Flora, Olomouc

ZA KOLIK: 80 / 50 korun

Zavítat můžete na mezinárodní výstavu koček v Olomouci. Můžete se těšit na více než 200 koček od českých i zahraničních vystavovatelů a na mnoho různých plemen. Např. perské, exotické, britské, ruské, bengálské, habešské, kartouzské, bezsrsté plemeno sphynx a mnoho jiných krásných a zajímavých koček.

Adventní koncert Live Aid party

KDY: sobota 3. prosince 11 hodin

KDE: Korunní pevnůstka, Olomouc

ZA KOLIK: 200 korun



Charitativní koncert na podporu léčby nemocných dětí se uskuteční tuto sobotu na Korunní pevnůstce v Olomouci. Vystoupí Jumping Drums, Tereza Mašková, Emma Drobná, Debbi, Eddie Stoilow a kapela Portless feat. Henry D. Adventní koncert je věnován nejen všem dobrým lidem, kteří se rádi baví, ale svou účastí jsou i ochotni finančně přispět a podpořit léčbu onkologicky nebo jinak závažně nemocných dětí, zaopatření, výchovu a vzdělání dětí bez domova, popřípadě podpořit nákup přístrojového, zdravotnického nebo jiného vybavení potřebného k výše zmíněným účelům. Občerstvení, alko i nealko je zajištěno.



PROSTĚJOVSKO

Jaroslav Svěcený

KDY: sobota 3. prosince od 17 hodin

KDE: kostel Povýšení svatého Kříže, Prostějov

ZA KOLIK: 200 korun

Vánoční charitativní koncert láká už tuto sobotu do kostela na Filipcovo náměstí, kdy vystoupí známý český houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Vstupné na koncert činí 200 korun a výtěžek z koncertu poputuje na dobročinné účely.

Vánoce v Prostějově

KDY: pátek 2. a sobota 3. prosince

KDE: náměstí T. G. Masaryka, Kulturní klub Duha, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma



Vánoční odpoledne s písněmi Karla Gotta v podání Honzy Mlčocha zazní na náměstí T. G. Masaryka v pátek 2. prosince od 17 hodin. V sobotu 3. prosince startuje Vánoční filmové odpoledne v Kulturním klubu Duha, promítání v 8.30, 10, 13 a 15.30 hodin. Už ve středu 7. prosince můžete v 18 hodin zavítat na náměstí na akce Česko zpívá koledy.

Mikuláš na Kosíři

KDY: neděle 4. prosince

KDE: vrchol Velkého Kosíře

Na vrchol Velkého Kosíře si můžete vyšlápnout už tuto neděli, z které strany vám to vyhovuje nejlíp. Svatý Mikuláš bude na Kosíři od 11 do 13 hodin. Otevřena bude i rozhledna a nahoře bude hořet oheň na opečení něčeho dobrého.

Krampus show

KDY: neděle 4. prosince od 16 hodin

KDE: U Rockyho, Prostějov



Mikulášská neděle se chystá v areálu U Rockyho. Už v 16 hodin odstartuje dětská diskotéka, v 16.30 hodin se můžete těšit na Mikulášskou nadílku a v 17.30 hodin vypukne Krampus show, kterou doprovodí 16 čertů, andělé a Mikuláš.



HRANICKO A PŘEROVSKO

Vánoční Hranice

KDY: pátek 2. a sobota 3. prosince

KDE: Masarykovo náměstí, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a vánoční trhy začínají v pátek 2. prosince od 10 hodin na Masarykově náměstí. Těšit se můžete na stánky s punči a vánočním zbožím, Halouzkův betlém, Ježíškovu poštu, zvoničku, vánoční stromky v horním a dolním podloubí, kolotoč nebo živá zvířátka, dospělí na vánoční program a na punče, v 16 hodin vystoupí energická kapela The People, která se představí se vzpomínkou na Karla Gotta a českou písničku, v 17 hodin slavnostně rozsvítí vánoční strom, v 18.30 hodin začne vánoční koncert, na kterém vystoupí Martin Chodúr s kapelou.

