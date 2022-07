Letní kino v Hlubočkách KDY: pátek 1. července od 21 hodin KDE: amfiteátr Kulturního domu, Hlubočky ZA KOLIK: vstupné 40 korun, děti do 6 let zdarma

Teplá letní noc, v ruce popcorn a před vámi na plátně promítající se pohádka Tajemství staré Bambitky. Taky si to umíte takto živě představit? Tak už si nic nepředstavujte a vyrazte v pátek 1. července do letního kina v Hlubočkách!

Letní kino. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Martin Vokurka

Šternberský Žleb

KDY: sobota 2. července až úterý 5. července

KDE: rybník Dolní Žleb, Šternberk

ZA KOLIK: v předprodeji vstupné na všechny 4 dny 1080 korun, na jeden den 560 korun. Na místě vstupné na všechny 4 dny 1280 korun, na jeden den 650 korun



Festival plný hudby, divadla a výstav se odehraje ve dnech 2. až 5. července v bezprostřední blízkosti rybníku Dolní Žleb u Šternberka. Jako hlavní hvězdy vystoupí kapely Mňága a Žďorp, Zrní, Prago Union a Lenny. Kromě hlavního hudebního programu se návštěvníci mohou těšit také na divadelní představení, vernisáže výstav místních umělců a v neposlední řadě také na soutěžní klání.

Historický den a vystoupení provazochodce

KDY: neděle 3. července od 10 do 16 hodin

KDE: hrad Šternberk

Návštěvníci se mohou těšit v neděli na opravdu bohatý program. Připravené budou ukázky řemesel, historické soutěže a hry pro děti i dospělé, do který se mohou zapojit v průběhu celého dne. Na místě bude postavena historická zbrojnice, chybět nebudou ukázky střelby či lukostřelnice. Jako třešinku na dortu připravili pořadatelé, ve Šternberku vůbec poprvé, provazochodecké vystoupení v časech 11.15, 13.15 a 15.15 hodin. Po celý den budou samozřejmě probíhat prohlídky hradu, kterým vás provedou průvodci v historických kostýmech.

PROSTĚJOVSKO

Trabant sraz Morava

KDY: pátek 1. až neděle 3. července

KDE: Camping Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: registrace jednoho vozidla 250 korun, druhé vozidlo 100 korun

Zanedlouho to všechno vypukne! Do Plumlova se začnou sjíždět trabanty. V pátek proběhne registrace účastníků, v 17 hodin bude možné si prohlédnout zámek Plumlov a večer zahraje kapela Astmatic. Sobota nabídne v 9 hodin buzení spáčů hromadným troubením, spanilou jízdu všech trabantů do muzea ve Slatinicích nebo burzu dílů na trabanty a hlasování o nejkrásnější vozy a večerní zábavu. Neděle se ponese v poklidném duchu odjezdu domů.

Do Plumlova se začnou sjíždět trabanty.Zdroj: Archiv Deníku

Dobývání hradu Plumlov

KDY: sobota 2. a neděle 3. července, úterý 5. a středa 6. července od 9.30 do 18 hodin

KDE: hrad, zámek Plumlov

ZA KOLIK: děti do 3 let zdarma, děti od 3 do 14 let 70 korun, mládež od 15 let a studenti a senioři 130 korun, dospělí 160 korun. Cena zahrnuje vstup na celodenní program a vybranou prohlídkovou trasu



Skupiny šermu Allegros a Kacíři, nejžádanější český kejklíř Vojta Vrtek i elitní mušketýrský regiment Corporal. Kovářské řemeslo představí mistr Jakub, k vidění budou ukázky života vojenského tábora během obléhání a sokolníci se představí s ukázkou výcviku a příletů dravých ptáků. Chybět nebudou ani speciální kostýmované prohlídky zámku Plumlov a mimořádně budou i netradiční prohlídky pohádkových sklepů. A pozor! Ve 12.30 proběhne bitva, tak zbraně připravit a o víkendu hurá vyrazit do boje!



Dobývání hradu PlumlovZdroj: Archiv Deníku

Dětské odpoledne na zámku

KDY: sobota 2. července

KDE: zámek, Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: vstupné plné 140 korun, snížené 90 korun

První prázdninový víkend je tady! A společně s ním i dětské odpoledne na zámku v Čechách pod Kosířem. Těšit se můžete na maňáskové divadlo O princezně a mlynáři, lukostřelbu, překážkovou dráhu pro běh s koníkem na tyči nebo i dílničky.

Hodové pivní slavnosti

KDY: sobota 2. a neděle 3. července od 15 hodin

KDE: sportovní areál, Pěnčín

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Nenechte si ujít Hodové pivní slavnosti v Pěnčíně. Na čepu bude deseti druhů piv z malých regionálních i velkých pivovarů. Chybět nebudou burgery, steaky, makrely či udírna. Připravené jsou soutěže pro děti i dospělé, ke zpříjemnění dne i večera hraje DJ Urban. V neděli je na programu tradiční fotbalový turnaj a Hodové posezení.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Sušické hody

KDY: od pátku 1. do neděle 3. července

KDE: Sušice

Už tento víkend startují Sušické hody, pátek: 20 hodin – tradiční hasičská předhodová zábava, hraje skupina Los Playboys; sobota – 19 hodin – divadelní představení (sál Obecního domu) – Pohnuté divadlo Loukov: S Tvojí dcerou ne; neděle – 8.00 hodový budíček Moravské Veselky, 9.00 slavnostní hodová mše svatá, 10.00 pocta pochodům u Romana v průjezdu – netradiční přehrávky pochodových skladeb, 14.00 slavnostní zahájení hodů, 14.05 Leoexpres, 14.45 Hanácké Prosének, 15.00 sourozenci Baťkovi – hudební recitál, 15.45 Moravská Veselka – hodový hudební recitál, 16.15 Fryštácká Javořina – hodový hudební recitál, 17.00 Moravská Veselka – taneční hudební recitál, 18.15 Moravská Veselka – hraje na odchodnou; uvádí Pavel Železný.

Na dětech záleží

KDY: sobota 2. a neděle 3. července

KDE: areál sportu, Kozlovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Charitativní akce, kterou v sobotu od 14 hodin odstartuje rodinný den, od 16 hodin fotbalové utkání hvězd, od 19 hodin diskotéka, neděle od 15 do 18 hodin Šlágr – vystoupí Pavel Novák a Petr Šiška. Po oba dny je připravená charitativní tombola.

Pivní slavnosti

KDY: sobota 2. července od 18 hodin

KDE: podzámecká zahrada, Horní Moštěnice

ZA KOLIK: 100 korun

Tradiční pivní slavnosti nabídkou 14 druhů piv. Připraven je bohatý program a občerstvení. Zahrají kapely Spocená uklízečka, Aby Bylo Yasno a Forum. V případě nepříznivého počasí je akce zrušena.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Vladimír Pryček

Helfštýnská pouť

KDY: úterý 5. a středa 6. července od 9 do 18 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: plné: 150 korun; snížené: 80 korun; děti do 6 let zdarma



Helfštýnská pouť láká po oba sváteční dny v úterý 5. a ve středu 6. července od 9 do 18 hodin na hrad Helfštýn. Připraven je celodenní program plný řemesel a soutěží spojený s historickým tržištěm s originálními výrobky z dílen všestranných dobových řemeslníků, dílny a workshopy pro malé i velké budou pod taktovkou Studia Bez kliky.



Helfštýnská pouť láká po oba sváteční dny v úterý 5. a ve středu 6. července od 9 do 18 hodin na hrad Helfštýn.Zdroj: Archiv Deníku

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Večerní rozhledy z radniční věže

KDY: pátek 1. července od 19 do 22 hodin

KDE: Radniční věž, Šumperk

ZA KOLIK: dospělí 30 korun, studenti a senioři 20 korun, děti 6 až 15 let 10 korun, děti do 6 let zdarma

Vystoupat na radniční věž a pozorovat, jak slunce zapadá za obzor, jemuž dominuje rozhledna Háj. To mohou zájemci zažít v páteční večery během července a srpna. V suterénu radnice bude vždy od 19 do 22 hodin přítomná služba, u níž lze zakoupit vstupenky.

Hry bez hranic

KDY: neděle 3. července od 11 do 18 hodin

KDE: Areál Zdraví, Velké Losiny

ZA KOLIK: vstupné 60 korun



Zábavné odpoledne pro děti s názvem Hry bez hranic bude připravené v Areálu Zdraví ve Velkých Losinách. Děti se můžou těšit na spoustu zábavy a atrakcí! Občerstvení je v rámci akce zajištěné.

Léto květin

KDY: neděle 3. července, odjezd autobusu 6.15 Grand Šumperk, 6.25 Sudkov, 6.30 Kulturního domu Bludov, 6.40 Olšany OP, 6.45 Ruda nad Moravou

KDE: Otmuchów, Polsko

ZA KOLIK: cena zájezdu je 250 korun

Festival s názvem Léto květin se pořádá po celém městě Otmuchów. Akce je věnovaná výstavě květin, šperků, drahých kamenů, obrazů, soch, keramiky a četným řemeslníkům. Hlavní expozicí Léta květin je výstava řezaných květin, vystavená v sálech středověkého hradu, květinová aranžmá v sále radnice, historické sklepy v blízkosti tržiště a malebná náměstí v centru Otmuchova. Přihlášky na akci si podávejte v Kulturním domě Bludov nebo na tel. 583238177.

Ilustrační foto.Zdroj: www.pixabay.com

XII. středověké odpoledne

KDY: úterý 5. července od 13.30 hodin

KDE: hrad Brníčko

ZA KOLIK: 100 korun, děti do 15 let zdarma



Po celé odpoledne je připraven bohatý program, k vidění budou šermířská vystoupení, dobový tábor šermířů se zbraněmi, umělecký kovář, doboví řemeslníci, seskok parašutostů, pro děti – lukostřelba a skákací hrad. Šumperská skupina Holátka zahraje country a folk a zazní i středověká hudba v podání skupiny Gnomus z Pardubic. V 18 hodin se můžete těšit na královnu české country hudby Věru Martinovou.