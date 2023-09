Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Vilém Maruš

OLOMOUCKO

Nizozemský den na náměstí

KDY: sobota 16. září od 10 do18 hodin

KDE: Horní náměstí Olomouc

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pestrý program k oslavě třiceti let partnerství Olomouce s nizozemským městem Veenendaal. Ochutnávka nizozemských specialit (sýry, stroopwaffeln, herinky, pivo, zmrzlina, káva a mnoho dalšího), prezentace turistických aktivit a atrakcí v Nizozemí, koncerty (Peter Beurskens, Willem Meijering, Johan Meijer, Black Ladies). Chůze v dřevácích, kreativní stan a sportovní hry pro děti, umělecký workshop pro dospělé, baletní vystoupení.

Tattoo Expo Haná

KDY: sobota 16. září od 10 do 19 hodin, neděle 17. září od 10 do 18 hodin

KDE: Výstaviště Flora Olomouc

ZA KOLIK: jednodenní 250 korun, dvoudenní 350 korun

PROČ PŘIJÍT: Pátý ročník tatérského festivalu, předvedou se tuzemská i zahraniční studia, přední umělci, můžete těšit na soutěže v tetování, ale i doprovodný program v podobě kapel, pole dance a mnoho dalšího.



Tattoo fest. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Chilli fest a benefice na Poděbradech

KDY: sobota 16. září od 10 hodin

KDE: přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce, restaurace Terasa

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Lehce pikantní, ale i přiostřené menu, legendární Chilli omáčky Palíto, a pro ty odvážnější soutěž v pojídání chilli dobrot. Součástí sobotního programu na Poděbradech bude také benefiční koncert pod záštitou spolku Svato-pulčíci podporující dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Na koncertě budou k dispozici dvě zapečetěné pokladničky magistrátem města Olomouc.

Gulášfest v Bohuňovicích

KDY: sobota 16. září od 10 hodin

KDE: hřiště u kulturního domu v Bohuňovicích

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Soutěž o nejlepší guláš a bohatý zábavný program. Vystoupí bohuňovické mažoretky, zahrají kapely Heřmánek 1983 Dolany a Třetí zuby, nechybí program pro děti. Skluzavka, skákací hrad, výtvarná dílna, bohaté občerstvení. Večer zábava s kapelou Methyl.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Zdeněk Plachý

Bezpečná cesta do školy v parku

KDY: neděle 17. září od 13 hodin

KDE: Smetanovy sady (u pavilonu H), Olomouc

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nabitý program i oblíbený veletrh volnočasových aktivit pořádaný Nadací bezpečná Olomouc. Bezpečná cesta do školy zve na hry, soutěže o hodnotné ceny, tradiční i méně tradiční vystoupení v podání olomouckých zájmových kroužků, ale i celou řadu poučných zážitků. Svou práci přiblíží policisté, hasiči a záchranáři. Nechybí prohlídka hasičské cisterny, sanitky, policejních vozů nebo laserová střelnice. Městské policie přiveze tzv. opilecké brýle, s kterými si zájemci projdou připravenou dráhu, a odstrašující bude i simulace požití drog. Předvedou se také kynologvé či parašutisté.

PROSTĚJOVSKO

41. Prostějovské hanácké slavnosti

KDY: sobota 16. a neděle 17. září

KDE: nám. T. G. Masaryka, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční hodové slavnosti v hanáckém hávu ovládnou centrum Prostějova. Kulturní program odstartuje již v sobotu 16. září, ale hlavní hodový den je jako obvykle neděle. V sobotu se na Masarykově náměstí postupně představí kapely Richband (14 hod), Tonya Graves Band (16.30) a Proměny s hosty (19). Nedělní ráno odstartuje Vlčnovjanka a postupně se na podiu představí dětské hanácké soubory. Před polednem zahraje k dobré chuti Stanley´s dixie street band a Kateřina Marie Tichá a Bandjeez. Oficiálně zahájí hodové odpoledne Hanáci dvě hodiny po poledni a úderem třetí projde centrem města průvod krojovaných souborů. Po celý den budou mít návštěvníci možnost projet se historickým kočárem Mylord Václava Obra. Od pátku až do neděle bude na nádvoří zámku Výstava bonsají a vrcholem hodového veselí bude nedělní večerní koncert Anny K.

Hanácké slavnosti v Prostějově, neděle 13.9.2020Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Myslivecký den

KDY: sobota 16. září, od 13 hodin

KDE: myslivecká chata, Štětovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Odpoledne plné zábavy pro děti i dospělé pořádají v sobotu myslivci ze Štětovic. Pro děti budou připraveny zajímavé soutěže, pro nejmenší skákací hrad. Dospělí si pochutnají na originálním zvěřinovém guláši a dalších specialitách myslivecké kuchyně.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

GulášFest

KDY: sobota 16. září, od 15 hodin

KDE: Park, Určice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Český svaz chovatelů z Určic pořádá oblíbený GulášFest. Kotlíkové guláše všech možných variant, budou k dispozici po celé odpoledne. Stejně tak i hudební doprovod a vše vyvrcholí večerní diskotékou.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Farmářské a řemeslné trhy

KDY: sobota 16. září, od 9 do 18 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Po loňské úspěšné premiéře, se Zámecké trhy vracejí opět na Plumlov. Na nádvoří historické dominanty budou v nabídce výrobky řemeslníků, pěstitelů a zemědělců. Chybět nebude jistě ani burčák a další speciality moravské domácí kuchyně.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

HRANICKO A PŘEROVSKO

Dny evropského dědictví Hranice

KDY: sobota 16. září od 9 do 16 hodin

KDE: Hranice

ZA KOLIK: zdarma, některé komentované prohlídky 30 korun

PROČ PŘIJÍT: Veřejná snídaně na Masarykově náměstí již tradičně odstartuje Dny evropského dědictví v Hranicích už v 9 hodin ráno. Během veřejné snídaně se také rozezní piano. Kdo umí na tento nástroj hrát a bude mít chuť, může se zapojit a zahrát jakoukoliv skladbu pro kolemjdoucí. Za vidění stojí mimořádně otevřené památky jako mázhaus měšťanského domu v Radniční ulici č. 29 nebo Kostelíček. Výjimečně bude také k vidění jeden z posledních hrajících orchestrionů v České republice v budově Základní umělecké školy na Školním náměstí. Mimořádně se také nabízí tři komentované prohlídky hranického zámku. Návštěvníci uvidí hladomornu, unikátní stropní výzdobu některých komnat, prevét a vystoupají na zámeckou věž.

Celý program zde:

Dny památek v Hranicích nabídnou veřejnou snídani, hudbu i prohlídku sklepů

Dny evropského dědictví 2022 v Hranicích.Zdroj: Jiří Necid

Palác žije hmatem

KDY: sobota 16. září od 19 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: 300 korun dospělý, 150 korun senior, dítě, student

PROČ PŘIJÍT: Akce s názvem Palác žije hmatem se uskuteční tuto sobotu 1 od 19 hodin na hradě Helfštýn. Zažijte exkluzivní noční prohlídky hradu Helfštýn nasvíceného ve tmě. Připraven je zábavný program pro dospělé i pro děti. Můžete se těšit například na řadu dílen, ve kterých si vyzkoušíte různá řemesla. Uvidíte taky šermíře Adorea nebo ohňovou show Boca Fuego. Prohlídky probíhají od 19:00 hodin a pak vždy v celou hodinu. Není nutná rezervace míst, kapacita akce není omezena. Vstupenky zakoupíte v den akce na pokladně hradu.



Palác žije zrakem: noční prohlídka s videomappingem na hradě Helfštýn, 30. července 2022Zdroj: Deník/Jan Pořízek

Výstava hub

KDY: pátek 15. a sobota 16. září

KDE: Klub Teplo, Přerov

ZA KOLIK: dospělí 30 korun, děti 10 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční 26. výstava hub bude k vidění v přerovském Klubu Teplo. Těšit se můžete na přednášky Jiřího Polčáka, v sobotu v 10 hodin na téma Základy houbaření a ve 14 hodin Houby Pobečví. Na programu je také mykologická poradna, výstava fotografií a kreseb hub. Výstavu můžete navštívit v pátek od 9 do 19, v sobotu od 9 do 17 hodin.

V Přerově začala tradiční výstava hub, 16. září 2022Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Bochořský festival jídla

KDY: sobota 16. září od 10 hodin

KDE: areál Býčárna, Bochoř

PROČ PŘIJÍT: Bochořský festival jídla slibuje pestrou nabídku dobrot. Už v 11 hodin začne prodej studené kuchyně a dršťkové polévky, ve 13 hodin výdej gulášů a v 15 hodin je na programu vyhodnocení soutěžních gulášů. Posedět s živou hudbou můžete od 16 hodin.

