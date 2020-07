Šermíři i kostýmované prohlídky

KDY: sobota 18. července od 16 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: základní 130 korun

Vypravte se s dětmi na hrad Šternberk a užijte si netradiční prohlídky. Hradem vás provedou průvodci oblečeni v historických kostýmech, jejich výklad bude zaměřen na historickou módu, stolování a život na hradech a zámcích v minulosti. Prohlídky začnou v časech od 16, 17, 18 a od 19 hodin. Chybět nebude ani taneční, šermířské a divadelní představení skupiny historického šermu a tance Berendal. Zažijte veselé příběhy z dob dávno minulých. Vystoupení se uskuteční na nádvoří hradu vždy před prohlídkou.

Setkání veteránů

KDY: sobota 18. července, sraz od 9 hodin, start v 10 hodin

KDE: sraz u Kulturního domu Na Letním v Hlubočkách – Mariánském Údolí

ZA KOLIK: zdarma



Středomoravský klub automobilistů a motocyklistů Olomouc spolu s obecním úřadem Hlubočky zve na Burácení v Údolí – I. Setkání veteránů v Hlubočkách – Mariánském Údolí. Jedná se o jednodenní setkání pro automobily i motocykly do roku výroby 1968



Program

9.00 – 10.00 sraz u kulturního domu, registrace

10.00 – 11.00 tréninková jízda do vrchu Posluchov (měřená)

11.00 – 12.30 2 x měřená jízda do vrchu Posluchov

13.00 vyhlášení výsledků

13.00 odjezd do Hrubé Vody na hotel Hluboký Dvůr

od 14.00 oběd a pak volný program v areálu Hlubokého Dvora



Propozice a přihlášky najdete na www.skam.cz.



Jízda pravidelnosti do vrchu

Součástí setkání veteránů – historických automobilů a motocyklů do roku výroby 1968 bude dvoukolová Jízda pravidelnosti do vrchu – na Posluchov. Pojede se tedy 2 x do vrchu po trase cca 1,5 km s letmým startem a vyhodnocením rozdílu dosažených časů.



Spanilá jízda veteránů

Po vyhlášení výsledků a předání cen bude následovat projížďka krásnou krajinou Mariánského Údolí se společným obědem v areálu Hluboký Dvůr na Hrubé Vodě. Zde bude po obědě následovat volný program s možností využít atrakce v areálu.

Víkendové show v laboratoři

KDY: víkend 18.-19. července a 25.-26. července, vždy od 11 hodin

KDE: Pevnost poznání v Olomouci

ZA KOLIK: 50 korun

Zažijte zábavnou chemii a potrapte své mozkové závity v olomoucké Pevnosti poznání. Dozvíte se, co jsou antokyany či thearubiginy. Dospělí se přesvědčí, že destilací se nezískává pouze alkohol, ale i voňavé výtažky z bylinek a koření. Děti nahlédnout do mikroskopů, zkusí si chemickou analýzu a dostanou tipy na několik domácích pokusů.

Selské trhy na Floře

KDY: pátek 17. července, od 13 do 17h

KDE: prostor za pavilonem A



Po téměř třítýdenní přestávce se na výstaviště Flora v pátek 17. července vrátí oblíbené Selské trhy. Tentokrát si lidé mohou nakoupit od 13 do 18 hodin. Prodejci opět nabídnou čerstvou zeleninu, ovoce, regionální potraviny, džemy, marmelády, koření a další farmářské produkty. Selské trhy proběhnou u pavilonu A také v pátek 31. července, 14. a 28. srpna.

