Do Sluňákova po setmění

KDY: sobota 10. října od 18 hodin

KDE: Sluňákov v Horce nad Moravou

ZA KOLIK: rodinné vstupné 200 korun

Stezka galerií v přírodě s večerní hrou za soumraku. Pátrejte po nočních návštěvnících galerie v přírodě za zvuků nočního lesa. Toto dobrodružství vás bude čekat za tmy, takže určitě s sebou nezapomeňte vzít baterku. Nemine vás ani nefalšovaný večerní oheň, u kterého se po procházce budete moci zahřát.

POZOR! Akce není hromadná, koná se s ohledem na aktuální opatření. Jde o stezku s několika zastaveními, kterou absolvujete v malé skupince – nejčastěji v rodině. Počkejte vždy před každým stanovištěm, až se pro vás uvolní. Potkáte se tak pouze s obsluhou na několika málo stanovištích.

Venkovské trhy ve Šternberku

KDY: sobota 10. října od 7.30

KDE: Horní náměstí ve Šternberku

ZA KOLIK: zdarma



Užijte si poslední šternberské venkovské trhy, které vypuknou tuto sobotu od 7.30. Ke koupi bude kvalitní pečivo, uzeniny, sýry, káva, víno, mošty, koření, maso a spousta dalších dobrot. Chybět nebude ani burčák, dýně a regionální zelenina i spousta doplňků souvisejících s venkovským způsobem života.



Součástí trhů budou i dílničky v režii šternberského včelaře pana Lea Czabeho. Proběhne zde i první ročník soutěže o nejlepší šternberský pecen 2020.

Mlsné medvědí příběhy

KDY: sobota 10. října od 14 hodin

KDE: kino Metropol v Olomouci

ZA KOLIK: 120 korun



Zajděte s dětmi do kina na veselá dobrodružství dvou hladových chlupáčů. Medvědí kamarádi z úspěšného pásma Hurá na pohádky jsou zpět!

Ten velký je Nedvěd a ten mrňous zase Miška. Spolu podnikají ta nejbláznivější dobrodružství, aby co nejjednodušeji nacpali svá věčně hladová bříška. V novém povídkovém filmu Mlsné medvědí příběhy v kinech mají obzvlášť napilno.

Příběhy plné vtipu, dobrodružství a ponaučení ocení nejmenší diváci i jejich starší sourozenci a rodiče.

Eminka a Emoušek

KDY: neděle 11. října od 10 hodin

KDE: Divadlo Tramtarie v Olomouci

ZA KOLIK: 150 korun



Malý Eliáš se s pomocí kouzelných skřítků Eminky a Emouška učí poznávat pocity. Učí se jim naslouchat, chápat je a hlavně se jich nebát. Olomoucké Divadlo Tramtarie láká na nedělní pohádku.

Chrámový koncert

KDY: sobota 10. října od 18 hodin

KDE: chrám Panny Marie Sněžné v Olomouci

ZA KOLIK: od 200 korun



To nejlepší z baroka, co můžete slyšet! Monumentální a jedinečné dílo C. Monteverdiho se pyšní hudebním bohatstvím jak v orchestru, tak v sólových výkonech. To vše pod taktovou Adama Viktora. Nenechte si toto skvostné dílo uniknut a navštivte 27. ročník Podzimního festivalu duchovní hudby.

Pat a Mat jedou na dovolenou

KDY: neděle 11. října od 15 hodin

KDE: Divadlo na Šantovce v Olomouci

ZA KOLIK: 119 korun



Představení nápaditě spojuje zdánlivě nespojitelné - animovaný loutkový film a hraný projev se živými herci - a vtipně rozvíjí anekdotickou zápletku o tom, jak se dva kutilové vydají na cesty, aby projeli světa kraj a nakonec beztak zjistili, že doma je to nejlepší.



Cestují vlakem, letí letadlem, zamíří do vesmíru, jedou lodí, ocitnou se na mořském dně, kde bojují s děsivým chapadlem, ale když se konečně dostanou do vysněného hotelového pokoje v přímořském letovisku, je jejich jediným zájmem přetvořit neosobní hotelový pokoj tak, aby se co nejvíc podobal jejich domovu.