Celostátní chovatelská výstava a okresní Dožínky

KDY: sobota 16. a neděle 17. září

KDE: Výstaviště, Přerov

ZA KOLIK: sobota 200 korun, neděle 100 korun, po předložení chovatelského průkazu sleva 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Další ročník celostátní chovatelské výstavy se uskuteční ve dnech 16. a 17. září na přerovském Výstavišti. K vidění budou na tři tisíce exponátů a část z nich si mohou návštěvníci zakoupit. Chovatelé vystaví 1900 králíků různých plemen, 800 kusů drůbeže, 200 holubů a exotické ptactvo. V sobotu se brány přerovského Výstaviště otevřou od 9 hodin a program potrvá až do půlnoci. V neděli je výstava přístupná od 9 do 14 hodin. Na své si zde přijdou i zahrádkáři, kteří mohou v areálu výstaviště navštívit zahradnictví a zakoupit si něco ze sortimentu zahrádkářských potřeb. V sobotu je na programu prezentace výrobků označených titulem Regionální potravina. Tuto akci pořádá Agrární komora České republiky.

Součástí výstavy je i bohatý doprovodný program. Po oba dny se koná tradiční soutěž v králičím hopu a k vidění budou také ukázky stříhání ovcí. O hudební doprovod se postará Záhorská kapela a rockové skupiny Rebelky, Kern, Turbo a Forum. Pořadatelé nezapomněli ani na děti, pro které je připravena řada atrakcí. Zajištěno bude bohaté občerstvení.

Zdroj: DENÍK/Petra Poláková-uvírová

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Zábřežský kulturní jarmark

KDY: sobota 16. září od 9 hodin

KDE: okolí kulturního domu a centrum Zábřehu

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Sobota 16. září nabídne v Zábřehu mimořádně bohaté kulturní i sportovní vyžití, spoustu zábavy pro celou rodinu a také poučení. Součástí letošního Zábřežského kulturního jarmarku totiž bude nejen premiérová charitativní cyklojízda nazvaná Na kole dětem krajem Eskymo Welzla, ale ve stejném termínu se uskuteční i tradiční Dny evropského dědictví nabízející zpřístupnění nejen místních památek, včetně těch, které jsou jindy nepřístupné. Program kulturního jarmarku tak zahájí již v pátek 15. září na zámku Skalička výstava historických fotografií Skaličky, přednáška Miroslava Kobzy o její historii a také vystoupení kapely Blackbirds. Pestré hudební menu pak nabídne především sobota, kdy zde vystoupí moderní žesťový soubor Brass ToOLs, country-folková kapela Ticho Buď, pop-rockoví Acoustic Lumen a Andromeda a další. Dění na hlavní scéně doplní svým vystoupením několik mažoretkových a tanečních skupin i ukázky dogdancingu.

ilustrační fotoZdroj: archiv

Tvarůžkové dožínky a Mohelnickem na kole

KDY: neděle 17. září od 14 hodin

KDE: náměstí Míru v Lošticích

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Když dožínky v Lošticích, tak tvarůžkové. Po loňském úspěchu se letos koná již druhý ročník. A k tomu tradiční akce mikroregionu Mohelnickem na kole. Veselé a zábavné odpoledne si můžete užít v neděli 17. září na náměstí v Lošticích. Trochu adrenalinu do něj vnese parkourové vystoupení. Na pohodu bude hrát Loštická Veselka, ochutnat můžete burčák a tvarůžkové dobroty. Pro soutěživce budou nachystané různé úkoly a kvízy.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Petr Krňávek

Šumperský hafan

KDY: neděle 17. září od 13 hodin

KDE: Pavlínin dvůr v Šumperku

ZA KOLIK: pro diváky 50 korun, děti do 3 let zdarma; soutěžící pejsek s pánečkem 100 korun

PROČ PŘIJÍT: V rámci akce se tradičně uskuteční několik dílčích programů. Hlavním bodem bude soutěž o titul Šumperský hafan 2023, která bude probíhat v několika kolech s tím, že vítěz každého dílčího kola (podle počtu přihlášených psů) postoupí do závěrečného posuzování ve finále. Druhým významným bodem programu bude šestý ročník dětské obdoby hlavní soutěže. V tzv. juniorhandlingu, tedy psí výstavě pro děti, se v roli handlera představí dítě do 10 let. Chybět nebude ani oblíbená soutěž v kostýmech a překážková dráha. Součástí odpoledne bude opět prezentace útulků a neziskových organizací zabývajících se záchranou psů. Doplňkové aktivity budou moci využít i pejsci, kteří nebudou přihlášeni do soutěží.

Šumperský hafan 2012.Zdroj: DENÍK/Jan Kastner