Šermířské dny na Helfštýně

KDY: v sobotu 18. a v neděli 19. července od 9 do 18 hodin

KDE: hrad Helfštýn

ZA KOLIK: Dospělí 50 korun, snížené vstupné 30 korun, děti do 6 let zdarma

Komponovaná vystoupení se scénickým šermem v podání špičkových účinkujících

Koncert Tomáše Kluse

KDY: pátek 17. července od 19 hodin

KDE: palouček před Sklubem v Olomouci

ZA KOLIK: 490 korun



Přijďte na koncert oblíbeného českého písničkáře Tomáš Kluse. Zpěvák působí na československé hudební scéně od roku 2008, kdy vydal své první album Cesta do záhu(d)by. To se velmi rychle vyšvihlo na první příčky hitparád, oblíbila si ho rádia a s nimi i veřejnost. Jeho koncerty jsou většinou bezmála tříhodinovým přívalem lásky, štěstí, radosti a energie a hlavně bývají dlouho dopředu vyprodané. Proto s nákupem vstupenek na jeho koncert na paloučku u Sklubu neotálejte! Areál bude otevřen od 17 hodin.

Olivy na parkánu

KDY: pátek 17. července od 19 hodin

KDE: Muzeum moderního umění 47 v Olomouci

ZA KOLIK: 100 korun



Nenechte si ujít další vystoupení oblíbeného impro souboru Olivy. V útlém venkovním prostoru hradebního parkánu se bude tentokrát improvizovat ve formátu delších improvizovaných výstupů. Jedním z témat bude Šero i jas, které navazuje na aktuální výstavu v Muzeu moderního umění. Kapacita je omezena na 50 míst k sezení.

Moravské trhy

KDY: pátek 17. července od 13 hodin a sobota 18. července od 9 hodin

KDE: Fun park Šantovka (venkovní parkoviště u Galerie Šantovka) v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



Nepropásněte letošní premiéru Moravských trhů, které vypuknou v pátek od 13 hodin v prostorách Fun parku Šantovka. Na akci se sjedou výrobci z celé širé Hané a možná i odjinud. Budete si moci vybrat z různých regionálních výrobků. Těšit se můžete jak na různé delikatesy, tak také na originální módu, šperky a doplňky. Chybět nebude ani skvělé víno, sýry či čerstvé ovoce a zelenina.

Black Sabbath DIO Tribute v Bounty

KDY: pátek 17. července od 20 hodin

KDE: Bounty Rock Cafe v Olomouci

ZA KOLIK: 180 korun



Black Sabbath DIO Tribute je skupina pěti muzikantů z Olomouckého kraje v projektu s výběrem nejznámějších skladeb hudební formace Black Sabbath s legendárním frontmanem Ronnie James Diem (Heaven and Hell). Hlavním záměrem je co nejvěrněji naživo připomenout jejich slavné období a fanouškům (i sobě) vytvořit příjemný a nezapomenutelný zážitek se vzpomínkou na tohoto nejslavnějšího amerického metalového zpěváka. Přijďte si pro pořádnou dávku energie a metalové muziky.

Africké trhy

KDY: sobota 18. července od 10 hodin

KDE: letní kino v Olomouci

ZA KOLIK: zdarma



Oblíbené Africké trhy jsou opět tady! Přijďte nakoupit a ochutnat čerstvé ovoce z Afriky jako je třeba obří jackfruit, to nejmáslovější avokádo na světě, spousta druhů banánů, mango nebo slaďoučký ananas. Chybět nebude ani sušené ovoce (mango, papája), dálkami vonící koření ze Zanzibaru nebo extra kvalitní káva, čaj, marmelády či ovocné tyčinky.

Cirk La Putyka v rámci projektu Film Naživo

KDY: sobota 18. července od 21 hodin

KDE: kino Metropol v Olomouci

ZA KOLIK: 150 korun



Projekt Film Naživo během letošního léta přináší do kin sérii jedinečných divadelních představení zasazených do unikátních prostředí mimo tradiční jeviště. Film Naživo zachytí představení uprostřed opuštěné pouti, kterou Cirk La Putyka svou radostí z možnosti znovu hrát probudí k novému životu. Šílené skoky na obřím teeterboardu, skupinové taneční choreografie, závěsná akrobacie i lety na trampolíně. Gag střídá trik a rytmická hudba smích, hypnotické obrazy kontrastují s letní párty pod širým nebem. Tradiční se potkává s moderním, ostřílení putykáři se mísí s mladou cirkusovou krví. Celkem osm akrobatů, herců a tanečníků v představení probleskuje podobně jako barevné střípky v krasohledu. Nemyslete. Otevřete oči, nastražte uši a nechte se pohltit křiklavou koláží umu a radosti.

Dobročinný fesťák Rockové léto

KDY: sobota 18. července od 12 hodin

KDE: Červenka u Litovle

ZA KOLIK: 300 korun pouze v předprodeji, předprodejní místa - TIC Litovel, TIC Konice, IC Olomouc na Horním náměstí, Arcus - onko centrum



Užijte si parádní fesťák a zároveň pomozte dobré věci. Na Rockovém létu to letos rozjedou skupiny Ortel, Alžběta, Headfire, Perseus, Hysteria a další. Dále se můžete těšit na bohaté občerstvení i ohňovou show. Výtěžek z akce půjde na pacientský onkologický program.

Metalový víkend v Daskabátě

KDY: sobota 18. července od 18 hodin

KDE: klub Jack's Cowhouse v Daskabátě

ZA KOLIK: v předprodeji 220 korun, na místě 300 korun



Sobotní metalový večer v Daskabátě naplní kapely Titanic, Iron Maiden rev., Archeonic & Kapela - Jack Sparrow Band. Vstupenky v předprodeji můžete zakoupit na www.ticketstream.cz. V areálu Cowhousu je možné parkování i stanování. Těšit se můžete také na občerstvení z grilu a stylový baru Jack Daniel’s. Akce je plánovaná jako open air, v případě nepříznivého počasí se přesune na vnitřní pódium v klubu.

Letňák v pňovickém parku

KDY: pátek 17. července od 21.15

KDE: letní kino v Pňovicích

ZA KOLIK: 20 korun



Po 20 letech přichází do kin obnovená premiéra české komedie Samotáři v režii Davida Ondříčka. Zajděte si na ni v pátek do pňovického letňáku. Příběh vypráví o sedmi mladých lidech, kteří prožívají v průběhu několika dní události radikálně ovlivňující jejich budoucí život. Promítat se bude za příznivého počasí, občerstvení je zajištěno.

Pohádkový Úsov

KDY: sobota 18. července od 9.30

KDE: zámek Úsov

ZA KOLIK: základní 100 korun, snížené 50 korun, děti do 3 let zdarma

Navštivte v sobotu od 9.30 úsovský zámek. Na děti i jejich rodiče tu bude čekat mnoho pohádkových scének. Návštěvu přislíbili šmoulové i se zlomyslným Gargamelem, tři veselá prasátka budou bránit domeček před zlým vlkem, ježibaba bude lákat na perníčky Jeníčka s Mařenkou, zlobit budou všeteční čertíci a na malé návštěvníky se těší včelí medvídci. Tomu všemu bude velet pan král s královnou. V rámci akce se také otevře na nádvoří zámku Strašidelný labyrint i expozice Putování středověkem. Občerstvení bude zajištěno v zámeckém bufetu.

Branná Fest

KDY: pátek 17. července od 18 hodin, sobota 18. července od 15 hodin

KDE: kamenolom Branna

ZA KOLIK: pátek 90 korun, sobota 120 korun, oba dny 190 korun



Čtrnáctý ročník festivalu Branní Fest vypukne v pátek od 18 hodin. Páteční program láká na kapely Wassa Foli a hosté, Démophobia, Golda sólo, Znouzectnost a Supyyčasu. V sobotu se můžete těšit na skupiny Ty Syčáci, Vysoké Napětí, Chvostoskok, Havárna Wraní Woko a Skaliska. Dobroty z udírny, polévka, pivo i stanová vesnička včetně parkoviště jsou zajištěny. Akce se koná za každého počasí.