Slavnosti vína

KDY: pátek 24. listopadu, od 18.30

KDE: NH hotel Olomouc

ZA KOLIK: od 1300 Kč (v ceně místenka, degustace, raut)

PROČ PŘIJÍT: Společenská událost moravského podzimu. Přes 150 druhů vína od prestižních moravských vinařů, špičková vína z Itálie, Portugalska, Slovenska a jižní Ameriky speciality regionální gastronomie a bohatý zábavný program. K tanci zahrají kapely Legendy se vrací a Kanci paní nadlesní, večerem provede Soňa Šuláková a Václav Kopta.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Topi Pigula

Benefice pro Trend vozíčkářů

KDY: neděle 26. listopadu, od 11 hodin

KDE: Horní náměstí Olomouc

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné na podporu spolku Trend

PROČ PŘIJÍT: Vánoční benefiční koncert a dobropunč pro olomoucký spolek Trend vozíčkářů. Program: 11:00 Ema White, 13:00 Kláva, 14:30 Richard Pogoda, 16:00 Martin Šafařík, 17:30 Minami. Vstupné je dobrovolné, přispět lze od kasiček na čtyřech checkpointech, aktivity vozíčkářů lze podpořit také zakoupením dobropunče či pomocí dárcovské SMS "DMS TKANICKA 30" nebo "DMS TKANICKA 60" nebo "DMS TKANICKA 90" na číslo 87777.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Magda Vránová

Rozsvícení vánočního stromu

KDY: pátek 24. listopadu, od 17 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Páteční odpoledne nabídne v centru Prostějova hned dvě zajímavé akce. Slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu bude předcházet i oficiální zahájení provozu mobilního kluziště. Ten bude zahájen v 15.30 hodin programem místních krasobruslařů. Samotné rozsvícení stromu doplní pěvecká skupina Čiperkové.

Rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí v Prostějově. 25.listopadu 2022Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Mikulášská nadílka rockových legend KDY: sobota 25. listopadu, od 19 hodin KDE: Společenský dům, Prostějov ZA KOLIK: 250 korun PROČ PŘIJÍT: Tradiční dvojkoncert legendárních prostějovských bigbítových kapel Kontakt a Keks ve Společenském domě nabídne nesmrtelné hity osmdesátých a devadesátých let. Atmosféra nefalšovaných vesnických zábav s kapkou nostalgie pobaví všechny generace.

Naše zabíjačka

KDY: sobota 25. listopadu, od 10 hodin

KDE: Bistro Hloučela U Matesa, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční pozdně podzimní akce v biokoridoru Hloučela s vůní ovaru a dalších zabíjačkových specialit. Vyhlášený řezník Václav připraví pro širokou veřejnost nezapomenutelný gurmánský zážitek. V sychravém předpoledni zahřeje prdelačka, k chuti přijdou jitrnice nebo tlačenka. K dobré chuti a náladě zahraje Sláva band.

Zabíjačkové hody v prostějovském lesoparku Hloučela v bistru U Matesů, 13. 11. 2021Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Krampusáci na hřišti

KDY: sobota 25. listopadu, od 16 hodin

KDE: fotbalové hřiště, Prostějov – Vrahovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Děsivý průvod družiny Krampus čertů pobaví ve Vrahovicích malé i dospělé. Sobotní podvečer nabídne na vrahovickém fotbalovém hřišti neopakovatelný zážitek. Bohaté občerstvení zajištěno.

Festival Horování v Šumperku

KDY: sobota 25. listopadu od 16 hod.

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: v předprodeji 190 Kč, v den akce 250 Kč, děti do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jubilejní třicátý ročník oblíbeného festivalu Horování nabídne exkluzivní a velmi pestrý program. Pozvání Domu kultury Šumperk přijali horolezci Marek Holeček a Kateřina Mandulová, horolezec – fotograf Petr Pepe Piechowicz, mořeplavec a dobrodruh Petr Ondráček nebo dvorní fotograf olympionika Adama Ondry Petr Chodura. V doprovodném hudebním programu vystoupí písničkář – violoncellista Pavel Čadek.

Horování nabídne pestrou škálu hostů. Ilustrační fotoZdroj: Michaela Horáková

ZUŠ Jeseník slaví 75 let koncertem

KDY: sobota 25. listopadu od 14 hodin

KDE: koncertní sál ZUŠ Jeseník

ZA KOLIK: dobrovolný příspěvek

PROČ PŘIJÍT: ZUŠ v Jeseníku slaví 75 let a připravila si pro vás nezapomenutelný bohatý program. Koncert Jesfletu a Flauteens bude probíhat v předsálí od 14 hodin. Od 15 hodin se bude konat koncert DOM ZUŠ Jeseník. Ve druhé polovině koncertu zazní The Gospel Mass v podání členů sborů z Jesenicka za doprovodu DOM ZUŠ Jeseník. Spoluúčinkují mažoretky SZUŠ Jeseník. Dirigují Tomáš Uhlíř, Milan Domes a Vladimír Vraňovský. Průvodní slovo Václav Žmolík.