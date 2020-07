Historický den na hradě Šternberk

KDY: neděle 5. července od 9 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: základní 150 korun, snížené 110 korun, rodinné 400 korun, vstupné na šermířské představení 30 korun

Nepropásněte Historický den na hradě Šternberk, který vypukne v neděli od 9 hodin. Těšit se můžete na šermířská vystoupení v podání souboru historického šermu NonSancti z Olomouce. Součástí ležení budou historické stany i kolbiště. Na programu jsou celkem 4 vstupy, během kterých uvidíte šermířské souboje na ostří meče. Výstupy se uskuteční v časech 10.15, 12.15, 14.15 a od 15.15. Chybět nebudou ani historické soutěže a hry pro děti i dospělé.

„Po celý den budou samozřejmě probíhat prohlídky hradu, kterým vás provedou průvodci v historických kostýmech. První prohlídka hradu začíná v 9 hodin, poslední v 16 hodin," doplňuje Jan Gottwald. V ceně vstupenky na hrad jsou i rytířská vystoupení. Samostatný vstup na rytířská představení je 30 korun.

Odemykání točny

KDY: sobota 4. července od 9 hodin

KDE: hlavní vlakové nádraží v Olomouci

ZA KOLIK: jízda parním vlakem základní 60 korun, snížené 40 korun; depozitář ČD základní 50 korun, snížené 25 korun



Svezte se parními vlaky okolo hanácké metropole a užijte si pěkný den v olomouckém depozitáři ČD Muzea. Uvidíte zajímavé exponáty v podobě cenných historických vozidel motorové a elektrické trakce, připraveny jsou také jízdy nostalgických vlaků vedených v trakci parní. Těšit se můžete na komentované prohlídky někdejší motorové remízy olomouckého depa i přehlídky historických hnacích vozidel na jeho točně. Prohlídky proběhnou v časech od 10, 12 a od 14 hodin.

Přehlídky historických vozidel budou na točně od 9.30 a od 13.30, ukázky zbrojení parní lokomotivy vodou a uhlím přibližně od 10.45, 12.45 a 14.45 hodin.

Olomoucký depozitář ČD Muzea bude v tento den mimořádně otevřen v prodloužené době od 9 do 17 hodin

Zvláštní vlaky s parní lokomotivou budou z olomouckého hlavního nádraží odjíždět celkem čtyřikrát, a to od 9.30 a od 13.30 hodin do Řepčína a od 11.45 a 15.25 hodin do Velké Bystřice.

Vojnické hody

KDY: pátek 3. července až pondělí 6. července

KDE: areál Hliník ve Vojnicích

ZA KOLIK: zdarma



Obec Vojnice zve na tradiční hody, které se uskuteční v areálu Hliník a potrvají až do svátečního pondělí. Kromě bohatého občerstvení se můžete těšit také na hodovou zábavu se skupinou Sax, která vypukne v sobotu od 20 hodin. V pondělí od 11 hodin je na programu požární soutěž, po níž bude následovat slavnostní nástup ke 115. výročí založení SDH Vojnice.

Helfštýn plný řemesel

KDY: sobota 4. července až pondělí 6. července

KDE: hrad Helfštýn

ZA KOLIK: základní 100 korun, snížené 50 korun



Na hradě Hlefštýn pro vás připravili na prodloužený víkend akci plnou řemesel. Na druhém nádvoří proběhnou výtvarné dílny Studia bez kliky i loutková představení, a to v časech od 11, 13 a od 15 hodin. Druhé nádvoří nabídne dále ukázku historických zbraní, hry pro děti a především pak řemeslnické dílny, konkrétně sedlářskou, řezbářskou, tkalcovskou, písařskou a kovářskou. Dílny budou probíhat od 10 do 17 hodin.

Na třetím nádvoří můžete navštívit historickou mincovnu, hradní antikvariát nebo se podívat za mistry kováři.