Také v sobotu se můžete těšit na vánoční program. Gospelový sbor Add Gospel vystoupí od 17 hodin na Masarykově náměstí. Koncert gospelového sboru Add Gospel nabídne spoustu energie a různé hudební žánry. Add Gospel byl založen na konci roku 2006 v Brně. Cílem sboru bylo vždy na všech aktivitách uplatňovat gospelové poselství – přinášet posluchačům i zpěvákům radost, naději a svobodu. Sbor působí v Přerově pod vedením manželů Přecechtělových a čítá okolo třiceti zpěváků. Add Gospel vystupuje po celé České republice. V 18.30 hodin se můžete těšit na exkluzivní projekt a vystoupení Josefa Vojtka z Kabátů a skupiny Inflagranti. Josef Vojtek je nejen frontman nejpopulárnější české kapely Kabát, ale i muzikálová hvězda. Dívčí elektrické smyčcové trio Inflagranti vzniklo v roce 2004. Dívky začaly experimentovat s jazzem a swingem, později našly svůj vlastní „inflagranti music styl“ a nyní dohromady tvoří velmi atraktivní uskupení. Hrají slavné melodie z klasiky, rocku i popu. Působí nejen v Česku, ale jsou známé i v zahraničí. Vystupovaly například v Japonsku, Mexiku, Německu, Norsku, Holandsku, Polsku, Řecku či Itálii.

17. ročník soutěže O špičkový koláč a pálenku

KDY: sobota 3. prosince od 14 hodin

KDE: sál obecního domu, Špičky

ZA KOLIK: zdarma



Letošní 17. ročník soutěže O špičkový koláč a pálenku bude vonět medem a ořechy. V rámci soutěže se koná výstava a prodej vánočních dekorací, samotní návštěvníci rozhodnou, který koláč a pálenka je nejlepší, na vítěze čekají pěkné ceny. Akci pořádá Spolek žen ze Špiček.

Until We Fall Fest

KDY: sobota 3. prosince od 18.30 hodin

KDE: Klub Teplo, Přerov

ZA KOLIK: 220 korun

Until We Fall Fest je název akce pořádané kapelou Critical Acclaim. První ročník festivalu metalových, alternativních a rockových undergroundových kapel, spojí tyto žánry v tomto jedinečném večeru plného hudby. Přijďte podpořit lokální scénu a ukázat všem, že tyto žánry právem patří na naši scénu. Vystoupí kapely: Critical Acclaim, HC3 a Abused & Neglected. Občerstvení zajištěno. Celým večerem vás provede moderátor Adam Navrátil.

Vánoční tvoření s floristkou Kristýnou Janáčkovou

KDY: sobota 3. prosince od 14 do 17 hodin

KDE: Městská knihovna, Přerov

ZA KOLIK: 120 korun



Přijďte do knihovny strávit předvánoční čas výrobou vánočního stromečku v květináči pod vedením floristky Kristýny Janáčkové. S sebou si přineste pouze obal na květináč dle svého výběru o průměru cca 14 až 16 cm, ostatní potřebný materiál bude k dispozici na místě.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Michal Nesvadba: Michalovi mazlíčci

KDY: pátek 2. prosince od 17 hodin

KDE: Dům kultury, Šumperk

ZA KOLIK: na sezení za 250 a 270 korun (děti do 2 let zdarma)

Aneb Když máš na opasku ještě dvě volné dírky za přezkou, tak si nehraj na to, že jsi dospělý. Michal si myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi, ale jeho „plyšáci“, největší mazlíčci, ho přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si může klidně dál. V představení uvidí děti skutečné hračky, oblíbené plyšáky, do kterých se zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče.

Vánoční Šumperk

KDY: pátek 2. až neděle 4. prosince

KDE: náměstí Míru u radnice, Šumperk

ZA KOLIK: zdarma



Vánoční městečko je otevřeno každý den od 10 do 21 hodin, v pátek do 22 hodin.

pátek 2. prosince

18.30 Cimbal Hell Bend

sobota 3. prosince

18.30 Miro Žbirka Revival

neděle 4. prosince

18.00 Vánoční koncert Waldy

FlerMarket

KDY: neděle 4. prosince od 9.30 do 15.30 hodin

KDE: Dům kultury, Šumperk

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Řemeslný FlerMarket bude v Šumperku i před Vánoci. Těšit se můžete na originály tvořené s láskou od regionálních tvůrců i prodejců ze vzdálenějších měst. Přijďte se přesvědčit a připravit se na vánoční svátky. Akci pořádá Fler.cz a Bokomana.

Mikulášská se skupinou Albatros

KDY: neděle 4. prosince od 14 hodin

KDE: Kulturní dům, Zábřeh

ZA KOLIK: 70 korun



Pro milovníky tance, hezkých písniček a dobré zábavy připravil kulturní dům v Zábřehu na neděli 4. prosince, v předvečer svátku svatého Mikuláše, vystoupení populárního dua Albatros. Během čtyřhodinového setkání zazní k tanci, ale i k poslechu oblíbené melodie různých hudebních stylů. Mikulášská zábava určená nejen pro seniory má začátek ve 14 hodin, za vstup zaplatí návštěvníci sympatických 70 korun.