One man show Pozemšťan

KDY: neděle 11. října od 19 hodin

KDE: Mozarteum v Olomouci

ZA KOLIK: od 150 korun



Příběh mimozemšťana, který touží stát se pozemšťanem, pod supervizí Bolka Polívky. Mimozemšťan se pohybuje po planetě Zemi a bedlivě nás pozoruje, aby se naučil být jako my. Nemá to ale jednoduché. Jsme totiž podivnější, než si myslel. Podaří se mu pochopit naše chování a zapadnout do společnosti?

Ve své nejnovější autorské inscenaci pohlíží Pavol Seriš satiricky na chaotický svět, který dnešní člověk přijímá jako normu. Pozemšťan je divadelní zprávou o lidech 21. století, kteří se dívají všude kolem sebe, jen ne do zrcadla. Fyzický stand-up a komediální pantomima o tom, jak se chováme a jací jsme.

Pohádka Šašulda a sluníčko

KDY: neděle 11. října od 15 hodin

KDE: kino v Uničově

ZA KOLIK: 70 korun



Pohádka vypráví příběh chlapce jménem Šášulda, který prožije zvláštní noc. Paní Tma mu vyčaruje loupežníky, hastrmany, Mořskou Kočku, Ulízaného a obávaného Železného generála, který se snaží využít Sluníčko k dosažení svých nekalých cílů.



Podaří se Šášuldovi Sluníčko zachránit? Pohádkovým příběhem zpříjemní nedělní odpoledne dětem i dospělým 12 herců divadla Václav.

Šarlatán v kině v Bohuňovicích

KDY: sobota 10. října od 19.30

KDE: kino v Bohuňovicích

ZA KOLIK: 110 korun



Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života.(ČSFD)

Pinocchio

KDY: sobota 10. října od 16 hodin

KDE: kino Metropol v Olomouci

ZA KOLIK: 140 korun



V roli Geppetta, otce Pinocchia, uvidíte držitele Oscara Roberta Benigniho. O masky se postaral věhlasný Mark Coulier, který obdržel Oscara za práci na Železné Lady, vytvořil masky pro filmy Harryho Pottera, Bohemian Rhapsody, X-Men, Fantastická zvířata a kde je najít a mnoho dalších.



Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia jako vlastního syna. Pinocchio však není zrovna nejvzornější klučina a nechá se lehce svést k rošťárnám, díky nimž prožívá nespočet napínavých dobrodružství.



Jednoho dne je podveden, unesen a honí ho bandité tajemným světem plným neuvěřitelných nestvůr – z břicha obří ryby se přes zemi hraček dostane až na pole zázraků. Podaří se Pinocchiovi uniknout a splnit si svůj sen stát se opravdickým klukem?(kino Metropol)

Stand-up comedy v Moravském divadle

KDY: sobota 10. října od 19 hodin

KDE: Moravské divadlo Olomouc

ZA KOLIK: 100 korun



Nenechte si ujít strhující stand-up comedy Ještě můžeme, která vypukne v sobotu v 19 hodin na prknech olomouckého Moravského divadla. U mikrofonu se postupně vystřídají herci Roman Vencl, Jan Ťoupalík, Jana Posníková, Tomáš Krejčí, chybět nebude ani speciální host, kterým bude vynikající kouzelník a stand-up komik Karel Pomahač.

„Pojďte společně s námi využít na nějakou dobu zřejmě poslední možnost, jak se pobavit a alespoň na chvíli hodit za hlavu všechno kolem nás. Tenhle speciální večer, během kterého se může stát naprosto cokoliv, jsme pro vás nachystali prostě proto, že Ještě můžeme!," zvou herci. Tak neváhejte a užijte si prima večer.

Vzhledem k neustále se vyvíjející situaci a vládním opatřením týkajících se pandemie, je možné, že některé z avizovaných akcí mohou být zrušeny. Pro aktuální informace o možném zrušení jednotlivých událostí proto prosím sledujte internetové stránky či Facebook s aktuálními informacemi od pořadatelů akcí, a také web Ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz.