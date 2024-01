Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

Ledové království v DDM v Prostějově | Video: DENÍK/Lukáš Horák

OLOMOUCKO

Olomoucké Stromkobraní

KDY: pátek 12. ledna, 17 hodin (sraz), 19 hodin (program v Černovíře)

KDE: sraz Čechovy sady, Olomouc (u sochy B. Němcové)

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Slavnostně smuteční průvod Olomoucí s vánočními stromečky zachráněnými od popelnic a jejich následné pálení za sokolovnou v Černovíře za bujarého veselí a radosti. Sraz se stromkem v 17 hod v parku Čechovy sady u sochy Boženy Němcové. Odchod v 17:30. S sebou zachráněný stromeček a rukavice. Trasa průvodu: z parku přes Kollárovo náměstí – Riegrovku, zastavení na Horním náměstí, ulicí Ztracenou na námestí Republiky, dolů Hanáckým kopecem přes Lazce a most u Hradiska za sokolovnu v Černovíře. Samotné Stromkobraní začne kolem 19. hod programem vzniklým na místě za pomoci přítomných kejklířů a hudebníku. Další dění za doprovodu velkého ohně vzniklého přihazováním zachráněných stromečků.

Svatba nanečisto v Šantovce

KDY: sobota 13. ledna (10-18 hodin)

KDE: OC Šantovka, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Devátý ročník největšího svatebního veletrhu v Olomouckém a Zlínském kraji. Spousta svatební a společenské inspirace, vystavovatelů, módní přehlídky, bohatý doprovodný program, soutěž o svatbu zdarma a mnoho dalších překvapení. Svatba nanečisto - svatební veleletrh v OC Šantovka v Olomouci, 14. ledna 2023Zdroj: Petr Pelíšek

Tatarákové hody na Poděbradech

KDY: sobota 13. - neděle 14. ledna, od 11 hodin

KDE: Restaurace Terasa, přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Populární hody pro všechny fanoušky tataráků u olomouckého jezera. V nabídce bude kromě klasiky například i italský, belgický, telecí, lososový, tvarůžkový či vegetariánský.

Tatarákové hody na Poděbradech. 15. ledna 2022Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

PROSTĚJOVSKO

Tradiční městský ples

KDY: pátek 12. ledna, od 19.30 hodin

KDE: Národní dům, Prostějov

ZA KOLIK: 400 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční městský ples opět zahajuje letošní plesovou sezonu na Prostějovsku. Letos již po třiatřicáté. Prostory Národního domu se vrátí v čase o sto let zpět. Prvorepublikovou atmosféru umocní swingové vystoupení, připomínka slavného rodáka Jiřího Wolkera a těšit se můžete i na půlnoční překvapení.

XXXI. Městský ples v Prostějově se nesl v duchu renesance. Přítomné ohromila nymfa, 23. 4. 2022Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Obecní ples v Pivíně

KDY: sobota 13. ledna, od 19 hodin

KDE: Obecní dům, Pivín

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Vyhlášený Obecní ples v Pivíně napíše v sobotu svůj 18. ročník. K tanci a poslechu zahraje skupina Kontakt. Organizátoři z pivínského zastupitelstva a Mysliveckého spolku Pivín připravují bohatou mysliveckou kuchyni a nabitou tombolu, včetně zvěřiny.

Plesová sezona startuje. Podívejte se kam v regionu vyrazit na bál

Dětský karneval – Ledové království KDY: sobota 13. ledna, od 14.30 do 17 hodin KDE: DDM Vápenice, Prostějov ZA KOLIK: 100 korun PROČ PŘIJÍT: Populární tematicky zaměřený dětský karneval opět zaplní prostory Sportcentra – DDM na Vápenici. Oblíbená dětská pohádka Ledové království nabízí pestrou paletu možných kostýmů. Aktivity Anny a Elzy, Olafa, Kryštofa a Svena budou bavit celé odpoledne. Zatančit si budou moci děti na bále v tělocvičně a k dispozici bude i profi fotokoutek.

Karneval Ledové království ve Sportcentru-DDM v Prostějově - 25. 1. 2020Zdroj: Deník / Iveta Macík Šimková

Jedeme na teambuilding

KDY: sobota 13. a neděle 14. ledna, od 17 a 19.45 hodin

KDE: Kino Metro 70, Prostějov

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Nebyli jste dlouho v kině? Tak se běžte podívat na nový česko - slovenský film Jedeme na teambuilding, v režii Zuzany Mariankové. V hlavních rolích známí čeští a slovenští herci - Jakub Prachař, Vojta Kotek, Anna Polívková, Petra Polnišová, Richard Autner nebo Alexander Bárta.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Ples tanečníků

KDY: pátek 12. ledna od 19.30 hodin

KDE: Sokolovna, Hranice

ZA KOLIK: 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Na jubilejní 10. ples tanečníků můžete druhý lednový pátek zavítat do hranické Sokolovny. Těšit se můžete na taneční vystoupení, hudební skupinu Sunset, více hudebních žánrů a losování vstupenek.

Plesová sezona na Hranicku slibuje zvěřinové speciality i taneční překvapení

Kecičky a písničky

KDY: sobota 13. ledna od 19 hodin

KDE: Divadlo Stará střelnice, Hranice

ZA KOLIK: 590 až 890 korun

PROČ PŘIJÍT: Talkshow Kecičky a písničky se uskuteční v sobotu 13. ledna od 19 hodin v Divadle Stará střelnice. Hledišti. Známá režisérka a spisovatelka Karin Krajčo Babinská, její manžel Richard Krajčo a rodinný Talkshow recitál o tom, jak to vidí ona, aneb on to vidí často jinak. Co vás čeká? Pokec, zábava, domácí pohoštění, akustická kytara, kopák, písně kapely Kryštof a možná i nějaké to překvapení. Karin Krajčová Babinská a Richard Krajčo.Zdroj: Deník / Pavel Netolička

Tradiční myslivecký ples

KDY: sobota 13. ledna od 20 hodin

KDE: Lidový dům, Malhotice

PROČ PŘIJÍT: Na již 25. ročník tradičního mysliveckého plesu můžete vyrazit v sobotu do Malhotic. K tanci a poslechu zahraje kapela Jen Tak 2. Součástí plesu je bohatá zvěřinová tombola, občerstvení a myslivecké speciality.

Plesová sezona startuje, těšte se na zvěřinové speciality i vystoupení Hanáků!

Lidový záhorský ples

KDY: sobota 13. ledna od 20 hodin

KDE: Kulturní dům, Všechovice

ZA KOLIK: předprodej 150 korun, na místě 180 korun

PROČ PŘIJÍT: Již 13. lidový záhorský ples se uskuteční v sobotu 13. ledna od 20 hodin v Kulturním domě Všechovice. K tanci a poslechu zahraje kapela Dechová hudba Moraváci. Těšit se můžete na půlnoční překvapení a losování cen. Záhorský ples 2010 ve VšechovicíchZdroj: DENÍK/Liba Mátlová

Společenský ples

KDY: sobota 13. ledna od 20.30 hodin

KDE: Sokolovna, Skalička

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Společenský ples se bude konat tuto sobotu od půl deváté večer v Sokolovně Skalička. K tanci a poslechu bude hrát kapela Magic Melody. Na návštěvníky čeká bohatá tombola, uvítací drink a občerstvení zajištěno.

Master Cup 2024

KDY: sobota 13. ledna od 9 do 18 hodin

KDE: Sokolovna, Přerov

ZA KOLIK: děti do 15 let a senioři nad 65 let zdarma, ostatní 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Rope skippingovou soutěž v rychlostním a freestylovém skákání přes švihadlo hostí v sobotu Sokolovna v Přerově. Rychlostní disciplíny se konají v dopoledních hodinách, freestyle odpoledne. Přerovská sokolovna hostila závody v rope skippingu Mamut Cup 2018.Zdroj: Deník / Němeček Ivan

Setkání chovatelů

KDY: neděle 14. ledna od 6 hodin

KDE: Výstaviště, Přerov

ZA KOLIK: 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Pravidelné setkání chovatelů a burza okrasného ptactva, drůbeže, králíků, holubů a domácích zvířat na Výstavišti v Přerově se uskuteční druhou lednovou sobotu.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Koncert za oponou v jesenickém divadle - Moře dní

KDY: pátek 12. ledna od 20 hodin

KDE: Divadlo Petra Bezruče, Jeseník

ZA KOLIK: předprodej 180 korun, v den konání 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Další z koncertů za oponou Divadla Petra Bezruče v Jeseníku. Tentokrát s kapelou Moře dní a supportem Černého tesáku. Moře dní - Písničky nejen o lásce a příbězích, které k ní vedou. Hudební projekt, který založil Martin 'Marcyn' Hampel a Lukáš Lukáš v roce 2022. Upozornili na sebe singlem Vlasy, později vyšlo eponymní debutové album se čtrnácti písněmi. Kapela byla označena časopisem Headliner za objev české nezávislé scény. Černý tesák - v temné instrumentální hudbě Miloše Dolinského z Vidnavy, postavené na looperech a sekvencérech, se ozývá zasněný mix ambientních smyček, elektronických beatů a špinavých kytar. Černý tesák se může chlubit debutovým albem Zůstaň. Stejnojmenný singl vydržel rotovat v hitparádě Velká sedma na Radiu 1 všech 7 týdnů.

Sezona plesů je tu, ale ubývá jich. VELKÝ PŘEHLED ze Šumperska a Jesenicka

Underground Comedy Club v Tančírně

KDY: sobota 13. ledna od 17 hodin

KDE: Tančírna v Račím údolí u Javorníka

ZA KOLIK: 280 korun

PROČ PŘIJÍT: Komiky z Underground Comedy znáte z Comedy Clubu a jejich pořadu na Stream.cz. Jejich krasojízda pokračuje. V Tančírně se můžete přesvědčit, že pořád umí diváky bavit. Podstrojí vám pořádnou porci humoru, co je občas jemný, jindy nabroušený jako břitva. Ultimátní dvouhodinová show plná humoru vás nenechá v klidu. Zazní témata, o kterých se nemluví. Ilustrační fotoZdroj: archiv pořadatele akce

Dětská tlapková párty v Rapotíně

KDY: sobota 13. ledna od 15.30 hodin

KDE: Dům kultury, Rapotín

ZA KOLIK: 200 korun, děti do 2 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oblíbená tlapková párty míří poprvé do Rapotína! Tento den bude patřit všem dětem. Čeká vás taneční program, hudba z pohádek, malování na obličej a hned několik pohádkových postaviček, které vaše děti milují a se kterými se budou moci i vyfotit.