Letňák Na sever od Slunce

KDY: pátek 3. července od 19 hodin

KDE: letní kino v Olomouci



Přijďte na zajímavý film o životě dvou neobyčejných surfařů, kteří se rozhodli spojit oblíbený sport s čištěním pláží. Snímek Na sever od Slunce je plný nádherných snímků, které byste si neměli nechat ujít, ideální pro horký letní večer.

Dračí animák na letním kině

KDY: pátek 3. července od 21 hodin

KDE: amfiteátr Na letním, Hlubočky

ZA KOLIK: 40 korun, děti do 6 let zdarma



Odpočiňte si po náročném týdnu u bezva animáku Jak vycvičit draka 3. Ten můžete zhlédnout dnes od 21 hodin v amfiteátru Na letním v Hlubočkách. Ke břehům ostrova se blíží nebezpečí pro všechny draky. Ve snaze najít pro ně nové útočiště se Škyťák a Astrid vydají pátrat po Skrytém světu. Najdou ho?

Festival Tady Vary

KDY: pátek 3. července až neděle 5. července

KDE: kino Metropol v Olomouci

ZA KOLIK: 140 korun



V rámci filmové přehlídky Tady Vary můžete i v olomouckém kině Metropol zhlédnout několik zajímavých snímků. V pátek vyrazte třeba na australské drama Než skončí léto, které se stalo diváckým hitem na filmovém festivalu v Benátkách. Film začne od 20 hodin.

V sobotu od 17 hodin je na programu snímek Jalda, noc odpuštění - reality show, která doslova mění život, zároveň se jedná o vítězný film ze Sundance, který vznikl na motivy skutečných událostí. Od 20 hodin pak olomoucké kino promítne niterný atmosférický snímek s charismatickou Andreou Riseborough nazvaný Luxor.

Mogul Mauglí, drama o hledání vlastních kořenů, si nenchte ujít v neděli od 17 hodin. Od 20 hodin se pak bude promítat zralý debut, uvedený na Berlinale, který předkládá potemnělou studii toxických vztahů a výmluvně ilustruje, že své příbuzné si zkrátka nevybíráme. Film Jsme jedné krve startuje od v neděli od 20 hodin.

Festival Tady Vary potrvá až do soboty 11. července. Celý program naleznete na www.metropol.cz.

Koncert skupiny Arakain

KDY: sobota 4. července od 17 hodin

KDE: letní parket Jack's Cowhouse Music Clubu v Daskabátu

ZA KOLIK: 370 korun v předprodeji, 450 na místě



Užijte si koncert české metalové skupiny Arakain, která to rozjede v sobotu v Daskabátu. Jako hosté vystoupí Jerem.I, G.O.C. a Jump. Areál bude otevřen od 14 hodin, samotný koncert vypukne od 17 hodin. Je možné se domluvit na stanování.

Divokej Bill zahraje u Ska

KDY: sobota 4. července od 19 hodin

KDE: palouček u Sklubu v Olomouci

ZA KOLIK: 540 korun



Folk-rocková kapela Divokej Bill to rozjede v páteční podvečer u olomouckého Sklubu. Skupina má na kontě sedm studiových alb a spoustu úspěšných a známých hitů, jako například Čmelák, Plakala, Pocit nebo Malování. Areál bude otevřen od 18 hodin, samotný koncert pak začne od 19. Protančete letní večer s osvěžujícím drinkem v ruce.

Zábavné odpoledne na inlinech

KDY: sobota 4. července od 14 hodin

KDE: Olomouc City, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Zábavné odpoledne v Olomouci City na vás čeká v sobotu od 14 hodin. Připravena budou soutěžní stanoviště včetně inline arény se soutěžemi, doprovodného programu na bruslích pro děti i půjčovny bruslí, chráničů a helem. Děti se mohou těšit na odměny. Chybět nebude ani losování o ceny.

Pivní slavnosti

KDY: pátek 3. července až neděle 5. července

KDE: hřiště v Mladějovicích

ZA KOLIK: zdarma, na zábavu 100 korun



Víkend plný zábavy a dobrého jídla i pití pro vás připravili členové T.J. Mladějovice. Na mladějovickém hřišti se můžete v pátek od 17 hodin těšit na narážení beček, k ochutnání bude 15 druhů piv. V sobotu od 10 hodin proběhne 11. ročník turnaje v malé kopané, od 18 pivní soutěže a od 20 hodin zábava se skupinami Delete a Yetti On.

Úsovský pivní festival

KDY: sobota 4. července od 12 hodin

KDE: areál Křížové hory v Úsově

ZA KOLIK: 150 korun



Druhý ročník Úsovského pivního festivalu je tady! Přijdět v sobotu od 14 hodin do areálu Křížové hory, kde můžete ochutnat nejen několik druhů piv, ale i domáci burgery, grilovaný hermelín či dobroty z udírny. K tomu všemu vám zahrají Jakub Děkan, skupina Nightwish revival a 3GORock. Celým dnem vás bude provázet DJ Pavel Frebort. Chybět nebudou ani pivní soutěže a tombola. Pro děti bude připraven dětský koutek.

Dobývání hradu Plumlov

KDY: sobota 4. července až pondělí 6. července, denně od 9.30

KDE: zámek Plumlov

ZA KOLIK: celodenní základní vstupné 140 korun, děti do 6 let 40 korun

Od soboty do pondělí se na plumlovském nádvoří před vysokým zámkem a pod starým hradem vystřídají divadelníci, šermíři, sokolníci a loutkáři, aby vám předvedli své umění. Vrcholem každého dne pak bude po 13. hodině scénická bitva o hrad Plumlov.

Na nádvoří mimo jiné vystoupí šermířská skupina Nuntius Regis, skupina šermu Allegros a šermířská a divadelní společnost Conducti. Můžete si také nechat přilétnout dravce až na ruku, pro ty nejmenší bude zase připraveno loutkové divadlo manželů Antošových.

Chybět nebudou ani stánky s dobovým zbožím či historickými řemesly. O hladové se postarají ve stáncích s pochoutkami jak masitými, tak i sladkými. Ti silnější si mohou vyzkoušet třeba kovářské řemeslo s mistrem Jakubem a pro jemnější ruce je připravena Skřítkova řemeslná dílna s hrnčířským kruhem.

Po všechny tři dny bude areál zámku Plumlov otevřen vždy od 9.30 do 17.30 s možností navštívit interiéry zámku s průvodcem (poslední prohlídka v 17.15), či se bát v hradním sklepení (naposledy v 15.30). V případě nepříznivého počasí bude program přesunut do Velkého sálu pod starým hradem.

Výstava modelů aut a pokojíčků

KDY: každý den od 9 do 17 hodin

KDE: Expozice času ve Šternberku

ZA KOLIK: 15 korun



Přijďte se do šternberské Expozice času podívat na zajímavou výstavu modelů aut a dívčích pokojíčků ze 70. a 80. let. Chybět nebudou osobní auta, autobusy, náklaďáky, závodničky nebo bagry, které potěší hlavně pány. Příchozí dámy zase mohou obdivovat kuchyně, obýváky či dětské pokojíčky s panenkami. Výstavu můžete navštívit do středy 5. srpna. Pro návštěvníky Expozice času je vstup zdarma, vstupné pouze na výstavu je 15 korun. Výstava potrvá do středy 5. srpna.

Trabant sraz Morava

KDY: pátek 3. července až neděle 5. července

KDE: autocamp Žralok v Plumlově

ZA KOLIK: za posádku (1 vůz) 200 korun

Milovníkům trabantů srdce zaplesá. V prvním červencovém víkendu se sjedou trabanty ze všech končin Česka na tradiční Trabant sraz do Plumlova. V pátek od 19 hodin se můžete s ostatními posádkami těšit na koncert dua Arcona. V sobotu od 9.30 bude odjezd na spanilou jízdu k propasti Macocha, odpoledne pak pásmo soutěží – jízda naslepo, koulení rezervy a další. Vyhlášení vítězů proběhne od 19 hodin. Cena za posádku (1 vůz) činí 200 korun.